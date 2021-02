"Confinement en France : vers un reconfinement très court pour stopper l'épidémie ?"

RECONFINEMENT. Et si la meilleure solution pour casser la dynamique épidémique du Covid-19 en France était d'instaurer un confinement de quelques jours ? Des voix s'élèvent pour que cette option soit prise au sérieux.

[Mis à jour le 16 février 2021 à 11h34] Mais quel est donc le chemin que la France doit emprunter pour en finir avec cette crise sanitaire ? Le gouvernement l'assure, le pays peut tenir avec les mesures de restrictions actuelles, l'exécutif juge possible de ne jamais passer par la case confinement. La stratégie est la suivante : attendre et espérer que nous en resterons à une stagnation des cas de contamination de Covid-19 et que les hôpitaux ne saturent pas. Mais en cas d'envolée soudaine de l'épidémie, le gouvernement sera contraint de confiner la France. C'est pourquoi le ministère de la Santé surveille avec minutie l'évolution du coronavirus. Plusieurs questions se posent donc sur ce qui nous attend.

La circulation du Covid peut-elle être stoppée ?

C'est assez peu probable, compte tenu de la manière dont se comportent les variants, plus contagieux. Ce lundi 15 février, sur BFMTV, la chercheuse de l'Inserm Vittoria Colizza a fait savoir que la dernière étude menée par son institut sur le variant britannique était sans appel : la dynamique épidémique de la souche britannique n'est pas stoppée par les mesures de restriction actuelles, alors que ces dernières permettent de faire reculer la circulation de la souche historique. "On aura besoin de mesures plus fortes pour agir", a anticipé la chercheuse, précisant que cela pouvait passer par des restrictions moins fortes que le confinement. Le variant anglais représente ce 16 février 35% des cas de contamination (voir tous les chiffres sur l'évolution des variants).

Pour Bruno Riou, le directeur médical de crise de l'AP-HP, il faut se résoudre à l'évidence : selon lui, plus on tarde et plus il sera difficile de faire face à un boom épidémique. Le médecin a publié mardi 9 février un tribune dans Le Monde. "Inéluctablement, le variant dit anglais deviendra prédominant dans quelques semaines sans que personne n'imagine sérieusement pouvoir limiter ce processus. L'épidémie connaîtra alors une accélération comme cela est déjà survenu dans d'autres pays. Je suis intimement persuadé que seul un confinement est à même d'éviter ce scénario avec ses conséquences redoutables en termes de mortalité et de morbidité, pour les patients Covid et non-Covid".

Assez lucide sur ce point, le ministère de la Santé a déjà mis en garde les hôpitaux, les cliniques et les Agences régionales de santé : il va falloir anticiper une probable recrudescence des cas de contaminations et donc des prises en charge médicales dans quelques jours ou dans quelques semaines. Dans une note datée du vendredi 12 février et détaillée par le JDD et BFMTV ce 15 février, la Direction de la Santé a demandé aux organismes de soin de mettre en place pour le 18 février une "organisation de crise" pour en prévision d'une éventuelle "nouvelle vague épidémique". Les établissements hospitaliers devront ainsi déprogrammer certaines opérations non essentielles et surveiller avec minutie les places en réanimation, comme en mars et en novembre 2020.

C'est une petite musique qui se fait entendre et que certains épidémiologistes aimeraient faire écouter avec plus de force à Emmanuel Macron. Les experts réunis sur la plateforme "EndCoronavirus.org" proposent par exemple d'être plus radical et de prendre la stratégie française à revers : au lieu d'attendre, agir pour casser la dynamique épidémique en instaurant un confinement dur mais assez court, 4 semaines ou moins en fonction des situations, pour faire baisser la circulation du Covid et rendre plus efficace le dispositif "tester, tracer, isoler". Cette manière de penser la lutte contre le coronavirus est incarnée par l'épidémiologiste néo-zélandais Michael Baker, sa stratégie, appliquée dans son pays, a donné des résultats spectaculaires.

En France, Bruno Riou, le directeur médical de crise de l'AP-HP se veut un relais. Selon lui : "Il ne faut plus avoir peur d'un confinement total, à condition qu'il soit de courte durée : c'est la seule stratégie qui a démontré son efficacité dans de nombreux pays, y compris le nôtre, en attendant qu'une proportion suffisante de la population soit vaccinée, ce qui ne sera effectif que dans plusieurs mois", déclarait-il il y a peu au Monde.

Pour autant, d'autres experts considèrent que cette stratégie est difficilement applicable en France. Pour le Pr de santé publique Philippe Amouyel, qui s'exprimait mi-février sur LCI, "c'est trop tard". "Cette stratégie n'est pas celle retenue en France où on a 20 000 cas qui circulent par jour".

