"Reconfinement en France : des annonces de Macron ce vendredi"

RECONFINEMENT FRANCE – S'il n'est pas gravé dans le marbre que le reconfinement fera partie des questions abordées, Emmanuel Macron va bel et bien annoncer des décisions quant à la crise du Covid-19 ce vendredi.

[Mis à jour le 10 septembre 2020 à 12h21] Toujours latente depuis la fin du confinement, la question du reconfinement apparaît de plus en plus chaude cette semaine. Il y a d'abord eu Jean-François Delfraissy, ce mercredi, qui a mis le feu aux poudres en assurant que le gouvernement allait devoir très prochainement annoncer des "décisions difficiles". Et voilà que dès le lendemain, on apprend qu'Emmanuel Macron doit annoncer des décisions, donc, ce vendredi 11 septembre.

Evidemment, le reconfinement n'a pas été évoqué par Delfraissy, pas plus qu'il n'est annoncé comme faisant partie des décisions à venir du Conseil de défense de demain, qui doit précédé les annonces, mais la gravité avec laquelle le président du Conseil scientifique a pris la parole n'a échappé à personne. Pour le chef de l'Etat, il s'agit officiellement de "donner de la visibilité sur les prochaines semaines" aux Français et selon ce que rapporte l'AFP ce jeudi, des mesures allant jusqu'à des reconfinements locaux sont bel et bien envisagées. Emmanuel Macron, depuis la Corse ce jeudi, a confirmé cette tendance en assurant que les futures mesures seront "déclinées territorialement", mais "sans céder à quelque panique que ce soit". "Ce que nous devons faire c'est nous adapter à l'évolution du virus, essayer de ralentir sa circulation avec les gestes barrières, l'origanisation de la vie sociale qu'on doit adapter", a expliqué le chef de l'Etat.

Plus globalement, ce sont les habitants des grandes villes qui devraient observer des changements, puisque c'est là où la recrudescence du Covid-19 se fait la plus intense. Fermeture avancée des bars, interdiction des rassemblements après une certaine heure, fermeture des jardins et parcs, reconfinement... Le spectre est large. Pour l'heure, on ignore par quel biais Emmanuel Macron va faire part de ses décisions, mais au moins, l'attente sera courte avant de connaître la suite des événements.

Voici la carte des R0 en fonction des différentes régions, dont les données sont mises à jour chaque semaine par le ministère de la Santé. Il convient malgré tout de préciser qu'il s'agit d'un indicateur de l'évolution de l'épidémie en France parmi d'autres, qui pourraient également entrer en ligne de compte si le gouvernement venait à mettre en vigueur le reconfinement localisé.

Comme évoqué plus haut, le R0 pourrait être retenu comme un critère de reconfinement si le besoin de reconfiner la France, en entier ou en partie, se faisait sentir. Mais il existe d'autres indicateurs, à commencer par le taux de tests positifs, qui est d'ailleurs en augmentation depuis plusieurs semaines d'affilée au niveau national, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (+ 13% par rapport au point précédent). Il y a également l'incidence, soit le nombre de personnes contaminées par le coronavirus pour 100 000 habitants, actuellement estimée à 5,5 par SpF et également en augmentation par rapport au point précédent. Enfin, pourrait être retenir le nombre de places en réanimation. Là, les chiffres et les courbes sont plus rassurants, car le nombre journalier de cas hospitalisés en réanimation est toujours en diminution depuis le 8 avril. Retrouvez tous les chiffres et courbes actualisés dans notre article consacré à l'évolution du Covid-19 en France.