Distance de 100 km à vol d'oiseau : quels outils pour calculer le périmètre ?

DISTANCE A VOL D'OISEAU - Alors que la deuxième semaine de déconfinement est entamée, vous ne pouvez toujours pas vous déplacer au-delà des 100 km à vol d'oiseau de votre lieu de résidence. Le point sur les outils qui vous permettent de calculer ce périmètre.

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 16h00] Libre circulation oui mais non ! Si vous pouvez vous déplacer dans votre rue sans attestation, vous ne pouvez toujours pas vous déplacer librement dans toute la France. En effet, les déplacements restent encadrés, lorsque vous vous rendez à plus de 100 km de chez vous. Ces 100 km correspondent en fait à "un périmètre défini par un cercle d'un rayon de 100 km", précise la déclaration de déplacement mise en ligne par le gouvernement. Est également précisé que "la distance de 100 km est donc calculée 'à vol d'oiseau'". Pour savoir si votre destination nécessite une attestation, il faut donc savoir si vous vous trouvez dans ce rayon, ce cercle, autour de votre résidence.

Il n'est pas évident de savoir jusqu'où vous pouvez vous déplacer. Plusieurs applications et plateformes vous permettent ainsi de déterminer ces 100 km à vol d'oiseau. Linternaute vous les a détaillé plus bas dans cet article. Ces outils se révèleront très utiles pour éviter une amende de 135 euros. Si ce calcul est délicat pour les Français qui souhaitent se déplacer, il l'est aussi pour la police lorsqu'elle procède à des contrôles. "Comment évaluer la distance des 100 kilomètres à vol d'oiseau ? Ça ne veut rien dire. Les policiers vont devoir regarder l'adresse mentionnée sur le justificatif, sur la bonne foi des gens, et évaluer à peu près la distance", déplore ainsi Stanislas Gaudon, le secrétaire national du syndicat de police Alliance, interrogé par Europe 1.

Après l'attestation pour toutes les sorties du domicile, nous sommes donc passés, en cette phase de déconfinement, à l'attestation pour les déplacements de plus de 100 km. Et il ne s'agit pas seulement du premier week-end depuis la levée du confinement. En effet, ce périmètre de 100 km autour du domicile s'appliquera au moins jusqu'au 2 juin, selon Jean-Baptiste Lemoyne. Le secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, du tourisme et de la francophonie s'est entretenu avec le Journal du dimanche, ce 17 mai et il a entrevu la possibilité d'un élargissement du rayon au mois de juin. "Si, tous ensemble, nous continuons à être très vigilants sur les précautions et les gestes barrières, ce cercle pourra augmenter de façon concentrique. En 1936, les congés payés étaient une conquête sociale ; en 2020, les vacances seront une conquête sanitaire!", explique Jean-Baptiste Lemoyne. En attendant, il faut encore calculer ces 100 km à vol d'oiseau.

Dans quels cas est-il autorisé d'effectuer un déplacement à plus de 100 km ? Une nouvelle attestation de déplacement a été mise en place pour les cas particuliers, les déplacements de plus de 100 km dictés par des contraintes professionnelles ou familiales "impérieuses". La mesure prévoit aussi que les déplacements de plus de 100 km sont aussi autorisés, sans attestation, s'ils ont lieu à l'intérieur d'un même département. "Cette distance n'est ni parfaite, ni scientifique. Elle peut être considérée comme arbitraire, mais elle permet d'éviter des déplacements inutiles", a précisé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à ce sujet. Il existe sept motifs pour vous déplacer à plus de 100 km : un déplacement entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés (cas n°1) ; un déplacement entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou en accompagnement d'une personne scolarisée et pour se rendre à des examens ou des concours (cas n°2); les déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés (cas n°3), le motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants (cas n°4), l'obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire (cas n°5), es déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire (cas n°6), les déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise (cas n°7).

A ce jour, un des outils les plus complets pour visualiser la zone de 100 km à vol d'oiseau autour de chez vous, tout en soumettant un itinéraire pour savoir s'il est compris dans la distance maximale autorisée, est proposé par Esri France (pour Environmental systems research institute), spécialiste de la cartographie et des territoires. Cet outil, disponible à cette adresse, se présente sous forme de carte. La zone autorisée à vol d'oiseau tient compte du rayon de 100 km, mais aussi des frontières entre les départements, ce qui donne la vision la plus précise possible des déplacements autorisés. L'application permet aussi de soumettre une adresse de départ et une adresse de destination, ce qui permet de savoir si le déplacement est autorisé ou non.

