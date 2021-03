"Confinement en France : quels départements reconfinés ce week-end ?"

12:10 - De nouveaux départements pourraient rejoindre la liste des zones "préoccupantes"

La carte des départements placés "sous surveillance renforcée" a évolué. Certains territoires où la situation s'éclaircit ne sont plus inquiétés et d'autres qui font face à une augmentation des contaminations et du taux d'incidence rejoignent les rangs des départements "préoccupants". Ils sont quatre à avoir dépasser les seuil d'alerte, fixé à 250 cas pour 100 000 habitants : l'Aisne, l'Aube, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Le Premier ministre confirmera la nouvelle liste lors de la conférence de presse, ce soir à 18h.