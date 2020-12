"Fin du confinement : Noël, couvre-feu strict... Castex détaille les mesures de déconfinement"

CONFINEMENT. Jean Castex a fait un discours ce jeudi 10 décembre pour inciter les Français à "rester prudents" et expliquer pourquoi la fin du confinement qui commence bien le 15 décembre sera plus stricte qu'annoncé.

23:20 - Pas d'aménagements supplémentaires pour les lieux de culte FIN DU DIRECT - Les jauges dans les cérémonies religieuses sont supérieures à 30 personnes depuis le 3 décembre, si celles-ci respectent un certain nombre de règles (deux sièges libres entre chaque personne, une rangée sur deux inoccupée…). Dans sa conférence de presse de jeudi, le Premier ministre a indiqué que ces mesures ne seraient pas revues à la hausse. Les lieux de culte pourront quand même bénéficier de la suspension du couvre-feu le 24 décembre au soir et ainsi, accueillir du public lors des traditionnelles messes de minuit.

22:41 - Les trains circuleront normalement dès le 15 décembre Tous les trains prévus circuleront normalement à partir du 15 décembre, a rassuré la SNCF ce jeudi, à l’issue des annonces du gouvernement concernant le nouveau couvre-feu. Les voyageurs ayant effectué une réservation pour un train circulant après 20 heures sont donc assurés d’arriver à l’heure et n’ont pas besoin de modifier ou annuler leur déplacement.

22:24 - Les cinémas ont le protocole le plus difficile du secteur D’après Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), les cinémas ont le protocole le plus dur de tous les secteurs. Lors de sa conférence de presse ce jeudi, Jean Castex a annoncé que les établissements culturels, dont les cinémas et les théâtres, seront fermés trois semaines supplémentaires, soit jusqu’au 7 janvier. Une décision "incompréhensible". "Nous appliquons un protocole sanitaire strict, un double protocole sanitaire, le masque et la distanciation physique", rappelle Richard Patry dans un entretien accordé à France Info. Quand vous êtes assis dans un train, vous êtes bien moins en sécurité que quand vous êtes assis dans une salle de cinéma."

22:01 - 285 000 verbalisations lors du 2e confinement Depuis le début du reconfinement, les forces de l’ordre ont contrôlé 2,9 millions de personnes, ce qui a donné lieu à 285 000 verbalisations, d’après les données communiquées par Gérald Darmanin. "J’ai demandé aux forces de l'ordre de renforcer davantage le dispositif de contrôles", a tenu à faire savoir le ministre de l’Intérieur, lors de la conférence de presse ce jeudi.

21:35 - Le sport n'est pas autorisé après 20 heures Si vous étiez friand de jogging dans les rues désertées de la soirée, il faudra désormais vous contenter du sport à la maison. Les activités sportives ne font pas partie des dérogations au couvre-feu. Seules les raisons professionnelles, les motifs familiaux impérieux, l'assistance à une personne en situation de handicap, les raisons de santé, les missions d'intérêt général et les besoin des animaux de compagnie.

21:01 - Les livraisons des restaurateurs continuent après 20 heures Si la vente à emporter est interdite après le couvre-feu, les livraison à domicile pourront tout de même continuer après 20 heures. Le click-and-collect des restaurateurs ne sera donc plus possible mais les clients peuvent toujours se rendre sur les plateformes de livraison type Uber eats ou Deliveroo.

20:47 - Les correspondances en train sont prises en compte dans les exceptions Des exceptions sont prévues dans le cadre du couvre-feu, qui prendra effet à compter du 15 décembre à 20 heures. Les personnes qui se déplaceraient en train ou en avion, et dont les correspondances auraient lieu après 20 heures, pourront échapper à l’amende à condition de présenter leur billet de transport. Et ce, même si le déplacement s’effectue en dehors de sa région de domicile.

20:14 - Plus de 100 000 policiers mobilisés pendant le 31 décembre Alors que le nombre de contaminations continue de stagner, de nouvelles mesures ont été annoncées ce jeudi par le gouvernement, à commencer par le couvre-feu. Levé le 24 décembre, il sera bien en place le soir de la Saint Sylvestre. "Plus de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés", a précisé Gérald Darmanin, lors de la conférence de presse. Le port d'une attestation de déplacement devra être strictement respecté, aucune indulgence ne sera prévue. "Nous serons intransigeants sur les rassemblements non autorisés et les fêtes sauvages", a ajouté le ministre de l’Intérieur.

19:09 - Quid de l'université ? "Dès début du mois de janvier, les cours pourront reprendre en présentiel, dont les TD avec des étudiants ciblés", en respectant "évidemment le cadre de protocoles sanitaires renforcés" a expliqué Jean Castex.

19:06 - Le détail des étapes à partir du 15 décembre Voici le récapitulatif des différentes annonces de Jean Castex sur le déconfinement prévu en France le 15 décembre prochain. Le 15 décembre, comme nous l’avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape.

Mais ces règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. pic.twitter.com/5IFV3av77T — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 10, 2020

18:59 - Le télétravail toujours une règle Durant sa prise de parole, le Premier ministre a rappelé que le télétravail était toujours une règle malgré le déconfinement.

18:53 - Olivier Véran interrogé sur la fiabilité des tests Le ministre de la Santé s'est appuyé sur des "données qui reviennent de l'étranger indiquant qu'il y a également une publication aujourd'hui dans la revue New England Journal of Medecine, qui est extrêmement favorable". Enfin, "dans la vaccination durant cette phase 3, il y a eu des effets indésirables bénins tels que des rougeurs au point d'injection ou de la fatigue. Ce qu'on voit d'ailleurs dans tous les toutes les injections de médicaments.

18:51 - Jean Castex indique qu'on pourra toujours se rassembler à 6 le 31 Interrogé sur le réveillon du Nouvel An, Jean Castex a affirmé qu'il était bien évidemment possible de se rassembler à six personnes dans un domicile mais qu'il faudra arriver avant 20h et partir après 6h.

18:46 - "Chacun de nous a la clé" conclut Castex "Cette bataille contre le virus ne sera remportée qu'avec la mobilisation de tous. "A la fin des fins, c'est chacune et chacun de nous qui a la clé, la solution", avec notamment l'application des gestes barrières. Les premiers mois de l'année 2021 doivent "nous permettre de franchir un cap dans la lutte contre le Covid-19", via plusieurs leviers, dont la vaccination, la multiplication des test rapides, le renforcement de l'accompagnement des personnes atteintes par le virus, l'emploi des outils du numériques, et le recours à des mesures de freinage" indique Jean Castex.