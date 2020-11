"Confinement en France : le plan du gouvernement pour sauver Noël"

RECONFINEMENT. En prenant la parole ce mardi 24 novembre, Emmanuel Macron doit donner un horizon sur le déconfinement et les fêtes de fin d'année qui approchent. Plusieurs scénarios sont envisagés, le point complet.

23/11/20 - 23:41 - Ouverture des stations de ski : une décision d'ici dix jours FIN DU DIRECT - C'est l'une des grandes informations de la journée. Matignon a indiqué lundi matin à l'issue d'une réunion avec les acteurs du secteur que la décision de rouvrir les stations de ski en vue des vacances de fin d'année sera prise "dans les dix prochains jours". À cette heure, celle-ci ne serait pas encore tranchée. L'incertitude de l'évolution de l'épidémie serait la cause de cette absence de réponse. Encore une fois, les chiffres feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre le moment venu.

23/11/20 - 23:04 - Pour les fêtes de fin d'année, sept Français sur dix souhaitent pouvoir se déplacer au-delà de 100 km À la lumière d'un sondage Harris Interactive pour LCI publié lundi soir, à la veille de la nouvelle allocution d'Emmanuel Macron, il apparaît clairement que les Français, épidémie de coronavirus ou pas, souhaitent fêter Noël en famille. Et pour cause, ils sont 73% a confié vouloir que les déplacements à plus de 100 km du domicile soient autorisés pour les fêtes de fin d'année. Néanmoins, un Français sur deux seulement (54%) affirme souhaiter que les mesures de restriction soient levées dès maintenant.

23/11/20 - 22:47 - Pas de réouvertures avant janvier 2021 pour les bars, restaurants, cinémas et théâtres ? Nombreux devraient être les professionnels de ces différents secteurs à être pendus aux lèvres d'Emmanuel Macron demain, lors de sa nouvelle allocution. Et si RTL affirmait ce week-end que les cinémas pourraient rouvrir en décembre, BFM TV croit, pour sa part, savoir qu'il n'en serait rien. La chaîne d'information en continu affirme au contraire que s'agissant des bars, restaurants, salles de cinéma, théâtres et salles de sport, rien ne devrait rouvrir avant janvier 2021. Et encore, si la situation sanitaire s'améliore d'ici là. Mais une fois de plus, mieux vaut attendre le discours présidentiel avant de s'alarmer.

23/11/20 - 22:14 - Jusqu'à quand va-t-on devoir télétravailler ? La question est posée ce lundi soir par RTL. Si Emmanuel Macron pourrait évoquer ce point dans sa nouvelle allocution mardi soir, la radio rappelle que jusqu'ici, la dernière recommandation en date remonte à la semaine dernière. La ministre du Travail avait à l'époque estimé auprès des partenaires sociaux que "les règles actuelles s'appliqueront jusqu'aux vacances de Noël". Au vu de la situation actuelle, et malgré le désespoir de certains salariés qui aimeraient retrouver collègues et machine à café, il y a de grandes chances pour que le gouvernement continue à préconiser un maximum de télétravail jusqu'à la fin de l'année.

23/11/20 - 21:46 - En vue du déconfinement, les responsables des cultes se mettent d'accord sur un protocole Ce pourrait être l'une des grandes annonces d'Emmanuel Macron demain : le retour des messes et des prières collectives. Ce lundi, l'AFP, dont Notre Temps se fait notamment l'écho, assure que les responsables des cultes se sont mis d'accord dans la soirée sur un protocole sanitaire à suivre en vue de la reprise des cérémonies publiques. Ce protocole devrait être proposé mardi matin en Conseil de défense, a indiqué François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France. Au programme : port du masque, gel hydroalcoolique, entrées et sorties contrôlées... Mais surtout, une jauge fixée à 4 mètres carrés par fidèle (entre 30 et 50 personnes). Selon les dernières infos, une nouvelle case "activité cultuelle" a été demandée. Elle pourrait ainsi figurer sur les prochaines attestations de déplacement si le procédé devait perdurer.

23/11/20 - 21:11 - Noël en petit comité, la meilleure option ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "C'est incroyablement difficile parce que, particulièrement pendant la période des fêtes, nous voulons vraiment être avec notre famille. Mais dans certains cas, ne pas avoir de réunion de famille est l'option la plus sûre", a ainsi estimé la chargée de la gestion de la pandémie Maria Van Kerkhove, alors que les fêtes de fin d'année arrivent à vive allure et qu'en fin de semaine, les Américains fêteront Thanksgiving.

