Déconfinement : des mesures drastiques pour le retour des collégiens à l'école

DECONFINEMENT - La deuxième semaine de déconfinement est lancée avec le retour des 6 eme et 5 eme au collège avec des mesures encore plus strictes que pour les plus petits avec notamment le port du masque obligatoire.

18:15 - Lancement du remboursement du Passe Navigo (FIN DU DIRECT) - Une promesse de Valérie Pécresse qui est tenue. Dès mercredi, vous allez pouvoir vous faire rembourser votre abonnement navigo qui n'a pas vraiment servi durant la période de confinement. .@IDFmobilites s’y était engagé. Le remboursement pour les abonnés annuels et mensuels du #PasseNavigo débutera mercredi 20 mai avec l’ouverture de la plateforme https://t.co/85r7M1sKja. https://t.co/SJuWObiaBm — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 18, 2020 18:00 - "L'impression d'étouffer", des collégiens témoignent de cette reprise particulière Interrogés par France 3, certains collégiens se plaignent du port du masque obligatoire à l'intérieur de la classe. "C'est bizarre d'être loin les uns des autres, témoigne cette collégienne de 6ème. Il y a trop de mesures de sécurité." A côté d'elle, une autre confirme que c'est compliqué de rester à distance et se plaint d'avoir la sensation "d'étouffer sous le masque." Même son de cloche sur le non changement de salle, jugé ennuyeux par un élève, "Ce sont les profs qui viennent dans notre salle. On ne change pas de salle. Alors que le collège, c'est changer de salle à chaque cours ! On se sent enfermé." 17:49 - L'Allemagne et la France veulent une souveraineté européenne L'objectif est simple : "Réduire notre dépendance à l'extérieur dans des secteurs stratégiques, comme la production de médicaments, améliorer la protection des entreprises, lutter contre les investissements prédateurs et relocaliser les investissements clés en Europe". 17:45 - Le confinement a provoqué de nouvelles violences conjugales Les deux derniers mois ont été douloureux pour de nombreuses personnes avec de nouvelles violences conjugales comme l'indique Didier Khatchadourian, brigadier-chef de police spécialiste de ces violences à Marseille. Pendant ces deux mois il dit avoir vu "beaucoup de premières fois. Je n'ai pas eu beaucoup de dossiers de récidive... C'était plus des primo, qui racontaient: je ne sais pas ce qui lui a pris, il m'a frappée", témoigne-t-il à l'AFP. 17:31 - Un fonds de relance de 500 milliards et une Europe de la Santé, les annonces de Macron et Merkel La France et l'Allemagne proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros. Un des piliers de plan de relance proposé par l'Allemagne et la France vise notamment une politique sanitaire commune. "Notre volonté est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé. Avec des stocks communs de masques et de tests, des capacités d'achats communes et coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser les cas. Cette Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité". 17:30 - Le Conseil de Paris valide un plan d'aide de 200 millions d'euros Le Conseil de Paris a voté ce lundi le plan d’aides de près de 200 millions d’euros pour soutenir les entreprises, le monde culturel et les familles en grande difficulté, dans la perspective d’une crise économique et sociale. Dans un contexte où le déconfinement à Paris et son classement en zone rouge rend difficile la réouverture de bars, restaurants, lieux culturels, la Ville, déjà endettée de près de 6 milliards d’euros, voit fondre une partie de ses recettes, estimée à environ 350 millions d’euros sur le budget 2020. 17:15 - Masques et distanciation sociale, la drôle de photo du retour à l'école des collégiens Après les images du retour à l'école des plus petits, c'était donc au tour ce matin des collégiens de 6 eme et 5 eme de revenir en cours avec des règles particulièrement strictes. ????️‍????️ #18mai reprise des cours : Collège Louise Michel "masquer" et à distance❗ pic.twitter.com/3rt2cXrDDJ déconfinement déconfinement — ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????? (@GiletsJaunesFr_) May 18, 2020 17:00 - L'avis du Conseil scientifique sur les élections sera finalement rendu dans la soirée ou demain Alors qu'il était initialement prévu dans la journée, l'avis du Conseil scientifique sera finalement remis dans la soirée ou demain annonce l'entourage du Premier ministre. "L'avis du conseil scientifique sera rendu public dès qu'il aura été finalisé et remis au Premier ministre entre ce (lundi) soir et demain". 16:45 - Roxana Maracienanu privilégie "l'aspect sanitaire" plutôt que "l'aspect économique" En déplacement ce lundi, la ministre des Sports Roxana Maracienanu regrette que les raisons économiques prennent le pas sur les raisons sanitaires et adresse notamment un petit tacle à l'Allemagne qui a relancé son championnat ce week-end. "C'était important pour moi de donner la primauté à l'aspect sanitaire et au bien-être psychologique des athlètes sur des considérations économiques qui, effectivement, dans d'autres pays, ont pris le pas. Chaque pays a été touché de manière différente» par le Covid-19, rappelle Maracineanu, qui pointe aussi le régime fédéral en place en Allemagne, où ce sont "les régions qui prennent elles-mêmes leurs décisions, que ce soit pour la réouverture de l'école ou la reprise du sport." 16:30 - Le préfet du Nord interdit la vente d'alcool à emporter sur l'avenue Léon Jouhaux Dans ce déconfinement généralisé en France, des élus prennent des dispositions bien précises dans des lieux et c'est le cas à Lille ou le préfet du Nord interdit la vente d'alcool à emporter sur l'avenue Léon Jouhaux. "Des regroupements de personnes aux abords d’établissements situés avenue Léon Jouhaux à Lille ont été constatés. Les clients de ces établissements consomment des boissons le long de la Deûle et sur les trottoirs situés à l’opposé des établissements", explique la préfecture dans un communiqué. 16:15 - Un principal d'un collège assure qu'il est possible de faire cours "presque normalement" Invité de RTL, Cyrille Roger, principal d'un collège du Loiret, explique qu'il est possible de faire cours quasiment "normalement" malgré les mesures strictes du protocole sanitaire. Il assure n'avoir rencontré aucune "difficulté majeure" et se réjouit de ce retour en classe où "beaucoup d'attention a été portée aux consignes données aux élèves et aux enseignants pour que le protocole sanitaire soit strictement respecté". 16:00 - Djebbari veut des mesures réciproques entre la France et l'Italie Une peu à la surprise générale, l'Italie a annoncé la réouverture des frontières sans mise en quarantaine. Une décision prise avec prudence par les autorités françaises. Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux transports demande des mesures réciproques. Frontières : Jean Baptiste Djebbari "La France et l'Italie vont s'efforcer d'avoir des mesures réciproques" pic.twitter.com/1FRbq38yc4 déconfinement déconfinement — BFMTV (@BFMTV) May 18, 2020 15:45 - Des masques distribués dans le métro lillois Une semaine après le début du déconfinement la MEL et Ilévia distribuent des masques aux voyageurs qui n'en disposeraient pas. La distribution se fait dans les 7 stations les plus fréquentées du réseau à Lille, Roubaix et Tourcoing, voici les stations : Eurotéléport; Tourcoing centre; Saint Philibert; Gare Lille Flandres; Porte des Postes; Hôtel De Ville; République. 15:30 - Mayotte rouvre ses petits commerces Mayotte, où le déconfinement a été reporté en raison d’une circulation du coronavirus toujours active, a rouvert lundi ses petits commerces, avec "des équipes mobiles de protection" qui offrent masques et gel hydroalcoolique à la population, a annoncé la préfecture. 15:15 - Des visières pour les collégiens dans le Maine et Loire Si le masque à l'intérieur de la classe a été réclamé par le Conseil scientifique, le département du Maine et Loire est allé encore plus loin en distribuant plus de 43 000 visières pour les élèves. Le Département de @Maine_et_Loire a commencé ce lundi matin la distribution des visières aux 43 600 collégiens du public et du privé de l’Anjou. Séquence de rentrée au #college Debussy à @Angers à retrouver aux JT de @Francetele. pic.twitter.com/6Q3Z1BbMyw — Christian Gillet (@ChGillet49) May 18, 2020 15:00 - L'île de France prête à rouvrir les collèges et lycées début juin Selon Valérie Pécresse, la région est prête à rouvrir les collèges et les lycées dès début juin et serait "pédagogiquement utile". Valérie Pécresse assure que la région "sera prête à rouvrir" les collèges et lycées en juin pic.twitter.com/ldTFfR2CwY déconfinement déconfinement déconfinement déconfinement déconfinement — BFMTV (@BFMTV) May 18, 2020 14:45 - Réouverture d'un maximum de lieux touristiques d'ici le 21 juin ? C'est en tout cas le souhait du secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne dans un entretien au JDD publié ce dimanche : "C'est le début de l'été: je souhaite qu'à cette date, et peut être même avant si les conditions sanitaires le permettent, le maximum de lieux soit accessible pour que la saison estivale puisse vraiment démarrer." 14:33 - Des bornes de gel hydroalcoolique anti-vandalisme à Lyon Des distributeurs urbains de doses de gel hydroalcoolique, équipés d'un dispositif anti-vandalisme et anti-abus des passants, ont commencé à être installés lundi dans une vingtaine de lieux publics très fréquentés de la métropole de Lyon. Les doses sont distribuées grâce à un détecteur infra-rouge de proximité des mains. La structure en acier des bornes leur confère une grande résistance au vandalisme et aux intempéries. 14:18 - Rappel de gel hydroalcoolique inefficace La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) lance une campagne de rappel pour des flacons de gel hydroalcoolique de la marque Symex. Ils contiendraient un trop faible taux d’éthanol pour être un virucide efficace. 14:03 - Les agences Pôle emploi rouvrent ce 18 mai La deuxième semaine de déconfinement est marquée par la réouverture des agences de Pôle emploi mais uniquement sur rendez-vous. Les agences expliquent également qu'il faut désormais s'entrainer à passer des entretiens par téléphone ou par "visio". LIRE PLUS

