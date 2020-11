Confinement : des contraintes pour Noël, jusqu'à quand devra-t-on rester chez soi ?

Selon les informations de plusieurs médias, Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français la semaine prochaine pour leur exposer les modalités d'une sortie très progressive du confinement, qui "n'aura rien à voir avec le déconfinement du printemps dernier". Selon la radio, un couvre-feu devrait être de nouveau instauré et le président de la République devrait expliquer aux Français comment se dérouleront les fêtes de fin d'année. Le 12 novembre, Jean Castex a indiqué clairement que l'objectif des restrictions actuelles est de permettre aux Français de "passer des fêtes en famille", mais la décision d'un assouplissement n'est pas encore prise et dépendra de la tendance des prochaines semaines. Le Premier ministre a en revanche déjà prévenu : il ne sera "pas raisonnable d'espérer organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaine de personnes". "Grâce à nos efforts collectifs, grâce aux perspectives qu'ouvrent l'arrivée du vaccin, je suis sûr que nous surmonterons cette épreuve douloureuse et inédite. J'espère que nous pourrons passer des fêtes de fin d'année dans la sérénité", a-t-il ajouté.

10:14 - Ai-je le droit d'aller dîner chez mes voisins ?

La réponse est non. Le but du confinement est bien de freiner la diffusion du virus, ce qui n'est possible qu'en réduisant au maximum ses interactions sociales et de les limiter aux personnes partageant le même lieu de confinement. Cependant, il est possible de rendre visite à ses voisins de palier dans le cadre de l’assistance aux personnes vulnérables, comme faire des courses pour son ou sa voisine en difficulté par exemple.