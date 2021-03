"Confinement en France : les mesures et les départements concernés"

CONFINEMENT. Des mesures de confinement inédites s'appliqueront à partir de ce week-end dans seize départements de France. Voici lesquels, et sous quelle forme.

[Mis à jour le 18 mars 2021 à 19h25] En conférence de presse ce jeudi soir à 19 heures, le Premier ministre Jean Castex a commencé par préciser que "le confinement le week-end" qui s'applique dans les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais depuis quelques semaines "a eu un effet réel, mais insuffisant pour casser fortement la dynamique de l'épidémie." Il a ajouté que le variant dit britannique représente dorénavant "près des trois quarts des contaminations" et se révèle non seulement "plus contagieux" mais aussi "plus virulent et potentiellement plus grave" qu'estimé au départ. Chaque jour, l'équivalent "d'une personne toutes les quatre minutes arrive en réanimation", a martelé Jean Castex. Un confinement sept jours sur sept est par conséquent décrété pour quatre semaines dans 16 départements, ceux de l'Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes, a-t-il annoncé. Ces nouvelles restrictions seront appliquées dès ce week-end.

Seuls les commerces et services vendant des biens de première nécessité (dont les libraires et les disquaires) resteront ouverts. Les déplacements hors du domicile "seront encadrés" mais "avec des règles plus souples qu'en mars et novembre dernier" car on sait aujourd'hui qu'on se "contamine infiniment moins" à l'extérieur qu'en étant "à l'intérieur et sans masque", a souligné le Premier ministre. Il sera donc possible de se déplacer en journée et de profiter de l'extérieur dans un rayon de 10 kilomètres et muni d'une attestation, mais sans que cela ne soit un prétexte à des "barbecues", "regroupements entre amis" ou "attroupements devant les bars". Les déplacements interrégionaux sont eux, interdits sauf pour raisons professionnelles ou motifs impérieux. Le télétravail est recommandé au maximum, "au moins quatre jours sur cinq", a précisé Jean Castex.

Au total, 23 départements sont toujours sous surveillance en raison de la situation épidémique locale. Dans l'Aube, le Var, les Bouches du Rhône notamment, l'incidence dépasse désormais la barre des 300 cas détectés sur une semaine glissante pour 100 000 habitants (voire les données détaillées ci-dessous).

L'Aube aussi concernée par les nouvelles restrictions ?

L'Aube est un département limitrophe à l'Île-de-France et le seul territoire réellement impacté par l'épidémie qui semble correspondre à la définition de "département contigu" aux régions où de nouvelles restrictions vont s'instaurer, à savoir l'Île-de-France. Le département affiche des données brutes assez préoccupantes : alors que fin février l'incidence dans le département était largement sous les 200 cas pour 100 000 habitants (187 cas le 23 février), il est depuis monté en flèche jusqu'à 347,5 cas pour 100 000 habitants dans les tout derniers chiffres.

Si l'on observe attentivement les bilans quotidiens de l'épidémie, il semblerait que l'hypothèse de nouveaux confinements partiels ait bien plus de sens en ce moment qu'un reconfinement national. Plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran, ont insisté ces dernières semaines sur le caractère très hétéroclite des indicateurs, entre des départements où l'épidémie reste proche des 50 cas pour 100 000 habitants (le seuil d'alerte) et des territoires ou l'incidence dépasse à l'inverse parfois les 400 cas. C'est cette situation qui justifierait les reconfinements locaux plutôt qu'un troisième confinement national, après ceux de mars-avril et de novembre-décembre dernier.

Le gouvernement a déjà opté pour cette solution dans trois territoires : l'agglomération de Dunkerque, le littoral des Alpes-Maritimes et le département du Pas-de-Calais. Et le caractère national du confinement semble pour l'instant toujours repoussé, l'exécutif semblant toujours privilégier la piste d'un reconfinement régionalisé. Cette approche est jugée "plus que jamais pertinente lorsqu'on voit les écarts entre régions", a notamment répété Olivier Véran, lors de la dernière conférence de presse gouvernementale le 11 mars. Un avis du Conseil scientifique daté du même jour préconise lui aussi une stratégie de confinement "précoce, régionale, ajustée et ciblée". Dans ce document dévoilé ce mardi 16 mars, le conseil scientifique estime que la meilleure stratégie est "de freiner, dans les régions les plus touchées, la progression épidémique avant d'atteindre la saturation des lits de soins critiques", avec des "mesures strictes".