En savoir plus

Le plan de déconfinement a été présenté dans ses grandes lignes par Edouard Philippe, à l'Assemblée nationale le 28 avril, adopté par les députés à 368 voix contre 100, puis devant le Sénat le 4 mai. Le Premier ministre a apporté les derniers détails lors d'une conférence à Matignon le 7 mai. Une première phase, consistant en une fin du confinement et des attestations dérogatoires, est mise en oeuvre depuis le lundi 11 mai, suivi par une seconde phase le 2 juin. Samedi 9 mai, députés et sénateurs se sont aussi accordés sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Ci-dessous, les mesures annoncées en 10 points :

La date de déconfinement a donc été fixée au 11 mai par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du 13 avril dernier. Cette date, imposée comme une échéance clé pour le gouvernement qui a eu à définir un plan de déconfinement progressif n'est pas la seule importante dans le processus. Une première étape du déconfinement devrait s'achever le 2 juin, avec le début d'une seconde étape offrant plus de libertés si la situation est maîtrisée. "Si les chiffres restent bas, nous pourrons passer à une nouvelle phase. Sinon, nous nous adapterons", a indiqué le Premier ministre. Autre date clé du dispositif : le 10 juillet 2020. C'est la date jusqu'à laquelle les parlementaires ont décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement proposait quant à lui une prolongation jusqu'au 24 juillet. La levée prévue initialement au 23 mai a été jugée "prématurée", "les risques de reprise épidémique" étant "avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours".

