Covid-19 en France : les chiffres du mercredi 6 juillet 2022

CHIFFRES COVID FRANCE. Plus de 150 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés en France selon les chiffres communiqués ce mercredi 6 juillet 2022. Le nombre de patients hospitalisés continue de croître. On dénombre désormais plus de 1000 malades avec Covid en soins critiques...

Après plus de 200 000 cas dans le bilan d'hier, les derniers chiffres du coronavirus en France, communiqués par les autorités ce 6 juillet 2022, font état de 154 615 cas en 24 heures, soit 29 891 cas de plus que mercredi dernier. La moyenne 7 jours passe à 123 261 cas enregistrés quotidiennement contre 118 991 hier et le taux d'incidence à 1153,34 cas pour 100 000 habitants en France actuellement (1143,10 hier). Le nombre de décès avec Covid enregistrés en 24 heures à l'hôpital est de 46 morts (hors Ehpad), soit 29 de moins qu'hier et un de plus que mercredi dernier.

Dans les hôpitaux, on dénombre actuellement 17 496 patients hospitalisés avec Covid-19, en hausse de 455 par rapport à hier, tandis que 1027 personnes sont en réanimation, soit 23 de plus. Sur les dernières 24 heures, 1603 malades ont été admis à l'hôpital soit 239 de moins que la veille et 485 de plus comparé à mercredi dernier. 127 admissions en réanimation ont été enregistrées, soit 31 de moins qu'hier et 21 de plus que mercredi dernier.

"La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée" en France

Ces chiffres du Covid en France démontrent encore la virulence de la 7e vague épidémique frappant le pays depuis le mois de juin. Dans un avis daté du 23 juin et rendu public mardi 5 juillet, le Conseil scientifique a confirmé que "la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée", reboostée par l'apparition de nouveaux sous-variants d'Omicron (BA.4 et BA.5), particulièrement contagieux. Le Conseil estime même que "le nombre de cas est probablement sous-estimé en raison d'une certaine lassitude à la déclaration des différents acteurs".

Alors que la hausse des hospitalisations avec Covid est désormais manifeste et que le cap des 1000 malades en soins critiques a été franchi en France, les sages s'inquiètent de la "mortalité élevée des plus de 80 ans en vague BA.4/BA.5 au Portugal", un pays où la couverture vaccinale est pourtant qualifiée de "très bonne". Le Conseil scientifique assure surtout qu'"il faut s'attendre à de nouvelles vagues épidémiques de Covid-19", notamment un "rebond de l'épidémie au cours de l'automne ou de l'hiver prochain, le cas échéant accompagné de mutations du virus". Un énième rebond qui "nécessite que les pouvoirs publics soient en mesure de réagir rapidement aux évolutions observées ou anticipées".

Une nouvelle loi sur le Covid et un retour des restrictions en France

Alors que la plupart des restrictions ont commencé à être levées à la mi-mars, le maire de Nice Christian Estrosi a indiqué ce mercredi que la municipalité allait rendre obligatoire le masque dans les transports de la métropole dès le lundi 11 juillet. La première restriction formelle depuis des mois alors qu'au niveau national, le gouvernement s'est pour l'instant contenté d'une vive recommandation.

Un projet de loi "veille et sécurité sanitaire", qui commence son parcours à l'Assemblée nationale cette semaine, est par ailleurs censé trouver une suite à l'Etat d'urgence sanitaire, qui prendra fin au 31 juillet. Cette nouvelle loi sur le Covid devrait acter le maintien des outils de suivi de l'épidémie, comme le système SI-DEP rassemblant les résultats des dépistages ou l'application Tous Anti Covid. Elle permettra aussi au gouvernement de mettre en place un pass sanitaire aux frontières du pays si la situation l'impose​. A la clé : l'obligation de fournir un test négatif, un certificat de vaccination ou de rétablissement à l'arrivée dans le pays.

La loi Covid prévoit aussi la création d'un nouveau "comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires". Une entité dépendante du ministre de la Santé qui remplacera le Conseil scientifique et qui communiquera ses conclusions aux présidents de l'Assemblée et du Sénat. Dans son ultime rapport, le Conseil scientifique a indiqué en conséquence qu'il "mettra fin à ses activités le 31 juillet 2022".

