"Déplacements limités et distance de 100 km "à vol d'oiseau" seront-ils rétablis pendant le confinement ?"

DEPLACEMENTS 100 KM. C'est désormais certain ou presque, la France va se reconfiner au mois de novembre face à l'explosion des cas de coronavirus et à la saturation des hôpitaux qui menace. Si ce confinement s'annonce plus souple que le précédent, la limitation des déplacements à 100 km pourrait être reconduite...

Un Conseil de défense réuni à deux reprises et une allocution programmée en 24 heures à peine. La situation du coronavirus en France est devenue si critique qu'Emmanuel Macron prendra la parole ce mercredi 28 octobre à 20 heures, pour un discours suivant une séquence de réflexion en urgence au sommet de l'Etat. Il faut ralentir au plus vite le nombre de contaminations, qui s'est envolé ces derniers jours et empêcher la vague de malades graves qui s'annonce de déferler dans les hôpitaux. Compte tenu des signaux envoyés par l'exécutif, le reconfinement du pays semble inéluctable. Mais ce dernier s'annonce plus souple que le confinement mis en place du 17 mars au 11 mai dernier. Selon plusieurs sources, les écoles pourraient rester ouvertes et un certain nombre de déplacements pourraient être autorisés. La question des transports et des déplacements interrégionaux est donc sur la table, avec un possible retour de la limitation des déplacements à 100 km. d'autant que ce confinement devrait se mettre en place dans un contexte de retour des vacances de la Toussaint.

Le 11 mai dernier, date du début du déconfinement - une éternité à l'échelle de la situation sanitaire-, un périmètre de 100 km "à vol d'oiseau" avait été mis en place pour limiter les déplacements ne répondant pas à des impératifs professionnels ou familiaux. Les sorties et les départs en week-end sont ainsi restés encadrés jusqu'au mois de juin, avec interdiction de sortir de son département dans la limite de ce périmètre. Il s'agissait alors d'"un rayon de 100 km" très exactement, d'après les précisions du gouvernement qui ajoutait que cette "distance de 100 km" était calculée "à vol d'oiseau'". "Cette distance n'est ni parfaite, ni scientifique. Elle peut être considérée comme arbitraire, mais elle permet d'éviter des déplacements inutiles", précisait alors Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Les Français qui se déplaçaient au-delà des 100 km autorisés et sans attestation s'exposaient à une amende de 135 euros.

La notion de "vol d'oiseau", dans notre dictionnaire, est assimilé à un parcours calculé, en distance ou en temps, "en ligne droite, sans déviation, tout droit". On parle aussi d'orthodromie. Ce concept implique que la distance de 100 km ne doit pas être calculée selon les kilomètres routiers parcourus, mais par un rayon de 100 km direct et en ligne droite autour du point de départ et ce quel que soit l'espace traversé (routes, mais aussi champs, forêts, montagnes etc.).

Lors du déconfinement en mai dernier, on devait aussi tenir compte des déplacements au sein d'un même département qui étaient autorisés et pouvaient, dans de rares cas, permettre d'aller à pus de 100 km. Il fallait donc tenir compte de l'inclusion du département de résidence dans ce périmètre de 100 km à vol d'oiseau, mais aussi du découpage aux frontières et même du trait de côte qui pouvait, à l'inverse, réduire ce périmètre pour les Français habitant à moins de 100 km d'un pays voisin.

Pour calculer une distance de 100 km à vol d'oiseau à partir d'un point ou d'une adresse, un outil cartographique imprimé ou numérique est quasi-indispensable. L'un des plus connus, Google Maps, permet de calculer cette fameuse distance "à vol d'oiseau". Il suffit de saisir dans l'outil le point de départ d'un itinéraire, puis d'effectuer un clic droit sur le pictogramme rouge qui vient alors s'apposer sur la carte. Dans le menu, il faut ensuite sélectionner "Mesurer une distance" :

Un point blanc cerclé de noir va s'ajouter sur le point de départ. Il est ensuite possible de cliquer n'importe où sur la carte pour qu'une ligne droite apparaisse et que la distance à vol d’oiseau soit indiquée. La recherche d'une destination via le moteur offrira le même résultat.

Pour calculer cette distance, on pouvait également utiliser un outil très simple d'utilisation, déjà disponible quand le sport était interdit au-delà de 1 km. Il s'agit du site Carte sortie confinement. Avec cet outil, vous pouviez faire votre délimitation de 100 km très simplement en entrant votre adresse puis en cliquant sur le point bleu pour avoir les 100 km autour de chez vous.

D'autres outils orientés carte permettent de visualiser le rayon de 100 km à vol d'oiseau autour de votre domicile. Ces outils se basent d'abord sur une représentation cartographique de la zone. L'un d'eux est proposé par Esri France (pour Environmental systems research institute), spécialiste de la cartographie et des territoires. Cet outil, disponible à cette adresse, se présente sous forme de carte. Il permet d'afficher une zone comprise dans un rayon de 100 km, mais il tient compte aussi des frontières entre les départements. Vous pouvez l'utiliser directement ci-dessous :

Mappy (juste ici) s'est aussi lancé dans la visualisation des 100 km à "vol d'oiseau" lors du déconfinement. Le site avait même créé un service spécial pour savoir quelle distance vous pouviez parcourir. Grâce à ce dernier lorsque vous tapiez une adresse, vous pouviez visualiser la zone où les trajets étaient possibles à un kilomètre en cas de déplacements liés à l'activité sportive en période de confinement, ainsi qu'à 100 kilomètres lors de l'après-confinement. Un site bien connu des Français, Viamichelin.fr a aussi décidé de mettre en place une nouvelle option baptisée "rayon 100 km" en mai dernier. Il suffisait alors de cliquer sur l'icône "rayon 100 km" puis de taper son adresse et l'on obtenait alors la carte du rayon de 100 km.

L'outil cartographique en ligne de l'Institut national de l'information géographique (IGN), GéoPortail, ou des sites plus confidentiels comme 100 km.space ou encore "CovidRadius" proposent des fonctions similaires depuis le déconfinement.

De nombreux outils informatiques sont plus orientés sur les itinéraires, autrement dit sur la distance entre deux villes ou deux points et peuvent vous permettre de vérifier que votre déplacement se situe bien dans un rayon de 100 km autour de votre lieu de résidence. Sur le site "Coordonnées GPS" par exemple, il vous suffit de renseigner votre adresse ou votre ville de départ dans le premier champ à remplir, puis celle de votre destination. Le rayon à vol d'oiseau a été établi par défaut à 100 km. Le site internet trace pour vous la distance à vol d'oiseau du point A au point B, en précisant le nombre exact de kilomètres. Pour plus de précision, un cercle de 100 km est également tracé autour du point de départ de votre trajet, comme ci-dessous :

Le site "La France à vol d'oiseau", vous permet également de calculer avec précision la distance à vol d'oiseau entre deux villes. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de sélectionner dans un premier temps le département puis la ville de départ, et dans un second temps le département et la ville d'arrivée. Le site affiche ensuite la distance exacte entre ces deux points, à vol d'oiseau.