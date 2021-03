"Reconfinement en France : où et quand ? La situation dans les 23 départements en sursis"

CONFINEMENT. Si l'Ile-de-France concentre les inquiétudes, la menace d'un reconfinement plane toujours sur 23 départements, en plus des territoires où la mesure est en vigueur le week-end.

[Mis à jour le 15 mars 2021 à 11h35] Au lendemain de l'interview de Jean Castex, interrogé sur la chaîne Twitch du journaliste Samuel Etienne, une nouvelle semaine marquée par la menace du reconfinement a démarré. Un énième conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi et avec la conférence de presse hebdomadaire le lendemain, des annonces sont redoutées. Le Premier ministre a particulièrement visé l'Ile-de-France, en proie à une tension hospitalière particulièrement prononcée, à tel point que des transferts de patients en réanimation ont déjà eu lieu. A propos du reconfinement en région parisienne, le chef du gouvernement a estimé que "s'il est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait avant, nous y procéderons".

Plusieurs politiques se sont fait entendre, ce dimanche, au sujet de la stratégie du gouvernement, qui maintient à ce stade le couvre-feu sur l'ensemble du territoire, ainsi que le confinement le week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes, dans l'agglomération de Dunkerque ainsi que dans l'ensemble du Pas-de-Calais. François Baroin, le président de l'Association des maires de France, a réclamé dans Le Parisien "un réexamen de l'état d'urgence sanitaire pour permettre aux maires d'avoir un rôle actif dans la gestion et l'organisation des mesures de prévention sanitaires".

Pour l'ancien ministre et actuel maire de Troyes, c'est aux édiles de "décider des modalités d'un reconfinement éventuel, d'un couvre-feu et de son heure, de rouvrir ou de fermer les établissements qui reçoivent du public". De son côté, le maire EELV de Grenoble s'est déclaré favorable à un recul du couvre-feu à 19 ou 20 heures afin de "détendre la pression sur les commerces". "Ça fait un an que nous vivons sous confinement et que nous ne voyons pas la stratégie du gouvernement", a regretté Eric Piolle, sur RTL.

"Le reconfinement n'est pas le scénario numéro un sur la pile de Matignon, mais on ne peut pas dire que c'est exclu non plus", a confié une source proche de l'exécutif à LCI. Il semblerait que le gouvernement réfléchisse encore sur la méthode à adopter. "Chaque lit compte", a indiqué Gabriel Attal, dimanche. Le but est donc d'éviter une saturation incontrôlable des hôpitaux franciliens qui mènerait à un tri entre les patients. "On attend de voir", ajoute la source de la chaîne info. Si le caractère national du confinement semble pour l'instant repoussé, l'exécutif semble bien privilégier la piste d'un reconfinement régionalisé. Cette approche est jugée "plus que jamais pertinente lorsqu'on voit les écarts entre régions", avait répété Olivier Véran, lors de la dernière conférence de presse gouvernementale. 23 départements restent encore sous la menace d'une mise sous cloche, après leur placement en surveillance renforcée..

Si l'on observe attentivement les bilans quotidiens de l'épidémie, il semblerait que l'hypothèse de nouveaux confinements partiels ait bien plus de sens en ce mois de mars qu'en janvier. En déplacement dans la Creuse, le 6 mars, le Premier ministre avait d'ailleurs prévenu : "On a un mois, un mois et demi, deux mois très sensibles", avait déclaré Jean Castex, en référence aux variants qui risquent "de nous reconduire, je n'en sais rien, peut-être à reconfiner". Le gouvernement doit donner de nouveaux éléments d'informations sur la situation sanitaire cette semaine, en conférence de presse ce jeudi 11 mars.

La situation sanitaire est particulièrement préoccupante en Île-de-France, en raison de la pression dans les hôpitaux, très importante. L'ARS francilienne a même ordonné une déprogrammation de 40% des interventions chirurgicales, pour libérer des anesthésistes. Le Premier ministre Jean Castex, lors d'une interview accordée mi-mars à la chaîne Twitch du journaliste Samuel Etienne, n'a pas écarté la possibilité de reconfiner la région parisienne.

Le ministère de la Santé a établi une liste de 23 départements en "surveillance renforcée". Les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube ont rejoint jeudi dernier les départements de l'Île-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, le Var, les Alpes-Maritimes, le Nord, l'Oise, la Somme, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et l'Eure-et-Loir. Les territoires colorés en rouge sont sous la menace d'un reconfinement le week-end. Certains territoires comme les Alpes-Maritimes, la région de Dunkerque, dans le Nord, ou le Pas-de-Calais y sont donc déjà soumis. Voici sur une carte les dernières données sur la circulation du virus et les données hospitalières dans chacune de ces "zones de surveillance renforcée" (les données complètes sont aussi plus bas sur cette page :

Pour l'heure, le gouvernement a imposé des reconfinements locaux dans le Dunkerquois, les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais du vendredi soir au lundi matin. L'exécutif considère que cette mesure permet de considérablement limiter les brassages de population et les rassemblements. Un reconfinement total reste à ce stade une option de tout dernier recours. Attention, des mesures pour empêcher les déplacements sont aussi instaurés dans ces territoires, pour endiguer la circulation du virus : dans les Alpes-Maritimes par exemple, un périmètre de 5 kilomètres autour du domicile est prévu pour des déplacements dérogatoires.

