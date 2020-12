"Fin du confinement : Noël, couvre-feu... Les règles du déconfinement du 15 décembre"

CONFINEMENT. Le déconfinement sera bel et bien réel ce mardi 15 décembre, mais il laissera place à un couvre-feu plus strict que celui du mois d'octobre dernier et à des célébrations de Noël et du Nouvel an sous contraintes...

Sommaire Dates du déconfinement

Fin du confinement

Couvre-feu le 15 décembre

Règles pour Noël L'Essentiel La fin du confinement devrait bien avoir lieu, comme prévu, ce mardi 15 décembre 2020, comme l'a annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi. "Nous passerons à une nouvelle étape, mais les règles seront plus strictes", a indiqué le chef du gouvernement qui prévoit dès lors un couvre-feu dès 20 heures et qui exclut à ce stade la réouverture des salles de spectacle. Cinémas, théâtres, musées, stades et enceintes sportives, cirques, parcs zoologiques, salles de jeux et casinos resteront fermés 3 semaines supplémentaires. Le protocole et la jauge des personnes accueillies dans les lieux de culte seront inchangés. "C'est une décision particulièrement douloureuse", a ajouté le Premier ministre. La situation sera réévaluée le 7 janvier. Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi, lors d'une conférence de presse en marge du sommet européen à Bruxelles. Il a indiqué que "Noël est entre nos mains". "Il y a beaucoup de règles qui sont mises en place. Je sais qu'elles vous pèsent au quotidien. Mais il y a vraiment une volonté de vous protéger de la part du gouvernement. Le plus important c’est ce que chacun fait chaque jour. Le port du masque, le respect des règles barrières et l'attention, y compris dans les moments notamment familiaux et amicaux. C'est dans ces moments qu'on diffuse le virus". Dernières infos Recevoir nos alertes live !

12:43 - Le couvre-feu pourrait avoir un impact de 30% sur l'activité des commerces Depuis le 29 novembre, les commerçants peuvent rouvrir leurs portes au public, une aubaine alors que se profilent les fêtes de fin d’année. D’après Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du commerce, "même si on observe une chute de la fréquentation, les chiffres de l’activité sont plutôt encourageants, ce qui prouve qu’il y avait une attente forte de tous les Français de pouvoir retrouver tous leurs commerces". Interrogé sur BFM TV, il craint néanmoins que le couvre-feu, en vigueur le 15 décembre, ne vienne porter un coup d’arrêt à cette reprise. Cette limite des sorties fixée à 20 heures va avoir un impact sur les horaires des magasins, qui devront fermer suffisamment tôt pour permettre aux clients de regagner leur domicile à l’heure. L’impact pourrait se chiffrer à 9% de l’activité, voire 30% pour certaines enseignes.

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir



Le calendrier du déconfinement

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le confinement, décidé par le gouvernement pour endiguer la propagation exponentielle du Covid-19, a été instauré pour la deuxième fois le 29 octobre 2020. Un déconfinement très progressif a été décidé, en trois étapes. Celui-ci devrait arriver à son terme, dans le meilleur des cas, le 20 janvier. Voici le plan du gouvernement, réajusté le 10 décembre 2020.