Le déconfinement du 11 mai n'a pas été repoussé comme certaines hypothèses pouvaient le laisser entendre début mai. Il n'y a qu'à Mayotte, où l'épidémie bat encre son plein, que le confinement a été maintenu. En Ile-de-France, la situation est également très tendue, et le Premier ministre Edouard Philippe comme le ministre de la Santé Olivier Véran ont admis avoir hésité avant de déconfiner. Edouard Philippe a confirmé qu'il n'était pas exclu qu'une nouvelle phase de reconfinement soit nécessaire en cas de résurgence importante du Covid-19, dans la région comme ailleurs en France. Jean Castex, haut fonctionnaire chargé de coordonner le plan de déconfinement, avait indiqué mercredi 6 mai devant la commission des lois du Sénat qu'un "plan éventuel de reconfinement" sera prêt en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire même si "ce n'est pas notre objectif". "Un reconfinement en urgence doit être anticipé", a aussi prévenu le haut-fonctionnaire dans son rapport sur le déconfinement publié lundi 11 mai. Il appelle à préserver la "réversibilité des mesures" en cas de résurgence de l’épidémie de coronavirus. A l'issue d'un Conseil des ministres spécial mercredi 13 mai, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué que l'attention de l'exécutif se tournait désormais vers la fin mai, car "en fonction de l'évolution de l'épidémie, le déconfinement pourra franchir une nouvelle étape après le week-end de la Pentecôte", le 2 juin, a-t-elle précisé. Emmanuel Macron a fait savoir, par le biais de la porte-parole du gouvernement, que le reconfinement était alors une échéance "possible mais incertaine". "Il a invité le gouvernement à s'armer dans cette perspective".

Ce plan de reconfinement sera activé selon l'évolution des résultats des tests virologiques et notamment du calcul du R0 (le taux de reproduction de la maladie), des passages aux urgences, de l'activité de SOS Médecins et du nombre de lits disponibles en réanimation. "Dès que le nombre de patients testés positifs sera anormalement élevé, alors il faudra effectivement, y compris de manière localisée, se donner les moyens d'agir immédiatement", a précisé Jean Castex dernièrement devant les députés. "Il faudrait que le nombre de nouveaux cas par jour en France double par rapport à ce qu'il est aujourd'hui pour que nous reconfinions".

Une carte des départements a été établie avec certains départements en "vert" pour un déconfinement large et certains apparaissant en "rouge" avec un taux de circulation du virus encore élevé et donc un déconfinement plus strict. Cette carte repose sur trois critères : l'évolution du nombre de cas sur une semaine, le taux d'occupation des services de réanimation et l'avancée dans la politique de tests, indispensable pour suivre l'épidémie (plus de détails sur la carte du déconfinement ici).

Depuis le 11 mai, il est "de nouveau possible de circuler librement sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile", possibles uniquement "pour un motif impérieux, familial ou professionnel", selon le plan d'Edouard Philippe. Une nouvelle attestation est donc disponible sur le site du ministère de l'Intérieur et une version numérique à cette adresse. Les motifs de déplacement sont au nombre de sept : trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être reportés, trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou en accompagnement d’une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours, déplacements pour consultations et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile, déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants, déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire, déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire et enfin déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Le "motif familial impérieux" (cas numéro 4 ci-dessus) n'a pas été réellement détaillé. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, avait précisé que ce motif revenait globalement à "s'occuper d'un proche qui est fragile". Pour ces déplacements, comme pour les déplacement de moins de 100 km, il faudra aussi se munir d'un justificatif de domicile de moins d'un an. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Les transports en commun sont très encadrés. Lignes d'attente, marquage au sol pour respecter les distances, un siège sur deux condamné dans les rames et surtout, masques obligatoires dans tous les transports en commun pour les voyageurs de plus de 11 ans... Ce sont les nouvelles règles à respecter dans les transports partout en France. Une amende de 135 euros est prévue en cas de non-respect des règles. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a précisé que "les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes de la police et de la gendarmerie nationale ainsi que, et c'est important, les agents de sécurité assermentés dans les transports mais aussi les agents des services de l'autorité de la concurrence pour les commerces pourront constater le non respect des règles de l'urgence sanitaire et le sanctionner". Il a indiqué que les personnes contrôlées sans masques devront quitter les lieux : "Quelqu'un qui fait courir un risque doit rentrer chez lui", a-t-il déclaré. "Je n'exclus pas que nous décidions de mesures supplémentaires si les mesures de distanciation physique n'étaient pas suffisamment respectées et si la situation ne s'améliorait pas", a complété Edouard Philippe. Côté trafic, la SNCF prévoyait 50% de l'offre soit 1 train sur 2 alors que pour les RER, l'offre était annoncée à 75% selon le plan de déconfinement des transports dévoilé avant le 11 mai.