Pour suivre les tendances épidémiques, l'exécutif poursuit les consultations et les recommandations du Conseil scientifique sont toujours écoutées. Son président Jean-François Delfraissy a plusieurs fois fait savoir que les autorités sanitaires scrutaient avec une vigilance accrue les indicateurs que sont le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations.

Le taux d'incidence est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur de 219 cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué.

est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur de cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué. Le nombre de reproduction du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Et il est aujourd'hui autour de 1,05 . A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3.

du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Et il est aujourd'hui autour de . A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3. Le nombre de patients en réanimation fait partie des critères clés. On compte désormais plus de 3910 patients soit un peu plus que le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé.

fait partie des critères clés. On compte désormais plus de patients soit un peu plus que le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé. Le niveau de remplissage des services de réanimation est aussi regardé de près par le gouvernement, avec l'objectif d'éviter la saturation. Actuellement, les patients Covid occupent 76% des lits de réanimation. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier.

Ces critères peuvent aussi faire l'objet d'une approche locale, comme le gouvernement semble s'y résoudre depuis la fin février avec des reconfinements territoriaux dans les Alpes-Maritimes et le Dunkerquois. Voici les derniers indicateurs clés pour les 23 départements en "surveillance renforcée" dont certains pourraient à leur tour être reconfinés le week-end :

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 280 (+13 en 24h)

Patients en réanimation : 38 (-2 en 24h)

Total des décès : 817 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 265,2 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 705 (+48 en 24h)

Patients en réanimation : 122 (+16 en 24h)

Total des décès : 1166 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 472 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 9,7% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 106,3%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 108 (+9 en 24h)

Patients en réanimation : 7 (+2 en 24h)

Total des décès : 322 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 327 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 69,90%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 1431 (+82 en 24h)

Patients en réanimation : 265 (+18 en 24h)

Total des décès : 2808 (+19 en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 311 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 6,6% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 106,3%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 221 (+10 en 24h)

Patients en réanimation : 37 (+1 en 24h)

Total des décès : 639 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 187, cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 79,20%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 618 (+36 en 24h)

Patients en réanimation : 111 (+9 en 24h)

Total des décès : 1431 (+5 en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 331 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 10,6% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 94,2%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 210 (+15 en 24h)

Patients en réanimation : 29 (+7 en 24h)

Total des décès : 387 (+3 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 223 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,3% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 79,40%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 147 (+6 en 24h)

Patients en réanimation : 10 (+1 en 24h)

Total des décès : 219 (stable en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 259,0 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 8,2% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 106,30%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 838 (+65 en 24h)

Patients en réanimation : 160 (+19 en 24h)

Total des décès : 2113 (+12 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 299 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 7,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 94,20%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 295 (+17 en 24h)

Patients en réanimation : 67 (+7 en 24h)

Total des décès : 972 (+7 en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 199 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 5,9% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 69,90%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 545 (+47 en 24h)

Patients en réanimation : 101 (+17 en 24h)

Total des décès : 1949 (+10 en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 250 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 5% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 69,90%

Hospitalisations le 11 mars 2021 : 1193 (+118 en 24h)

Patients en réanimation : 216 (+14 en 24h)

Total des décès : 2777 (+27 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 323,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 399 (+27 en 24h)

Patients en réanimation : 55 (+9 en 24h)

Total des décès : 972 (+4 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 302,8 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 10,6% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 1149 (+107 en 24h)

Patients en réanimation : 305 (+30 en 24h)

Total des décès : 3359 (+16 en 24h)

Taux d'incidence le 11 mars 2021 : 343 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 6,5% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 94,2%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 679 (+49 en 24h)

Patients en réanimation : 119 (+10 en 24h)

Total des décès : 1338 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 407,0 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 10,7% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 881 (+44 en 24h)

Patients en réanimation : 166 (+15 en 24h)

Total des décès : 2479 (+4 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 235,8 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 7,0% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 79,20%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 521 (+30 en 24h)

Patients en réanimation : 138 (+12 en 24h)

Total des décès : 1537 (+5 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 365,9 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 94,20%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 853 (+75 en 24h)

Patients en réanimation : 133 (+16 en 24h)

Total des décès : 1863 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 441,5 cas/100 000 (stable)

Taux de positivité des tests : 13,3% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 94,20%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 326 (+15 en 24h)

Patients en réanimation : 53 (+5 en 24h)

Total des décès : 685 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 288,5 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 8,9% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 109,80%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 483 (+37 en 24h)

Patients en réanimation : 47 (+6 en 24h)

Total des décès : 1502 (+9 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 377,0 cas/100 000 (stable)

Taux de positivité des tests : 11,8% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 94,20%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 655 (+68 en 24h)

Patients en réanimation : 125 (+14 en 24h)

Total des décès : 2309 (+7 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 410,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 94,20%

Hospitalisations le 10 mars 2021 : 479 (+52 en 24h)

Patients en réanimation : 69 (+11 en 24h)

Total des décès : 1023 (+30 en 24h)

Taux d'incidence le 7 mars 2021 : 312,1 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 8,7% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 106,30%