Voici les dernières données officielles disponibles sur le Covid-19 en France selon les bilans quotidiens de Santé publique France, de son site de données Geodes et de Data.gouv, basés sur les données des tests SI-DEP, les données hospitalières et les remontées des établissements médico-sociaux, dont les Ehpad. De nombreuses précisions sont nécessaires pour bien appréhender ces chiffres. Elles sont détaillées sous le tableau :

PRÉCISION : depuis le 8 juin 2022, Santé publique France et Data.gouv ne fournissent plus d'actualisation des données les week-end et les jours fériés. Par ailleurs, depuis le 16 janvier 2022, la publication officielle du nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie (cumul total) est suspendue "en raison d'un allongement du délai de consolidation des données", précise Data.gouv. Le premier chiffre affiché ci-dessus n'est donc pas un chiffre officiel, mais provient d'un cumul réalisé par nos soins à partir des données non consolidées publiées quotidiennement via la base SI-DEP. Les réinfections sont comptabilisées comme des nouveaux cas.

Voici le nombre de cas de Covid-19, de décès, hospitalisations, de réanimations et de guérisons observés en plus ou en moins par rapport au précédent bilan (généralement la veille). Dernières données disponibles en France selon les bilans quotidiens de Santé publique France et de Data.gouv :

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir



A partir des données quotidiennes sur le coronavirus en France, nous avons élaboré plusieurs courbes qui permettent d'observer l'évolution du virus selon le nombre de cas confirmés, le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation, le nombre de décès en milieu hospitalier et de décès totaux et le nombre de retours à domicile, assimilés à des guérisons.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Pour le premier graphique, la courbe représente la moyenne des cas recensés quotidiennement sur 7 jours tandis que les barres représentent le nombre de cas recensés dans le dernier bilan quotidien. Pour les autres graphiques, la courbe représente le cumul (ex : total des hospitalisations en cours) tandis que les barres correspondent aux évolutions quotidiennes (soldes des hospitalisations chaque jour, nouveaux décès, etc.).

Précisions sur le nombre de cas : Santé publique France précise que "les données peuvent être très variables en fonction des activités de dépistage (diminution des activités le week-end par exemple, faisant mécaniquement baisser le nombre de cas le lundi) et des délais de rendu des résultats" (généralement 24 à 48 heures). Plusieurs changements dans la méthode de recensement des tests positifs ont aussi pu perturber la comptabilité des cas :

Le gouvernement et Santé publique France ont changé leur méthode de recueil des données concernant les résultats des tests à la mi-mai 2020, avec le projet SI-DEP. Les chiffres enregistrés avant et après le 13 mai 2020 ne sont donc pas complètement comparables. La quantité comme la nature des tests effectués ont très largement évolué. De quelques milliers de tests au tout début de l'épidémie, la France est passée à plus de 1 million de tests chaque semaine puis à 2 millions début novembre 2020, impactant immanquablement les chiffres. Par ailleurs, au plus fort de la première vague, en mars/avril 2020, les tests concernaient principalement les personnes gravement malades, généralement admises à l'hôpital, mettant de côté tous les malades pas ou peu symptomatiques. Le nombre réel de cas de Covid- 19 en France était donc assez largement supérieur au nombre estimé de cas confirmés pendant cette période.

Depuis la mi-novembre 2020, le nombre de tests positifs englobe, en plus des tests PCR, les résultats des tests antigéniques.

Une correction de doublons a été apportée par santé publique France le 20 mai 2021. Alors qu'on dénombrait plus de 5,9 millions de cas en France depuis le début de l'épidémie, ce chiffre a été revu à près de 5,57 millions, soit 348 846 cas de moins. Une correction très visible sur la courbe ci-dessus. D'autres "incidents" sur le flux des données ont plusieurs fois été rapportés par Santé publique France.