En région parisienne, Selon la RATP, l'offre de transport est conforme aux prévisions. Pour les lignes de métro, 75 % de l'offre est disponible avec une priorité aux lignes les plus fréquentées. 100 % sur les lignes automatiques 1 et 14 sont assurées. Sur la ligne 13, 85 % des trains circulent. Les Tramways sont assurés entre 80 % et 100 % suivant les lignes. Enfin 3 bus sur 4 sont en circulation. L'accès aux transports en commun aux heures de pointe est réservé à ceux qui disposent d'une attestation employeur ou qui peuvent justifier leur déplacement par un motif impérieux. L’attestation employeur instituée dans les transports en commun d'Ile-de-France sera contrôlée "entre 6H30 et 9H30", et "le soir entre 16H00 et 19H00", a assuré Valérie Pécresse. La présidente de la région a demandé aux entreprises de poursuivre le télétravail avec seulement 10% des salariés sur site la semaine du 18, puis 20% ensuite. Le secrétaire d'Etat aux transports a indiqué également que 60 stations RATP seraient toujours fermées après le 11 mai. Pourtant, plusieurs lignes de métro et de RER ont été succinctement bondées lors des premiers jours du déconfinement. Invitée sur RTL le 12 mai, Valérie Pécresse a promis que le trafic dans les transports de la région sera assuré "à 100% d'ici au 2 juin".

Pour aider les voyageurs, Valérie Pécresse a annoncé des distributions de masques chirurgicaux jetables, mais aussi de masques en tissu aux guichets ainsi que des automates vendant des masques pour 95 centimes. Des autocollants au sol sur les quais et dans les trains indiqueront où se placer tout en respectant une bonne distance avec son voisin. SNCF et RATP ont mis 300 distributeurs automatiques dans les principales gares et stations de métro, des flacons sont en vente "partout", la fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces doublée. 500 personnes sont mobilisées sur le terrain en brigade mobile pour les besoins sanitaires.

Dans les transports scolaires, autre question que se posent les parents d'élèves au sujet du retour en classe de leurs enfants, là aussi, le principe d'un siège sur deux devra être respecté, le port du masque également.

Le retour des Parisiens est possible. Christophe Castaner a précisé que les Français qui s'étaient confinés dans leur résidence secondaire peuvent rejoindre leur domicile principal. 1,2 million de Franciliens ont notamment quitté l'Ile-de-France avant la mise en place du confinement. "Quand ils sont partis, ils avaient le droit de partir", a jugé le ministre de l'Intérieur. "Nous n'interdisons pas aux Français de rentrer dans leur domicile principal pour reprendre leur travail ou scolariser leurs enfants à partir du 11 mai", a-t-il ajouté. Il a précisé que les personnes concernées devaient se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire.

Les départs en vacances sont autorisés en France, mais les voyages à l'étranger exclus. Le 14 mai, le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé que les départs en vacances seront autorisés en juillet et août, mais seulement en France et "sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées". Les départs vers l'Outre mer seront aussi permis. Edouard Philippe a également assuré que les Français pouvaient prendre leurs réservations, les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie s'étant engagés à rembourser leurs clients si l'évolution de l'épidémie devait finalement rendre impossible les vacances. Edouard Philippe a confirmé que les voyages à l'étranger étaient en revanche compromis pour les prochains mois. D'autres décisions en la matière pourraient être annoncées le 2 juin. En attendant, Christophe Castaner a confirmé sur LCI que les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen resteront fermées jusqu'à nouvel ordre". Il est selon lui "trop tôt" pour savoir si des vacances en Espagne, Italie ou autres seront possibles. Le 13 mai, à l'issue d'un Conseil des ministres spécial, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a assuré que la question sensible des déplacements, notamment dans les pays proches, devait "faire l'objet d'une nécessaire coordination européenne".

Un plan sera par ailleurs mis en place pour aider les Français les plus modestes et les plus impactés par le confinement à partir en vacances. Le gouvernement va mettre en œuvre "un plan consacré au tourisme social" pour "faire en sorte que tous ceux qui ont vécu dans des conditions parfois les plus dures le confinement, puissent avoir un accès plus facile à des placements, à des voyages".

Le retour à l'école débute à partir du 11 mai avec une prérentrée d'abord, qui concerne essentiellement les enseignants, puis le retour progressif des élèves de maternelle et de primaire en classe entre le 12 et le 15 mai. L'Education nationale prévoit d'accueillir plus d'un million d'enfants, soit 80% des élèves lors de la première semaine du déconfinement. Ce retour sera progressif et sur la base du volontariat, mais les lycées resteront fermés : une décision sera prise fin mai pour une éventuelle reprise des cours dans les lycées en juin. La reprise est prévue la semaine du 18 mai pour les 6ème et 5ème, fin mai pour les 4ème et 3ème. 130 000 enseignants sont mobilisés selon le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Le Premier ministre a demandé aux préfets de respecter la volonté des maires qui ne souhaitent pas rouvrir les écoles.

Les classes rouvriront avec 15 élèves maximum par classe, en commençant par la prise en charge des plus jeunes. La reprise s'effectue, concrètement, dans 4 cas de figure : dans un groupe de 15 élèves, en étude, en locaux périscolaires ou en enseignement à distance. Les crèches rouvrent bien elles aussi, avec un accueil de 10 enfants maximum.