Un exemple basé sur la commune de Chassagne-Montrachet, située tout au sud de la Côte d'Or. La zone permet d'aller un peu plus loin que les 100 km au nord. Un déplacement à Nevers est en revanche exclu. © Deconfinement.logiciel-sig.com

La notion de "vol d'oiseau" est donc à retenir, et va impacter le quotidien des Français. Dans notre dictionnaire, "à vol d'oiseau" est assimilé à un parcours calculé, en distance ou en temps, "en ligne droite, sans déviation, tout droit". Ce concept implique que la distance de 100 km ne devra pas être calculée selon les kilomètres routiers parcourus, mais par un rayon de 100 km direct et en ligne droite autour du point de départ et ce quel que soit l'espace traversé (routes, mais aussi champs, forêts, montagnes etc.). Dans le cas qui nous intéresse ici, on doit aussi tenir compte des départements au sein d'un même département qui sont aussi autorisés et peuvent dans de rares cas permettre d'aller à pus de 100 km. Il faut donc tenir compte de l'inclusion du département de résidence lorsqu'il déborde de ce périmètre de 100 km à vol d'oiseau, mais aussi du découpage aux frontières et sur le trait de côte qui peut à l'inverse réduire ce périmètre de 100 km pour les Français habitant à moins de 100 km d'un pays voisin.

Pour calculer une distance de 100 km à vol d'oiseau à partir d'un point ou d'une adresse, un outil cartographique imprimé ou numérique sera donc indispensable. L'un des plus connus, Google Maps, permet de calculer cette fameuse distance "à vol d'oiseau". Il suffit de saisir dans l'outil le point de départ d'un itinéraire, puis d'effectuer un clic droit sur le pictogramme rouge qui vient alors s'apposer sur la carte. Dans le menu, il faut ensuite sélectionner "Mesurer une distance" :

Un point blanc cerclé de noir va s'ajouter sur le point de départ. Il est ensuite possible de cliquer n'importe où sur la carte pour qu'une ligne droite apparaisse et que la distance à vol d’oiseau soit indiquée. La recherche d'une destination via le moteur offrira le même résultat.

Pour calculer cette distance et ne pas dépasser ce fameux rayon de 100 kilomètres sous peine de se prendre une contravention de 135 euros, vous pouvez également utiliser un outil très simple d'utilisation, déjà disponible lorsque vous ne pouviez pas faire votre sport au-delà des 1 km. Il s'agit du site Carte sortie confinement. Avec cet outil, vous pouvez faire votre délimitation de 100 km très simplement en entrant votre adresse puis en cliquant sur le point bleu pour avoir les 100 km autour de chez vous. Information importante qui pourrait vous pousser à utiliser cette carte : le site indique que "En cas de contrôle pour ne pas risquer une amende, cette carte pourra également vous servir de justificatif".

D'autres outils orientés carte permettent de visualiser le rayon de 100 km à vol d'oiseau autour de votre domicile. Ces outils se basent d'abord sur une représentation cartographique de la zone de déplacements autorisés. Mappy s'est par exemple lancé dans la visualisation des 100 km à "vol d'oiseau" pour vous permettre d'être dans les règles. Le site a même créé un service spécial pour savoir quelle distance vous pouvez faire. Grâce à ce dernier lorsque vous tapez une adresse, vous pouvez visualiser la zone où les trajets sont possibles à un kilomètre en cas de déplacements liés à l'activité sportive en période de confinement, ainsi qu'à 100 kilomètres afin de prévoir l'après-confinement. Si vous voulez jeter un oeil, c'est juste ici.

Il est désormais également possible de visualiser cette distance à vol d'oiseau grâce à un site bien connu des Français, Viamichelin.fr. Le site a décidé de mettre en place une nouvelle option baptisée "rayon 100 km". Il suffit alors de cliquer sur l'icône "rayon 100 km" puis de taper son adresse et l'on obtient alors la carte du rayon de 100 km.

