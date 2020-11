Confinement en France : quelles nouvelles mesures ? Nos réponses à vos questions

Face aux question des Français et après la polémique du précédent confinement, le ministère des Sports a apporté quelques précisions sur son compte Twitter, notamment pour la pratique du vélo durant cette période de restrictions. "La situation est critique, il est impossible de prendre des mesures individualisées en fonction des disciplines. En revanche, vous pouvez prendre le vélo pour aller au travail (si vous ne télétravaillez pas) ou pour une balade dans la limite 1km/1h", peut-on lire sur le compte officiel du ministère.

Les cimetières sont-ils encore ouverts ?

Lors du week-end de la Toussaint, le premier après l'entrée en vigueur du confinement, le gouvernement a permis aux Français de fleurir les tombes de leurs proches en autorisant l’ouverture des cimetières. Cette tolérance ne s’appliquait cependant qu’à ce week-end bien précis. Depuis lundi, donc, il n’est plus possible de se rendre dans un cimetière s'il se situe à plus d'un kilomètre de son domicile, "sauf si le cimetière se situe vraiment à proximité immédiate" de chez soi, comme l’a précisé la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Camille Chaize, au micro de BFMTV.