Un protocole sanitaire de 67 pages a été publié par le ministère de l'Education nationale. "Tous ces conseils sont susceptibles d’être encore ajustés et complétés" indique le ministère, les grandes lignes du protocole étant déjà très strictes :

Les parents doivent prendre la température de leur(s) enfant(s) avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (dès 37,8 °C) ou de symptômes, les élèves resteront chez eux. Les personnels de l’école doivent procéder de la même manière explique le ministère.

de leur(s) enfant(s) avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (dès 37,8 °C) ou de symptômes, les élèves resteront chez eux. Les personnels de l’école doivent procéder de la même manière explique le ministère. Le nettoyage des mains s’impose dès l’arrivée des enfants à l’école avec une durée de trente secondes minimum (avec savon ou gel, et séchage avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre). Il sera répété avant de rentrer en classe après la récréation, avant et après chaque repas, avant et après chaque passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, dès lors que les élèves auront touché des objets possiblement contaminés, le soir avant de rentrer à la maison.

s’impose dès l’arrivée des enfants à l’école avec une durée de trente secondes minimum (avec savon ou gel, et séchage avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre). Il sera répété avant de rentrer en classe après la récréation, avant et après chaque repas, avant et après chaque passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, dès lors que les élèves auront touché des objets possiblement contaminés, le soir avant de rentrer à la maison. Des masques sont à disposition des enseignants (deux par jour). Les mairies doivent en prévoir aussi pour leurs agents. Les collégiens devront obligatoirement porter un masque, seulement si les mesures de distanciation sociale n'étaient pas possibles en pratique, a annoncé Edouard Philippe. Les écoliers des classes élémentaires (CP-CM2) pourront en porter s’ils le souhaitent, à condition que leurs parents en fournissent. Les enfants de maternelle n’en porteront pas, sauf en cas de problème de santé. Chaque école recevra également des masques FFP1 au cas où des élèves présenteraient des signes de Covid-19.

des enseignants (deux par jour). Les mairies doivent en prévoir aussi pour leurs agents. Les collégiens devront obligatoirement porter un masque, seulement si les mesures de distanciation sociale n'étaient pas possibles en pratique, a annoncé Edouard Philippe. Les écoliers des classes élémentaires (CP-CM2) pourront en porter s’ils le souhaitent, à condition que leurs parents en fournissent. Les enfants de maternelle n’en porteront pas, sauf en cas de problème de santé. Chaque école recevra également des masques FFP1 au cas où des élèves présenteraient des signes de Covid-19. Les élèves devront respecter plusieurs règles : une distance d’au moins un mètre entre eux, aux abords et à l’arrivée dans l’établissement. Les croisements devront être également très limités. Ce même respect de la distanciation s’imposera en classe, dans la cour de récréation, dans les couloirs, à la cantine, dans les sanitaires.

: une distance d’au moins un mètre entre eux, aux abords et à l’arrivée dans l’établissement. Les croisements devront être également très limités. Ce même respect de la distanciation s’imposera en classe, dans la cour de récréation, dans les couloirs, à la cantine, dans les sanitaires. Le nettoyage des locaux et salles, ayant été utilisées durant le confinement, notamment pour accueillir les enfants de soignants, doivent être désinfectées. Chaque salle utilisée doit être aérée dix minutes – au moins – le matin juste avant l’arrivée des élèves ; pendant chaque récréation ; au moment du déjeuner ; le soir pendant le nettoyage des locaux. S’il existe une ventilation mécanique, elle doit être contrôlée régulièrement.

Les vacances scolaires maintenues. Le ministre de l'Education a confirmé que les dates des vacances scolaires seraient maintenues, avec un début des vacances fixé au 4 juillet. Des modules de soutien et des colonies de vacances seront mises en place pour les élèves en difficulté à cause du déconfinement a-t-il précisé. Il a aussi indiqué qu'à ce stade, l'oral de français pour les élèves de première était maintenu fin juin. Les départs en vacances seront autorisés en France, Outre-Mer compris.

"Le télétravail doit être maintenu partout où cela est possible pendant au moins les trois prochaines semaines", a indiqué le Premier ministre. A défaut, Edouard Philippe demande la mise en place d'horaires décalés dans les entreprises et le port du masque généralisé. Le dispositif d'activité partielle restera en place jusqu'au 1er juin et sera "adapté progressivement". Le ministère du Travail a publié un "protocole de déconfinement" destiné aux entreprises. Ce dernier complète une série de fiches de bonnes pratiques, distribuées pour chaque secteur d’activité. En plus des mesures barrières habituelles (tousser ou éternuer dans son coude, éviter de se toucher le visage, se laver les mains régulièrement...) le protocole général prévoit entre autres :

Un espace minimum de 4m² par employé afin de "garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une personne". Un espace qui peut être élargi dans les zones où "les flux de circulation sont plus difficiles à maîtriser et des phénomènes de concentration difficiles à éviter".

afin de "garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une personne". Un espace qui peut être élargi dans les zones où "les flux de circulation sont plus difficiles à maîtriser et des phénomènes de concentration difficiles à éviter". Une gestion des flux de salariés , de l'entrée de l'entreprise à la sortie, élaborée pour éviter au maximum que les salariés se croisent. Les périodes d'affluence doivent être étalées et organisées avec notamment des horaires décalés pour éviter les "goulots d’étranglement".

