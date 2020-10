DIRECT. Confinement en France : durée incertaine, nouvelles mesures... Tout ce qu'il faut savoir

14:49 - Quid des fêtes de fin d'année ?

Le second confinement doit durer quatre semaines, jusqu'au 1er décembre. Mais il est d'ores et déjà très possible que le confinement soit prolongé, comme au printemps. Europe 1 et France Inter, citant des sources gouvernementales, ont assuré ce jeudi que la possibilité que cela dure jusqu'en janvier, incluant donc les fêtes de Noël, est bel et bien déjà sur la table. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a déjà annoncé que les fêtes de fin d'année, si le confinement est levé, devront avoir lieu en petit comité et seront soumises au minima à un couvre-feu. "Nous voulons tout faire pour que les Français puissent retrouver leur famille et leurs amis pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que ce sera de la même manière ? Possiblement que non", a de son côté déclaré Olivier Véran, ministre de la Santé.