Lundi 15 février, sur RTL, c'est l'infectiologue et épidémiologiste Didier Pittet qui a soulevé la question des nouvelles mesures à mettre en place pour lutter contre la nouvelle menace. "On a des soucis en Moselle. [...] Il va falloir certainement adapter les mesures, comprendre ce qu'il se passe, en fonction de ce qu'il s'est passé, avoir des mesures locales si c'est possible". Et d'ajouter : "Il faudra peut-être faire des mesures de confinement, qui peuvent être de quartier, de petites régions, [...] de ville". Pour l'heure, les autorités ont décidé de ne pas renforcer les mesures de restrictions en Moselle, où le variant anglais est de plus en plus présent, avec plus de 100 nouveaux cas quotidiens de contamination. Ce lundi 15 février, le ministère de la Santé a indiqué que la bonne réponse était d'accélérer la vaccination : 30 000 doses de vaccins supplémentaires doivent permettre de contrer les effets les plus néfastes dans les prochains jours.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de médecins et d'économistes proposent de penser les choses bien plus localement que ne le fait actuellement le gouvernement. Reprenant les principes "No Covid" du collectif EndCoronavirus, ces spécialistes considèrent qu'il faut réduire la circulation par territoire, puis définir et instaurer des "zones vertes" où le Covid est sous contrôle. "Plus ces zones seront de taille réduite, plus vite elles pourront retrouver un fonctionnement normal et éviter des mesures contraignantes. Et d'expliciter : "Une zone devient verte lorsque le taux de transmission en son sein est proche de zéro. Elle est alors en mesure de revenir progressivement à la normale : les écoles, les restaurants, les lieux culturels et les autres entreprises peuvent rouvrir complètement. Les voyageurs peuvent circuler librement entre les zones vertes ; en revanche, il faudra veiller, par des restrictions sur les déplacements, à éviter la réintroduction du virus et, en cas de reprise des infections, déclencher des mesures préventives ciblées, rapides et cohérentes".

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir

Le gouvernement a bien en tête toutes les données de l'équation. Un reconfinement pourrait être terrible pour l'économie française, durement affectée par cette crise sanitaire. Sans restrictions supplémentaires en revanche, le virus se renforcera. La question en suspens est : jusqu'à quand peut-on tenir ainsi ? Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a souligné devant une commission parlementaire, fin janvier, que le gouvernement se trouvait face à un choix "générationnel" difficile : continuer à préserver la santé des plus anciens, mais peut-être au détriment de la santé mentale des jeunes.

Une récente étude conjointe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut Pasteur, publiée lundi 19 janvier, a présenté plusieurs modélisations concernant l'évolution de la crise sanitaire en France. L'Inserm y a intégré l'impact du variant britannique du coronavirus (VOC-202012/01), estimant que ce dernier serait dominant en France entre fin février et mi-mars. Selon l'organisme, un nouveau pic d'hospitalisations est donc à prévoir. Selon le rapport, "en l'absence d'interventions" (ce qui est purement théorique), "les nouvelles hospitalisations hebdomadaires devraient atteindre le niveau du pic de la première vague (environ 25 000 hospitalisations) entre mi-février et début avril". La vaccination pourrait permettre de réduire de 20 à 40% ce potentiel pic d'hospitalisation, mais ses effets mettront plusieurs semaines avant d'être réellement visibles. Des éléments suffisamment solides pour pousser le gouvernement à reconfiner seulement au printemps ?

Un reconfinement "fait tôt" pourrait en tout cas permettre aux Français d'être plus sereins à l'arrivée du printemps. "Si le confinement est efficace, si le relais derrière est suffisamment efficace, on peut se projeter sur une fin de printemps ou un été relativement au calme", a récemment répondu sur France Info Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier.

Pour mettre en place son plan d'action, l'exécutif poursuit les consultations et les recommandations du Conseil scientifique sont toujours écoutées. Son président Jean-François Delfraissy a fait savoir dans les colonnes de L'Express en toute fin d'année 2020 que les autorités sanitaires scrutaient avec une vigilance accrue les indicateurs sur les taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations.

Si les critères exacts pour reconfiner ne sont pas établis clairement, on se souvient que lors du premier confinement en mars 2020, le taux d'incidence, l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique, avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur est au-dessus des 200 cas pour 100 000 après avoir franchi les 215 cas pour 100 000 en moyenne nationale début février, avec des taux dépassant localement les 400 cas pour 100 000, comme à Nice par exemple. Comme l'a indiqué Jean Castex lui-même dès le 14 janvier et comme on peut l'observer sur les cartes du Covid, plus aucun département en métropole ne se trouve aujourd'hui sous cette barre d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants. Pour rappel, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement le 28 octobre dernier, le taux d'incidence dépassait les 480 cas pour 100 000 habitants. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué...

Le nombre de reproduction du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Et il est aujourd'hui au-dessus de ce niveau. A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était cependant estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3.

Jean-François Delfraissy a aussi indiqué que les autorités sanitaires considéraient avec une attention permanente "la courbe des hospitalisations", qui a récemment bondit à plus de 28 000 patients hospitalisés alors qu'elle stagnait au niveau des 25 000 depuis le déconfinement à la mi-décembre. Depuis quelques jours, elle oscille entre 27 500 et 28 000. En réanimation, on compte désormais plus de 3000 patients soit peu ou prou le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé.

Le gouvernement regarde aussi de près le niveau de remplissage des services de réanimation pour éviter la saturation. Actuellement, les patients Covid occupent 65% des lits de réanimation. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le SNMSU-UNSA Éducation, syndicat majoritaire des médecins de l'Éducation nationale, a demandé dans un communiqué adressé ce lundi 8 février au gouvernement "la fermeture de tous les établissements scolaires à partir du 8 février pour la durée des vacances de février des 3 zones géographiques". Cette fermeture "vise à ralentir la circulation du virus dans les établissements scolaires afin de tenter d'éviter une fermeture qui risque d'être beaucoup plus longue dans le cadre d'un confinement, ce qui va à l'encontre de l'intérêt des élèves" explique le communiqué.