, de l'entrée de l'entreprise à la sortie, élaborée pour éviter au maximum que les salariés se croisent. Les périodes d'affluence doivent être étalées et organisées avec notamment des horaires décalés pour éviter les "goulots d’étranglement". Une évaluation des risques de "rupture de la distanciation physique" avec des solutions adaptées dans les services internes provoquant des croisements comme les RH, le courrier, la cafétéria, la machine à café. Les horaires de pause doivent être échelonnés, un marquage au sol mis en place.

avec des solutions adaptées dans les services internes provoquant des croisements comme les RH, le courrier, la cafétéria, la machine à café. Les horaires de pause doivent être échelonnés, un marquage au sol mis en place. Un nettoyage accru des locaux et des surfaces avec des produits adaptés et une attention particulière portée à certains équipements, comme par exemple les rampes d’escalier, les boutons, les interrupteurs, les poignées de porte, les ascenseurs. Les "tourniquets" à l'entrée des entreprises doivent être fermés, sauf "si risques d'intrusion importants".

avec des produits adaptés et une attention particulière portée à certains équipements, comme par exemple les rampes d’escalier, les boutons, les interrupteurs, les poignées de porte, les ascenseurs. Les "tourniquets" à l'entrée des entreprises doivent être fermés, sauf "si risques d'intrusion importants". Une utilisation des masques qu’en dernier recours , lorsqu'aucune solution organisationnelle ou technique n'a pu être trouvée. Ils doivent alors être collectés et jetés selon des règles très strictes après usage. Le port du masque peut être conseillé en "complément" des autres gestes barrières, il est obligatoire si les distances de sécurité ne peuvent être respectées. Si l'entreprise les rend obligatoire, elle doit alors les fournir.

, lorsqu'aucune solution organisationnelle ou technique n'a pu être trouvée. Ils doivent alors être collectés et jetés selon des règles très strictes après usage. Le port du masque peut être conseillé en "complément" des autres gestes barrières, il est obligatoire si les distances de sécurité ne peuvent être respectées. Si l'entreprise les rend obligatoire, elle doit alors les fournir. Un dépistage interdit dans les entreprises , celles-ci ne pouvant pas tester leurs salariés à leur retour ou à leur arrivée au travail. Il est aussi déconseillé de vérifier la température ou à défaut, cela devra être fait avec l'assentiment du salarié. Le principe veut que ce soit plutôt le salarié qui fasse cette vérification à son domicile.

, celles-ci ne pouvant pas tester leurs salariés à leur retour ou à leur arrivée au travail. Il est aussi déconseillé de vérifier la température ou à défaut, cela devra être fait avec l'assentiment du salarié. Le principe veut que ce soit plutôt le salarié qui fasse cette vérification à son domicile. Une "procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques" avec isolement puis retour à domicile organisé. Les contacts du salarié devront être identifiés et les contacts "à risque" pris en charge et placés "en quatorzaine", ajoute le document.

Tous les commerces, exceptés les cafés et les restaurants, peuvent rouvrir depuis le 11 mai. Les marchés peuvent être de nouveau autorisés, si les autorités s'assurent que les mesures de distanciation sociale sont garanties. Les centres commerciaux de plus de 40 000 m2 peuvent rouvrir avec un autorisation préfectorale, sauf en Île-de-France où ils restent fermés. Une décision sera prise fin mai pour savoir si les cafés et les restaurants pourront à leur tour rouvrir le 2 juin. Edouard Philippe a confirmé lors d'un bref discours le 14 mai que la date de réouverture de ces établissements sera fixée au cours de la semaine du 25 mai. Elle pourrait dépendre de la carte des départements verts et rouges.

Les bibliothèques et petits musées peuvent aussi rouvrir dès le 11 mai, mais restent fermés les grands musées, les cinémas et théâtres, les salles de concert et les salles polyvalentes. Dans les lieux de culte, les funérailles restent limitées à 20 personnes présentes. Le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué que offices religieux reprendraient à partir du 29 mai "si la situation sanitaire ne se dégrade pas au cours des premières semaines de levée du confinement", une consultation sera organisée dans les prochains jours.

Les commerces doivent respecter un cahier des charges "strict" avec "distances minimales et port du masque recommandé pour le personnel et les clients". Un commerçant peut interdire l'entrée à un client qui ne porte pas de masque. Distanciation, nombre de personnes maximum dans le magasin, "îlot" par client, interdictions de toucher, paiement sans contact, nettoyage régulier... Les organisations professionnelles ont travaillé avec les ministères du Travail, de l’Economie, de la Santé et de l’Intérieur, pour mettre en place des protocoles sanitaires ou des "fiches métiers" par branche, avec toutes les règles à respecter. Celles-ci sont assez proches de celles mise en places par le protocole de retour au travail (cf. ci-dessus). Enfin, le montant maximal quotidien de dépense par ticket restaurant va être doublé. Le plafond d'utilisation des tickets restaurants et des cartes de paiement similaires devrait passer de 19 à 38 euros à compter de la réouverture des restaurants. Les tickets restaurants pourront aussi être utilisables le week-end.