Le ministère de la Santé a établi une liste de 23 départements en "surveillance renforcée" : tous les départements d'Ile-de-France, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, le Var, les Alpes-Maritimes, le Nord, l'Oise, la Somme, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et l'Eure-et-Loir. Les territoires colorés en rouge sont sous la menace d'un reconfinement le week-end. Ceux qui y sont déjà soumis en rouge vif. Voici les dernières données sur la circulation du virus et les données hospitalières dans chacune de ces "zones de surveillance renforcée" (les données complètes sont aussi plus bas sur cette page) :

Pour l'heure, en plus de la stratégie désormais locale de confinement et du couvre-feu au niveau national, le gouvernement a imposé, dans les territoires concernés, des reconfinements essentiellement du vendredi soir au lundi matin, soit uniquement le week-end. L'idée de ce confinement avait émergé dès la fin d'année 2020, comme un compromis entre d'un côté la nécessité de freiner l'épidémie et de l'autre celle de préserver l'activité, notamment économique, du pays. Elle avait même déjà été mise en place en France, en Guyane : le couvre-feu avait été imposé l'été dernier de 17h à 5h du matin, assorti d'un confinement le week-end entre 13h et 5h.

En métropole, entre le confinement de mars-avril et celui de novembre-décembre 2020, des évolutions avaient déjà été décidées, notamment le maintien des écoles ouvertes. Mais l'idée de reconfiner le samedi et dimanche avec un couvre-feu maintenu en semaine est revenue dans les débats dès le mois de janvier 2021, en même temps que les débats sur l'impact du confinement et de l'isolement sur la santé psychologique des Français et en particulier des plus jeunes. C'est finalement Nice et sa région qui ont été les premiers à expérimenter la mesure le week-end des 27 et 28 février.

Alors que la stratégie territorialisée s'est imposée, le reconfinement national est encore en question voire réclamé par plusieurs spécialistes qui y voient la seule solution efficace pour freiner l'épidémie. Il n'est en revanche envisagé par l'exécutif à ce stade qu'en ultime recours. Si de fortes disparités sont observées selon les régions et les départements, les tendances épidémiques et notamment les indicateurs clés comme le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations restent scrutés au niveau national. Ils doivent être appréciés au regard des chiffres des première et deuxième vagues :

Le taux d'incidence est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte initiale fixé par Santé publique France. Aujourd'hui, cet indicateur approche 252,5 cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et en octobre 2020, la méthode de calcul a été totalement chamboulée, empêchant toute comparaison sérieuse avec la deuxième vague.

est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte initiale fixé par Santé publique France. Aujourd'hui, cet indicateur approche cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et en octobre 2020, la méthode de calcul a été totalement chamboulée, empêchant toute comparaison sérieuse avec la deuxième vague. Le nombre de reproduction du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Il est aujourd'hui autour de 1,02. A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3.

du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Il est aujourd'hui autour de A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3. Le nombre de patients en réanimation fait partie des critères clés. On compte désormais plus de 4219 patients dans ces services (SR), en soins intensifs (SI) ou en unités de surveillance continue (USC). Le 28 octobre 2020, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement, ce sont 3045 patients qui se trouvaient en réanimation. Le pic sera atteint près de trois semaines plus tard, le 16 novembre 2020, avec 4919 patients. Lors de la première vague, le pic avait été observé le 8 avril 2020, avec 7148 patients en réanimation.

fait partie des critères clés. On compte désormais plus de patients dans ces services (SR), en soins intensifs (SI) ou en unités de surveillance continue (USC). Le 28 octobre 2020, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement, ce sont 3045 patients qui se trouvaient en réanimation. Le pic sera atteint près de trois semaines plus tard, le 16 novembre 2020, avec 4919 patients. Lors de la première vague, le pic avait été observé le 8 avril 2020, avec 7148 patients en réanimation. Le niveau de remplissage des services de réanimation est aussi regardé de près par le gouvernement, avec l'objectif d'éviter la saturation. Actuellement, les patients Covid occupent 83% des lits de réanimation à l'échelle nationale. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier, mais avait culminé à 96% le 14 novembre 2020, lors du pic de la 2e vague. Lors de la première vague, ce pic était encore plus élevé : le taux de remplissage était estimé à 138% le 7 avril 2020.

