"Tous Anti-Covid : téléchargez la nouvelle appli qui remplace StopCovid"

TOUS ANTI COVID. Le Premier ministre Jean Castex et le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O présentent ce jeudi 22 octobre la nouvelle appli de lutte contre le Covid-19. Celle qui va succéder à StopCovid est baptisée "Tous Anti-Covid" (ou "TousAntiCovid") et est déjà disponible en téléchargement...

[Mis à joue le 22 octobre 2020 à 16h58] Tous Anti-Covid a déjà été dévoilée quelques heures avant l'intervention de Jean Castex, Olivier Véran et Cédric O, en conférence de presse ce jeudi. Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié cet après-midi sur son site la nouvelle version de l'appli, précédemment baptisée StopCovid. Tous Anti-Covid est même disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store depuis le milieu de journée.

Parmi les nouveautés, une interconnexion avec des services en dehors de l'appli comme "DepistageCovid", une carte des laboratoires dans laquelle l'utilisateur peut se géolocaliser pour trouver l'établissement le plus proche et avec le temps d'attente le moins élevé pour se faire dépister. Tous Anti-Covid envoie aussi vers "MesConseilsCovid", service de conseils personnalisés pour connaître l'attitude à adopter en cas de symptômes, de contact avec un malade, de test positif...

La nouvelle version de l'appli gouvernementale propose aussi un accès à l'attestation de déplacement en zone de couvre-feu. Comme prévu, le QR code, censé pouvoir être scanné dans les restaurants n'est en revanche pas intégré à Tous Anti-Covid, même si l'idée pourrait voir le jour prochainement. Il n'y aura pas non plus d'interconnexions avec les autres applications de tracking européennes. L'Apple Store et le Google Play Store ont déjà activé les liens pour installer Tous Anti-Covid (chercher "TousAntiCovid" tout attaché) :

L'idée de base de Tous Anti-Covid reste la même qu'en juin, quand StopCovid avait été lancée : proposer une appli que chaque Français peut installer sur son téléphone portable, lui permettant d'être alerté s'il a croisé dans les derniers jours une personne qui a depuis été testée positive au Covid-19. Tous Anti-Covid va donc reprendre les bases de StopCovid, avec l'enjeu crucial de séduire plus d'utilisateurs. Car un tel outil numérique ne peut être efficace que si une large partie de la population l'utilise. Or StopCovid n'a été téléchargée que 2,2 millions de fois depuis sa sortie au printemps dernier, un peu plus de 6500 signalements d'utilisateurs testés positifs ont été enregistrés, 434 notifications à des cas contacts envoyés, selon les chiffres transmis fin septembre, par la Direction générale de la santé... Des chiffres, qui ne comptent pas le nombre de désinstallations qui avoisinerait le million et qui sont bien en dessous de ceux affichés par les applications proposées chez nos voisins européens.

La nouvelle version de l'application anti-Covid, proposée sur les plateformes Apple (Apple Store) et Androïd (Google Play Store) dès ce jeudi 22 octobre, change beaucoup en façade, mais finalement assez peu techniquement. Pour tracer les cas contacts, Tous Anti-Covid ne semble pas pour le moment abandonner le protocole ROBERT décrié, pas plus qu'elle n'utilise le dispositif d'Apple et de Google auquel nombre de pays ont fini par souscrire. Ces deux points techniques sont pourtant présentés depuis des semaines comme des causes parmi d'autres du fiasco de StopCovid.

Le Bluetooth reste lui aussi le moyen principal de répertorier dans un système centralisé les utilisateurs pour ressortir les connexions entre chacun. Deux nouveautés étaient attendues sur ce point central, mais ne semblent pas encore activées : alors que StopCovid sélectionnait les interactions d'au moins quinze minutes à moins d'un mètre d'une personne avec une autre, Tous Anti-Covid devait réduire ce laps de temps à 5 minutes. Concrètement, si vous avez croisé une personne pendant 5 minutes ou plus à moins d'un mètre et que cette dernière est testée positive dans les jours qui suivent, vous devriez être alerté. De quoi démultiplier le nombre de notifications envoyées et améliorer les stats de l'appli. Dans l'appli téléchargeable depuis ce jeudi 22 octobre, le laps de temps de 15 minutes est toujours évoqué.

Il était aussi question de demander à l'utilisateur de Tous Anti-Covid d'activer manuellement l'application avant de se rendre dans des zones d'affluences (transports, commerces, travail, réunions privées), dans le but de préserver sa batterie. Cette activation était automatique sur StopCovid tant que votre Bluetooth restait activé, mais ce fonctionnement a été plusieurs fois pointé pour sa fâcheuse tendance à vider les batteries des smartphones. Pour le moment Tous Anti-Covid n'indique pas qu'il faut activer manuellement l'appli.

Une carte et des données locales sur le virus

Comme indiqué par Emmanuel Macron, Tous Anti-Covid propose des données actualisées sur le virus. L'appli n'affiche pas en revanche de "carte météo" du Covid, dans laquelle l'utilisateur peut se géolocaliser manuellement et ainsi consulter des informations sur la circulation du coronavirus dans la ville, le département ou la région dans lequel il se trouve. Tous Anti-Covid renvoie en revanche comme prévu vers une carte les centres de dépistage de la zone.

Principale nouveauté censée booster le nombre de téléchargements de l'appli : un QR Code devait être mis en place pour les restaurants. Ce dernier était censé être être scanné par les clients, via l'application Tous Anti-Covid, qui devait alors enregistrer la plage horaire pendant laquelle ils ont été présents et ainsi les alerter si un autre client de l'établissement venait à être testé positif au Covid dans les jours qui suivent. La simplicité d'utilisation, supérieure à celle des carnets de rappel mis en place dans les restaurants en zone d'alerte, faisait espérer un usage décuplé de l'appli. Néanmoins, cette fonctionnalité n'est pas encore prête ce jeudi et devrait être ajoutée dans les prochains jours.

Une chose est sûre au sujet de Tous Anti-Covid : il sera demandé aux médecins, épidémiologistes et professions médicales dans leur ensemble de soutenir l'appli et d'inciter les patients à la télécharger et à l'utiliser. Comme l'a indiqué Cédric O au Sénat le 8 octobre, si les "responsables de cafés, hôtels, restaurants estiment que c'est quelque chose qui aidera à ne pas fermer les établissements" alors il faudra aussi qu'ils "aident" le gouvernement dans sa communication. Des messages pour inciter les étudiants à utiliser Tous Anti-Covid seraient aussi dans les cartons.

La deuxième version de StopCovid est ainsi censée booster son utilisation par les Français mais aussi en faire un réel outil de lutte contre la propagation du coronavirus. Le principal enjeu sera bel et bien de convaincre : sur France 2 il y a quelques jours, Jean Castex avait lui-même admis qu'il n'avait pas installé l'application sur son smartphone, arguant qu'il ne prenait pas le métro. Lundi 12 octobre sur France info, il a promis que cette fois il allait s'en servir, mais a, par erreur, nommé l'application "Télécovid", le nom d'une application de suivi des malades dans le Morbihan. Pour apaiser les craintes concernant les atteintes à la vie privée, toujours vives depuis de développement de StopCovid, le code source de la nouvelle application sera rendu public ce jeudi.