Le port du masque est obligatoire pour celles et ceux souhaitant prendre les transports en commun sur le territoire français. Christophe Castaner a aussi précisé que ceux qui ne respecteront par cette mesure devront quitter les lieux après avoir été verbalisés. Pour le reste, le port du masque n'est pas obligatoire sauf au collège, pour les professionnels de la petite enfance et dans les entreprises et commerces qui ont décidé de le rendre obligatoire. Edouard Philippe a assuré qu'"il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai". Il a ainsi promis "près de 100 millions de masques chirurgicaux" par semaine et "près de 20 millions de masques grand public lavables", fabriqués ou importés en France.

Une phase expérimentale de distribution de masques dits "grand public" (en tissu) a débuté lundi 4 mai dans les mairies, les buralistes, les pharmacies ou les grandes surfaces. Une plateforme e-commerce de la Poste est aussi mise en place. Les masques ne sont pas en libre service, pour éviter la cohue et la pénurie, mais disponibles sur demande à l'accueil ou à la caisse. Le nombre de masques vendus est aussi limité. Les distributeurs se sont engagés à vendre des masques à prix coûtant. Les masques en tissu lavables sont vendus 2 à 3 euros alors que les masques chirurgicaux, à usage unique, sont à mois de 1 euro. La secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher a indiqué il y a quelques jours que "le prix des masques en papier à usage unique de type chirurgical sera plafonné" à 95 centimes d'euros maximum pièce. Les distributeurs annoncent par exemple des boîtes de 50 masques jetables à 30 euros, soit 60 centimes l'unité.

Les tests vont se multiplier auprès des personnes ayant les symptomes du coronavirus, mais aussi des "cas contacts" de personnes ayant été malades. Le but de ces tests massifs : "isoler les porteurs du virus" et endiguer l'épidémie. L'objectif est d'atteindre 700 000 tests par semaine, un objectif atteint selon Olivier Véran qui s'exprimait sur BFMTV lundi 11 mai. Les tests PCR (par prélèvement naso-pharyngé) sont toujours préférés aux tests sérologiques, centrés sur les anticorps qui n'ont pas encore prouvé leur efficacité. Il n'est pas question en revanche de "certificat d'immunité", l'OMS ainsi que le Haute autorité de Santé en France ayant alerté sur le fait qu'il n'était pas prouvé qu'avoir contracté la maladie et donc développé des anticorps protège contre une deuxième infection.

sont mises en place dans chaque département pour "remonter la liste des cas contacts, les appeler, les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre puis vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que les résultats donnent lieu à l’application correcte de la doctrine nationale" selon les propos du Premier ministre. "Il y aura d'abord, le recueil des résultats des tests positifs par les laboratoires. Ensuite, ce qu'on appelle le tracing de niveau 1, qui sera exercé par les médecins, les professionnels de santé. Le tracing de niveau 2, lui, sera organisé par l'Assurance maladie : il vise à enrichir la liste des contacts potentiels au delà de ce premier cercle, de vérifier qu'aucune personne potentiellement malade n'ait pu échapper aux premier tracing et donner des consignes aux intéressés", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran au sujet de ce processus de "contact tracing". "Plus de 3000 personnes formées de l'Assurance maladie seront chargées de tracer les contacts proches des cas positifs. Elles auront accès à un système d'information, actuellement en cours de finalisation", a-t-il ajouté dans Le Parisien. Un chiffre très éloigné des 20 000 à 30 000 personnes jugées nécessaires dans les brigades de "contact tracing" par le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. "S'il y a des foyers groupés, les agences régionales de santé prendront le relais", indique aussi le ministre. C'est ce qu'il appelle le tracing de niveau 3 qui est organisé ainsi depuis le début de l'épidémie : il s'agit d'aller identifier des chaînes de contamination des chaînes de transmission, ce qu'on appelait à un moment donné les "clusters".

La question de l'application Stop covid, censée aider à tracer nouveaux les cas de coronavirus et à prévenir les contacts, reste entière. Alors que l'application est contestée sur le terrain des libertés individuelles et a été retardée pour des problèmes techniques, le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O a avancé la date du 2 juin pour sa sortie. Stop Covid fait l'objet de nombreux débats et de blocages depuis que le projet a été lancé.

Les capacité de traçage des cas contacts par le gouvernement seront néanmoins limitées. Le Conseil constitutionnel a limité, dans un avis livré le lundi 11 mai, la capacité de "traitements de données à caractère personnel de nature médicale aux fins de traçage". Les sages ont décidé "deux censures partielles" pour limiter le nombre de personnes pouvant accéder à ces données.

Un isolement "consenti" des malades sera mis en place à domicile ou à l'hôtel. Pour les personnes testées positives en France, le gouvernement "n'a pas pris de dispositif législatif pour imposer l'isolement", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, comptant sur "l'esprit de responsabilité des Français". L'isolement doit être "consenti, contrôlé et accompagné" avait déjà précisé Edouard Philippe, les malades ayant le choix entre une quarantaine à domicile ou dans des lieux dédiés comme des hôtels réquisitionnés. Edouard Philippe avait déjà annoncé que les personnes testées positives pourraient choisir entre un confinement à domicile ou dans un autre lieu, comme un l'hôtel. "Vous aurez le choix" a déclaré le Premier ministre, se basant une fois encore sur la liberté individuelle. Il a néanmoins précisé que le confinement à domicile "fera peser sur vous et sur l'ensemble de ceux qui vivent avec vous des obligations très strictes de ne pas sortir". Lundi 11 mai, le Conseil constitutionnel a validé la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et organisant le déconfinement, mais a censuré des éléments liés à l'isolement des malades. Un juge des libertés pourra effectuer un "contrôle" si le malade ne peut pas sortir plus de 12 heures de son lieu d'isolement.