Le calendrier du gouvernement dans le suivi de l'épidémie de coronavirus est désormais bien établi. Chaque jeudi soir, à 18 heures, une conférence de presse présidée soit par le Premier ministre Jean Castex, soit par le ministre de la Santé Olivier Véran, suit un Conseil de défense organisé généralement la veille, le mercredi, à l'Elysée. Lors de cette conférence de presse hebdomadaire, l'exécutif livre ses recommandations de au regard de la situation sanitaire et, le cas échéant, liste de nouvelles mesures.

Les nouvelles mesures de confinement local seront communiquées ce jeudi 18 mars 2020 par le Premier ministre Jean Castex, à 19h. Les reconfinements locaux le week-end débuteraient donc le samedi 20 mars.

Les deux confinements nationaux ont en revanche donné lieu à un discours d'Emmanuel Macron, le 16 mars pour le premier et le 28 octobre 2020 pour le deuxième. Si troisième confinement national il y a, il sera donc probablement l'occasion d'une prise de parole présidentielle. Ce schéma n'a cependant rien d'immuable. Le gouvernement a fait savoir que dorénavant, il se tenait prêt à prendre "toutes les mesures nécessaires" de manière immédiate en cas de dégradation de la situation.

Voici les derniers indicateurs clés pour les 23 départements en "surveillance renforcée" dont certains pourraient à leur tour être reconfinés le week-end :

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 280 (+15 en 24h)

Patients en réanimation : 39 (stable en 24h)

Total des décès : 840 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 292,4 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 10,0% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 116,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 731 (+44 en 24h)

Patients en réanimation : 131 (+16 en 24h)

Total des décès : 1220 (+8 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 446,7 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 8,5% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 111,50%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 125 (+10 en 24h)

Patients en réanimation : 14 (+4 en 24h)

Total des décès : 332 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 347,5 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 9,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 78,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 1371 (+82 en 24h)

Patients en réanimation : 283 (+19 en 24h)

Total des décès : 2867 (+9 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 319,4 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 7,3% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 111,50%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 210 (+15 en 24h)

Patients en réanimation : 38 (+1 en 24h)

Total des décès : 653 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 193,4 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 6,7% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 80,10%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 656 (+45 en 24h)

Patients en réanimation : 114 (+14 en 24h)

Total des décès : 1456 (+4 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 429,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,7% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 101,20%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 219 (+16 en 24h)

Patients en réanimation : 30 (+3 en 24h)

Total des décès : 399 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 269,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,9% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 81,70%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 129 (+5 en 24h)

Patients en réanimation : 8 (+1 en 24h)

Total des décès : 222 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 263,1 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 111,50%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 901 (+68 en 24h)

Patients en réanimation : 180 (+16 en 24h)

Total des décès : 2151 (+9 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 355,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 101,20%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 345 (+37 en 24h)

Patients en réanimation : 75 (+7 en 24h)

Total des décès : 988 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 221,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 6,0% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 78,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 575 (+33 en 24h)

Patients en réanimation : 98 (+6 en 24h)

Total des décès : 1996 (+8 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 268,3 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 5,1% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 78,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 1317 (+129 en 24h)

Patients en réanimation : 248 (+23 en 24h)

Total des décès : 2853 (+11 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 373,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,5% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 116,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 421 (+34 en 24h)

Patients en réanimation : 52 (+6 en 24h)

Total des décès : 1001 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 360,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,2% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 116,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 1236 (+96 en 24h)

Patients en réanimation : 339 (+25 en 24h)

Total des décès : 3428 (+11 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 394,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 6,8% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 101,20%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 726 (+72 en 24h)

Patients en réanimation : 114 (+10 en 24h)

Total des décès : 1398 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 407,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 116,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 880 (+49 en 24h)

Patients en réanimation : 179 (+17 en 24h)

Total des décès : 2522 (+9 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 286,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,5% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 80,10%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 564 (+45 en 24h)

Patients en réanimation : 146 (+6 en 24h)

Total des décès : 1565 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 451,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,7% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 101,20%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 891 (+62 en 24h)

Patients en réanimation : 128 (+12 en 24h)

Total des décès : 1912 (+10 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 505,8 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 12,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 101,20%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 323 (+10 en 24h)

Patients en réanimation : 59 (+2 en 24h)

Total des décès : 703 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 308,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 116,90%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 516 (+42 en 24h)

Patients en réanimation : 58 (+6 en 24h)

Total des décès : 1530 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 499,4 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 12,5% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 101,20%

Hospitalisations le 17 mars 2021 : 672 (+70 en 24h)

Patients en réanimation : 124 (+15 en 24h)

Total des décès : 2367 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 14 mars 2021 : 471,0 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 101,20%