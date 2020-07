"Un reconfinement en France ? Ce qui est prévu en cas de rebond du Covid"

Alors que l'été commence, la crainte d'une seconde vague à l'automne se fait de plus en plus pressante. Un plan de reconfinement est à l'étude en France.

[Mis à jour le 9 juillet 2020 à 15h48] En France, l'épidémie de coronavirus est considérée comme maîtrisée, bien que le virus circule toujours. Malgré tout, plusieurs éléments font craindre une résurgence de l'épidémie, qui la rendra plus difficile à contrôler, d'ici à l'automne. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, et Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, ont tout récemment fait part de leurs craintes quant à l'activité très intense du Covid-19 dans l'hémisphère sud, actuellement en hiver austral, ainsi que le relâchement du respect des gestes barrières en France.

Autrement dit, ce sont deux signes avant-coureurs d'une probable augmentation des cas et par voie de conséquence des décès. Dans ce contexte, le gouvernement envisage officiellement cette deuxième vague et a fait savoir, le 8 juillet, qu'un plan de reconfinement était à l'étude. Les Français doivent s'attendre non pas à un reconfinement généralisé, calqué sur le confinement que l'on a vécu au printemps dernier, mais plutôt à des quarantaines localisées.

"Nous allons cibler", prévient le Premier ministre

"Les constatations ont montré que le confinement absolu a des conséquences terribles : humaines, économiques... Nous allons donc cibler", a annoncé le Premier ministre Jean Castex au micro de BFM TV. La France envisage donc une option déjà expérimentée dans d'autres pays, à l'image de l'Allemagne ou de l'Espagne. De plus, cela s'inscrit dans la méthode initiée depuis plusieurs semaines déjà, consistant à tester un maximum de personnes et ainsi repérer le plus précisément possible les foyers de contamination.