Le gouvernement a rendu obligatoire une "quatorzaine" pour les personnes arrivant de l'étranger sur le territoire national, et un isolement si elles sont malades. En cas de refus, elles s'exposeront à une sanction. Ces mesures pourront faire l'objet d'un recours devant un juge de la liberté et de la détention. Le ministre de la Santé Olivier Véran a ainsi indiqué qu'après le 11 mai, "la quarantaine, l'isolement ne pourront être rendus obligatoires et sanctionnés en cas de non-respect, que lors de l'arrivée sur le territoire national ou arrivant dans un territoire ultramarins ou en Corse. L'Elysée a apporté une précision en indiquant que la quarantaine ne sera pas obligatoire pour les personnes arrivant de "l'UE, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni.

Sur la voie publique et dans les lieux pubics, les rassemblements sont limités à 10 personnes, mais pas dans les lieux privés selon une décision du Conseil constitutionnel qui a revu les ambitions du gouvernement. Les activités collectives en plein air restent interdites. "Il ne sera possible ni de pratiquer dans des lieux couverts, ni des sports collectifs, ni des sports de contact", a indiqué le Premier ministre.

Les plages et parcs restent interdits d'accès jusqu'au 2 juin, mais le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a autorisé des exceptions pour le littoral. "La règle générale reste la fermeture, mais des exceptions pourront être accordées, avec un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique", a-t-il évoqué lors de la présentation du plan de déconfinement du gouvernement. Les parcs et jardins "ne pourront ouvrir que dans les départements où le virus ne circule pas de façon active, les fameux départements verts". A Paris, des rassemblements de plusieurs dizaines de personnes dès le 11 mai au soir le long du canal Saint-Martin et des quais de Seine a poussé le ministre de l'Intérieur à resserrer la vis avec une interdiction de la consommation d'alcool sur les voies sur berges et le long du canal très fréquenté. Compte tenu de la densité de la ville, la maire de Paris Anne Hidalgo a demandé d'ouvrir à la promenade les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire. Le gouvernement lui a opposé un refus le 13 mai.

Les festivals, les concerts, événements culturels et les grandes manifestations rassemblant plus de 5000 personnes ne pourront se tenir avant le mois de septembre. Le déconfinement ne sera donc pas synonyme de reprise des festivals. Les "grands festivals" sont annulés "au moins jusqu'à mi juillet", avait annoncé Emmanuel Macron dès le 13 avril. Edouard Philippe a quant à lui englobé tout l'été dans les restrictions, les festivals du mois d'août ont aussi été contraints de renoncer. De nombreux événements majeurs comme le Hellfest, les Vieilles Charrues, Solidays, les Eurockéennes de Belfort, les Francofolies, Garorock, le Fnac Live, le Lollapalooza, les Nuits de Fourvière... sont déjà annulés ou reportés.

Les manifestations sportives sont aussi concernées. Le ministère des Sports a confirmé qu'il ne pourrait pas y avoir de compétition "même à huis clos" avant fin juillet, laissant ouverte la possibilité de la tenue de certains matches en août. Cela pourrait permettre à Lyon et au PSG de terminer leur parcours en Ligue des champions courant août, hypothèse privilégiée par l'UEFA. Le président de la Fédération française (FFF) Noël Le Graët a déclaré que la Ligue 1 et la Ligue 2 étaient "définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020". La Ligue de football professionnel (LFP) a figé le classement et des places européennes. Le PSG est champion de France. Le Tour de France et Roland Garros, repoussés en août-septembre, sont en sursis.

Le ministère des Sports a aussi précisé le 30 avril les conditions de reprise du sport. Jusqu'alors limité à une heure et dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile, le sport peut désormais se faire sans attestation, sans limitation de durée, dans un rayon de 100 km, en extérieur et en limitant les rassemblements à 10 personnes. L'usage de vestiaires reste prohibé. "Une distanciation physique spécifique entre les pratiquants" de 10 mètres doit être respectée pour le footing ou le vélo. Les sports collectifs ou de combat restent interdits, le tennis autorisé comme le yoga ou le fitness avec "une distance physique suffisante". Les sportifs de haut niveau devront aussi se conformer à ces règles.

Les municipales pourraient enfin avoir lieu en juin selon Le Parisien, fin septembre selon le Journal du dimanche, en fonction de l'évolution de l'épidémie, ce qui obligerait l'Etat à réorganiser l'ensemble de l'élection plutôt que le seul second tour. Devant le Sénat, le 4 mai, le Premier ministre a indiqué qu'il remettrait "au Parlement au plus tard le 23 mai le rapport qui déterminera si le second tour peut avoir lieu en juin", rapport d'ores et déjà demandé à son Conseil scientifique. Si les élections devaient être repoussées, le JDD évoque un projet de loi retenant les dates des 27 septembre et 4 octobre. "Si nous ne pouvons pas tenir le second tour des municipales en juin, pour les villes qui n'ont pas élu de maire au premier tour, ça n'est pas simplement le second tour qu'il faudra faire. C'est aussi le premier tour qu'il faudra refaire. Fin septembre est une option que j'ai posée sur la table. La presse s'en est fait l'écho, c'est effectivement une piste", a confirmé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, dimanche 3 mai, dans Le Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI.

