Covid-19 en entreprise : masque, télétravail... Quelles règles à partir de mardi 1er septembre ?

C'est la rentrée ! Elle s'annonce très particulière dans le monde du travail en raison de l'épidémie de Covid-19. Les règles sanitaires s'annoncent strictes mais un protocole détaillé se fait encore attendre. Quid du port du masque ou du télétravail ? On vous dit tout !

Cette semaine marque la rentrée scolaire mais aussi le retour au bureau ou à l'usine pour de nombreux Français. Outre le stress traditionnel de cette période chargée, le cru 2020 s'annonce très particulier avec nombre de nouvelles questions. En raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui persiste et s'aggrave même depuis plusieurs semaines sur le territoire français, notamment dans plusieurs départements classés rouges, les règles s'annoncent strictes, à commencer par le port du masque obligatoire à compter du 1er septembre dans tous les espaces de travail "clos et partagés", comme annoncé par le gouvernement le 18 août dernier.

Le sera-t-il vraiment dans tous les espaces de travail ? Pas forcément si l'on en croit les dernières déclarations d'Elisabeth Borne dimanche 30 août qui avoue plancher sur quelques exceptions. "On va recenser avec les partenaires sociaux les activités qui, par nature, sont difficilement compatibles avec le port du masque et on regardera les réponses qu'on peut apporter", a ainsi expliqué la ministre du Travail, interrogée sur BFMTV. Des réponses plus précises doivent être données ce lundi 31 août avec la publication d'un nouveau protocole sanitaire détaillé, version actualisée d'un document qui date pour l'heure du début du mois d'août. Voici en attendant ce que l'on sait déjà et toutes les infos pratiques pour vous aider à mieux vivre cette rentrée inédite.

Suite à une réunion avec les partenaires sociaux mi-août quelques jours après avoir reçu l'avis du Haut conseil à la santé publique (HCSP), Elisabeth Borne a annoncé la mise en place de l'obligation du port du masque en entreprise à partir du 1er septembre. "Il est nécessaire de systématiser, comme l'a préconisé le Haut conseil de la santé publique (HCSP), le port du masque dans tous espaces de travail qui sont clos et partagés", avait souligné la ministre au moment de présenter ce dispositif. Un protocole sanitaire intégrant cette obligation doit permettre de détailler cette disposition.

Voici les espaces qui devraient être concernés par le port du masque obligatoire :

espaces de circulation (couloirs, halls, accueil, ascenseur, escaliers...),

les salles de réunions,

les vestiaires et les bureaux collectifs qu'ils soient fermés ou ouverts (open-space),

Seuls les bureaux individuels ne seront pas concernés mais ils sont minoritaires en France et concernent très peu de salariés.

La ministre du Travail l'a confirmé à plusieurs reprises, notamment le lundi 24 août au micro d'Europe 1, le salarié qui refusera le port du masque en entreprise pourra être sanctionné. Selon elle, il s'agira même d'une "faute". Une sanction pourra être appliquée par l'entreprise, en fonction de son règlement intérieur ou des mesures détaillées par l'employeur. Des contrôles seront également effectués par les services du ministère du Travail, chargés de vérifier le respect des gestes barrières en entreprise.

Oui, en entérinant l'obligation du port du masque en entreprise, le gouvernement a fait de cet objet un élément de sécurité pour les employés. L'entreprise doit donc les fournir à ses salariés, suivant l'article L4122-2 du Code du Travail qui précise : "les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs", complété par l'article R4323-95 "Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires." Les petites entreprises peuvent demander une aide à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), permettant de financer en partie l'investissement en masques.

Les gestes barrières doivent continuer à être respectés. La distance d'un mètre est la norme mais ne devrait pas être imposé dans le protocole sanitaire au contraire du port du masque obligatoire, même dans des open space ou dans des espaces disposant de parois en plexiglas. Celles-ci ne se substitueront pas au port du masque.

Le protocole sanitaire devrait également détailler les règles valables dans les espaces de restauration collectifs. Le dernier protocole sanitaire du 22 juin précisait que l'espace de restaurant collectif doit instaurer plusieurs règles :

sens unique de circulation.

marquage au sol.

respect des règles de distanciation.

aménagement des horaires pour gérer les flux.

Dans les zones communes (salles de réunion, salles de pause), il est noté qu'il est préférable de laisser les "portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.)". Pour les distributeurs à café ou les pointeuses, l'employeur doit afficher à proximité les mesures barrières et conseiller une hygiène des mains avant et après utilisation, en plus du nettoyage par les prestataires.

Le télétravail continue à être "recommandé" par le gouvernement, notamment dans les zones de circulation active du virus (zones rouges). Il n'est toutefois pas obligatoire comme le précisait le protocole sanitaire publié fin juin et qui précisait que le télétravail "n'était plus une norme". Le salarié ne peut donc pas exiger de télétravailler, sauf si son état de santé le requiert (personnes fragiles, femmes enceintes...). En revanche, l'entreprise peut proposer du télétravail à ses salariés.

Le protocole sanitaire publié en juillet exigeait le "nettoyage fréquent des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés" par un produit assurant la désinfection via un produit actif sur le virus SARS-CoV-2. Le nettoyage des sols doit être fait selon les procédés habituels.