© via michelin

Si vous voulez faire un calcul le plus précis possible, GéoPortail, l'outil cartographique en ligne de l'Institut national de l'information géographique (IGN) est peut être fait pour vous ! Mais attention, ce dernier est plus compliqué que les précédents. Pour identifier la fameuse zone de 100 kilomètres, vous devez cliquer sur la clé située à droite de l'écran, puis sur "calculer une isochrone". Vous devez saisir une adresse, et lui demander une "isodistance", en indiquant que vous souhaitez aller jusqu'à 100km. En cliquant sur "calculer", l'interface doit afficher de manière précise jusqu'où vous pouvez vous rendre.

Un autre site a également vu le jour pour voir cette distance à "vol d'oiseau" et est l'oeuvre d'un Lillois, Florent Bertiaux. Ce site, 100 km.space a été conçu à partir des cartes mises à disposition par Google. Il suffit de saisir dans le moteur de recherche le nom de sa ville de résidence et un cercle vert apparaît. Basée sur l'API de Google Maps, l'appli peut être utilisée sur mobile, tablette et ordinateur. Le concepteur du site a également mis en place une autre fonctionnalité dans laquelle il est possible d'entrer jusqu'à trois adresses pour voir vos proches (amis, famille) qui habitent à plus de 100 km.

Autre entrepreneur à s'être lancé dans la représentation des 100 km à vol d'oiseau, un jeune ingénieur grenoblois Maxime Girard avec son ami Loïc Bouvet. Ces derniers ont lancé "CovidRadius" et expliquent pourquoi dans l'Obs : "On a cherché une appli. Mais celles qui existaient donnaient ce renseignement à vol d'oiseau, pas en tenant compte des chemins et des routes. Or pour répondre à la consigne gouvernementale, il fallait travailler sur des isodistances ." L'outil est très simple d'utilisation puisqu'il suffit de rentrer l'adresse pour que s'affiche le périmètre des 100 km. À titre d'information sachez que si la zone est dépassée, une alerte sonore se déclenchera toutes les 5 secondes, couplée à une petite vibration.

De nombreux outils informatiques sont plus orientés sur les itinéraires, autrement dit sur la distance entre deux villes ou deux points et peuvent vous permettre de vérifier que votre déplacement se situe bien dans un rayon de 100 km autour de votre lieu de résidence. Sur le site "Coordonnées GPS" par exemple, il vous suffit de renseigner votre adresse ou votre ville de départ dans le premier champ à remplir, puis celle de votre destination. Le rayon à vol d'oiseau est par défaut de 100 km. Le site internet tracera pour vous la distance à vol d'oiseau du point A au point B, en précisant le nombre exact de kilomètres. Pour plus de précision, un cercle de 100 km sera également tracé autour du point de départ de votre trajet, comme ci-dessous :

Le site "La France à vol d'oiseau", vous permet également de calculer avec précision la distance à vol d'oiseau entre deux villes. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de sélectionner dans un premier temps le département puis la ville de départ, et dans un second temps le département et la ville d'arrivée. Le site affiche ensuite la distance exacte entre ces deux points, à vol d'oiseau, en conformité avec les exigences du gouvernement.

Des applis mobiles à foison

S'il est plus facile d'utiliser les outils sur votre ordinateur, vous pouvez également le faire sur votre mobile avec la carte interactive Geoconcept. Pour l'utiliser, il vous suffit d'aller sur le démonstrateur disponible sur le site de la société spécialisée dans la "géo-optimisation". Vous cliquez ensuite sur "visualiser ma zone accessible à partir du 11 mai" qui vous emmène plus bas au niveau de la carte interactive. Vous tapez l'adresse de votre lieu de confinement et les deux zones bleutées apparaissent. Petite précision, il n'est pas besoin de renseigner le nombre de kilomètres, l'outil le fait automatiquement.

Toujours sur mobile, plusieurs applis ont été développées pour calculer la distance à vol d'oiseau, comme celle d'un développeur du nom de Nicolas Lefèvre, avec un nom qui ne laisse guère de doute : "Carte de déconfinement à vol d'oiseau". Interrogé par 20 minutes, ce dernier a expliqué pourquoi son application était utile. "Un système GPS [Waze, TomTom…] n'est pas adapté puisqu'il permet uniquement de calculer une distance entre deux adresses par les routes. Cette appli, très pratique, propose en revanche à l'utilisateur de visualiser, calculer et justifier si nécessaire, la distance à vol d'oiseau entre deux adresses." Toutes ces applis sont disponibles sur Google Play, sur les smartphones Android moyennant la recherche "carte déconfinement" ou "carte distance" dans ces stores. Concrètement, comment ce type application fonctionne ?