Précision sur les hospitalisations : il faut bien distinguer ici l'évolution du nombre total de patients hospitalisés à un instant T et les nouvelles hospitalisations, autrement dit les nouvelles admissions chaque jour à l'hôpital (brut). Dans un cas, il s'agit d'un solde, qui tient compte des entrées, mais aussi des sorties de l'hôpital (guérisons ou décès). Dans l'autre, on parle uniquement des nouvelles entrées à l'hôpital ou en réanimation avec Covid sur une journée.

Les données sur les hospitalisations tiennent par ailleurs compte des patients admis à l'hôpital "avec" Covid-19 et non "pour" Covid-19. Elles peuvent donc prendre en compte des patients hospitalisés pour un autre motif. Parmi l'ensemble des patients Covid-19, la part des patients admis à l'hôpital pour un autre motif que le Covid-19 (mais porteurs du SARS-CoV-2) a pu atteindre jusqu'à un tiers des patients selon les données détaillées que Santé publique France met à disposition depuis la fin janvier 2022.

Précision sur le nombre de décès : depuis le mois de mai 2020, Santé publique France n'actualise plus le bilan en Ehpad quotidiennement. Ce bilan a été remonté chaque semaine à la fin de l'été, puis plusieurs fois par semaine pour finalement se stabiliser sur un rythme de une à deux fois par semaine. Nous avons donc dans un premier temps préféré gommer le nombre de décès quotidiens en Ehpad pour ne pas biaiser les graphiques. A la demande de plusieurs lecteurs, depuis le 13 novembre 2020, nous affichons de nouveau les mises à jour des décès en Ehpad (barres gris foncé) ce qui provoque des pics artificiels lors des mises à jour. Des erreurs et des corrections de données ont par ailleurs été signalées à plusieurs reprises par Santé publique France depuis la mi-mars 2020 mais aussi constatées fin 2021, aboutissant parfois à des surestimations suivies généralement d'évolutions négatives du nombre de morts.

Le ministère de la Santé calcule, à partir des données brutes, une série de statistiques sur la progression du Covid-19 dans le pays. Quatre indicateurs particulièrement importants sont présentés ci-dessous : le taux de positivité des tests RT-PCR, le taux d'incidence, le nombre de reproduction effectif et le taux d'occupation des lits en réanimation. Si le premier et le dernier sont aisément compréhensibles (pourcentage de tests positifs sur le nombre de tests total effectués et pourcentage de lits de réanimation occupés selon les capacités initiales du pays), les deux autres méritent une définition.

Le taux d'incidence, représenté par la deuxième courbe, est considéré comme un indicateur clé sur la virulence du virus. Il s'agit du nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur les 7 derniers jours. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un taux exprimé pour 100 000 habitants.

Le nombre de reproduction (R) correspond quant à lui au nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne et donc que la maladie progresse.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Précision sur le taux de positivité et le taux d'incidence : Santé publique France a changé sa méthode de calcul sur ses indicateurs principaux que sont le taux d'incidence et le taux de positivité des tests le 8 décembre 2020. L'ajout des tests antigéniques dans le premier indicateur a alors gonflé mécaniquement le résultat du calcul. Le taux de positivité, lui, a drastiquement baissé. La raison vient cette fois de la comptabilisation des tests négatifs : si une même personne a réalisé plusieurs tests dans les 60 jours et que ceux-ci sont négatifs, chacun d'eux est désormais comptabilisé. Auparavant, si une personne était testée négative plusieurs fois de suite dans les 60 jours, seul le premier test était comptabilisé. Ce n'est qu'en cas de test positif que sa situation changeait.

Santé publique France a expliqué dans un communiqué que cette nouvelle méthode de calcul s'avérait plus précise car elle tient compte de la "prévalence du virus dans la population testée". "Aujourd'hui, alors que l'épidémie se prolonge, il est fréquent qu'une même personne effectue plusieurs tests, notamment lorsque les précédents étaient négatifs. Par ailleurs, les connaissances ont évolué et le risque de réinfection, qui est aujourd'hui considéré très faible mais possible après 60 jours, doit pouvoir être identifié", écrivait alors l'agence de santé.