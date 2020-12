"Couvre-feu : attestation, dérogation, heures... Les règles à connaître"

COUVRE FEU. Le couvre-feu est en vigueur en France depuis le 15 décembre. Il est désormais interdit de sortir entre 20 heures et 6 heures, à quelques rares exceptions près. Pour lutter contre le Covid, le couvre-feu sera en vigueur au moins jusqu'au 20 janvier...

L'essentiel

Une épidémie sans fin et des mesures dont on ne voit pas le bout.... Un second couvre-feu est désormais en vigueur en France, malgré la sortie du deuxième confinement, à la mi-décembre. Le réveillon de Noël fera exception, mais jusqu'au 20 janvier au moins, il est interdit de sortir de chez soi, sauf dans de très rares cas. Les restaurants et lieux culturels doivent rester fermés à cause d'une deuxième vague épidémique qui semble avoir dépassé son pic, mais qui est loin d'être retombée au niveau espéré par le gouvernement. Quelles sont les règles de ce couvre-feu ? Les réponses à toutes les questions.

Depuis le 15 décembre et jusqu'au 20 janvier, le couvre-feu est en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Les déplacements sont interdits, sauf exceptions, pendant ce créneau horaire. Le reste du temps, les sorties et déplacements sont autorisés, le confinement n'est plus en vigueur.

Voici les sorties autorisées pendant les heures du couvre-feu (et qui doivent être justifiées via l'attestation) :

Aller et retour vers et depuis son lieu de travail s'il s'agit d'un travail de nuit ou imposant un retour à domicile après 20 heures (ou un déplacement professionnel ne pouvant être reporté)

Motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants

Motifs médicaux : aller à l'hôpital, rendez-vous pour des examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de médicaments

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile, par exemple)

Aide aux personnes en situation de handicap et leur accompagnant

Promenade d'un animal domestique autour de son domicile.

Malgré la fin du confinement, une attestation de déplacement est toujours en vigueur lors du couvre-feu. Ce document est nécessaire pour toute sortie prévue dans les motifs dérogatoires, entre 20 heures et 6 heures.

Les règles sont les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros peut être infligée en cas de non-respect des mesures instaurées. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, [...] une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait précisé le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

Le couvre-feu ne concerne pas le 24 décembre. Le gouvernement a souhaité laisser la possibilité à chacun de rejoindre sa famille aux heures tardives du réveillon. Cependant, le couvre-feu sera bien en vigueur lors du 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, afin d'éviter de créer de nouveaux clusters lors de rassemblements festifs. Les contrôles seront renforcés ce soir-là.

Questions-réponses