23/11/20 - 20:36 - Un Français sur deux favorable à une réouverture des bars et restaurants le week-end prochain selon un sondage Selon un sondage Harris Interactive pour LCI publié ce lundi soir, près de neuf Français sur dix (86%) affirment être favorables à une réouverture des commerces non-essentiels dès ce week-end. En revanche, un Français sur deux (53%) se dit favorable à une réouverture des restaurants et des bars si tôt. Et si la plupart estiment qu'une réouverture de tous les commerces le week-end prochain est possible, ils sont nettement moins nombreux à penser une telle chose faisable en ce qui concerne les bars et les restaurants (17%).

23/11/20 - 20:12 - Une conférence de presse mercredi ou jeudi ? Comme après chaque allocution présidentielle sur le coronavirus, BFM TV estime qu'une conférence de presse du gouvernement devrait avoir lieu mercredi ou jeudi, l'idée étant de développer les différents points abordés par Emmanuel Macron et de donner des précisions sur les nouvelles règles et le calendrier à venir.

23/11/20 - 19:47 - Malgré le confinement et l'épidémie, le nombre de suicides reste stable C'est un phénomène que beaucoup redoutent. Entre le confinement, les crises sanitaire et économique, va-t-on voir en plus le nombre de suicides augmenter dans la population ? Si l'inquiétude est grande et que, déjà, quelques histoires dramatiques émeuvent la toile ici et là, les Décodeurs du Monde rapportent que jusqu'ici, le nombre de suicides n'a pas augmenté. Au Monde, Guillaume Vaiva, vice-président du Groupement d’études et de prévention du suicide, explique qu'"on n’a pas aujourd’hui une vague suicidaire. On assiste même plutôt au contraire : selon les remontées de terrain que j’ai, nous sommes en dessous des chiffres de 2019, un peu partout en France". Néanmoins, prudence reste de mise car les crises se poursuivant, la donne pourrait évoluer.

23/11/20 - 19:11 - Bonne nouvelle pour les chercheurs ! Avant même la fin du confinement, la BNF rouvre ses portes La Bibliothèque nationale de France (BNF) n'a pas attendu le discours d'Emmanuel Macron, prévu demain, à 20 heures, pour prendre une décision. Le choix a été fait de rouvrir les portes, uniquement aux chercheurs cependant. L'institution fait ainsi savoir que "les salles de lecture de la Bibliothèque de recherche de la BnF rouvrent leurs portes sur les sites François-Mitterrand, Richelieu, Arsenal et Opéra à compter du 24 novembre 2020, de 10 à 17 heures, du mardi au vendredi". Et de préciser : seuls les "lecteurs titulaires de pass recherche uniquement sur réservation et exclusivement pour la consultation d'ouvrages réservés" seront acceptés.

23/11/20 - 18:47 - Michel-Edouard Leclerc, appelle les Français à "ne pas se précipiter" Le patron de Leclerc a assuré qu'il y avait du stock pour pouvoir fêter Noël correctement et qu'il ne fallait pas se précipiter. "Il y aura de quoi fêter Noël, il ne faut pas se précipiter, il faut étaler ses achats dans le temps déclare-t-il sur CNews. "Il faut y aller calmement, il y a largement du stock, il ne faut pas oublier que, jusqu'à maintenant, tous ces jouets ne se sont pas vendus."

23/11/20 - 18:30 - Les commerces ouverts le dimanche pour rattraper le temps perdu ? "On regarde cette approche de manière favorable, ce d'autant plus que cela permet de respecter les jauges, il y a un intérêt sanitaire" a indiqué la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher indiquant que le souhait du gouvernement n'était pas "de profiter d'une situation extraordinaire pour faire bouger les lignes du droit du travail".

23/11/20 - 18:12 - Christophe Doré (UNEC) consterné par le protocole pour les coiffeurs Si les salons rouvrent, ce sera sous un protocole strict quasiment impossible à tenir selon Christophe Doré, Président de l’Union nationale des entreprises de coiffure. "La coiffure est un métier avec une certaine spécificité, dont les temps de pose. Sacraliser 8m² autour d’une cliente qui patiente assise et ne déambule pas dans le salon, c’est incohérent. La coiffure a vraiment une particularité. Elle prend minimum une demi-heure si vous travaillez sur une coupe homme, donc il y a des moments importants de présence."

23/11/20 - 17:59 - "Nous travaillons pour accueillir les clients dans les conditions sanitaires impeccables" "Depuis le mois de septembre, nous travaillons pour accueillir les clients dans les conditions sanitaires impeccables", a indiqué aujourd'hui sur franceinfo Hervé Gaymard, le président du département de la Savoie. Des centres de dépistage vont être mis en place dans chaque station. Des tests antigéniques ont aussi été commandés par milliers explique-t-il.