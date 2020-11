"Couvre-feu à Paris : le gros couac du gouvernement, quand pourrait-il revenir ?"

COUVRE FEU. Ce mardi 3 novembre, après l'annonce de Gabriel Attal du retour d'un couvre-feu à Paris, Matignon dément et évoque une "décision qui n'est absolument pas actée à ce stade".

[Mis à jour le 3 novembre 2020 à 11h39] Couac ou retour du couvre-feu ? Adopté le 17 octobre dans huit métropoles plus l'ensemble de l'Ile de France puis au total dans 54 départements à partir du 23 octobre, le couvre-feu avait été abandonné de facto avec l'entrée en vigueur du confinement à l'échelle nationale dès le 30 octobre dernier. La France est ainsi cette semaine de nouveau en confinement, mais le couvre-feu va-t-il faire son retour à Paris ? C'est le cafouillage de ce mardi 3 novembre après l'annonce de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, à l'antenne de BFMTV-RMC.

"Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être en Ile-de-France", a-t-il glissé avant d'ajouter : "On met en place des mesures difficiles pour tous, et si beaucoup les respectent c'est insupportable pour certains Français de voir que d'autres ne respectent pas les règles." Une annonce démentie dans la minute par Matignon qui assure de son côté que la décision n'est pas encore prise et qu'elle le sera "dans les prochains jours". "Cette décision n'est absolument pas actée à ce stade", indiquent des sources gouvernementales à BFMTV. "Le Préfet de police a évoqué cette mesure au regard de certaines situations observées en soirée à Paris. Elle consiste à fixer une heure nocturne de fermeture des commerces autorisés à fonctionner."

Après l'annonce de Gabriel Attal ce matin sur BFMTV-RMC du retour d'une telle mesure à Paris et le démenti de Matignon, le doute plane. Mais pourquoi le gouvernement voudrait-il imposer à Paris un nouveau couvre-feu qui avait été remplacé par le confinement ? "Il y a un certain nombre d'attroupements qui ont encore lieu le soir, parfois tard, dans certaines rues des villes d'Île-de-France et qui peuvent être corrélés au maintien ouverts d'un certain nombre de commerces dits essentiels en soirée", a expliqué Olivier Véran ce matin lors d'un déplacement.

Et d'ajouter : "Le préfet nous a donc interrogé sur la possibilité d'aller fermer ces commerces à partir d'une certaine heure en soirée de manière à éviter ces attroupements, ces regroupements." Une concertation doit avoir lieu avec l'ensemble des élus d'Ile-de-France pour "savoir si oui ou non il avait lieu d'aller vers ce type de solution" comme l'a évoqué le porte-parole du gouvernement un peu plus tôt.

Attention, s'il est appliqué, ce couvre-feu ne remplace pas et n'adoucit pas du tout les mesures de confinement. Il s'agirait d'un ajout au confinement. Conséquence de cette nouvelle règle, les maigres déplacements et sorties autorisées pendant le confinement, sur présentation de l'attestation de déplacement dérogatoire, seront proscrits la soirée, dès 21 heures.

Plus d'infos sur le couvre-feu

Dans son annonce démentie, Gabriel Attal a précisé un horaire de début de ce prochain couvre-feu : 21 heures, reprenant ainsi celui instauré lors du couvre-feu mis en place en octobre dans 8 métropoles plus l'Ile de France puis dans 54 départements à partir du 23 octobre. Ce couvre-feu devait être respecté jusqu'à 6 heures du matin chaque jour. Des dérogations sont bien entendu possibles pour les personnes travaillant en soirée ou encore les motifs familiaux impérieux, à l'image de ce qui est en place dans le cadre du confinement.

Le couvre-feu, s'il est adopté, devrait être instauré au moins pour la durée du confinement, au moins jusqu'au 1er décembre prochain. Le ministère de l'Intérieur devrait préciser ce point dans la journée. Cependant, juridiquement, le couvre-feu ne peut être déclaré que pour un mois "sur la base d'indicateurs sanitaires très dégradés". Au-delà, il faudra l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat pour prolonger sa durée, comme lors du couvre-feu instauré en octobre.

Pour l'heure, nous devons attendre les annonce du ministère de l'Intérieur sur un retour ou non du couvre-feu à Paris, en Ile-de-France ou dans les régions souhaitées par les préfets. Toutefois, voici les règles mises en place en octobre qui pourraient être reprises :

Ce qui est interdit entre 21h et 6h. Les interdictions en horaires de couvre-feu concernent principalement les sorties encore autorisées pendant le confinement et hors urgences. On pense aux sorties pour des courses de première nécessité dans les supermarchés encore ouverts en soirée (?), aux sorties pour prendre l'air...

Les interdictions en horaires de couvre-feu concernent principalement les sorties encore autorisées pendant le confinement et hors urgences. On pense aux sorties pour des courses de première nécessité dans les supermarchés encore ouverts en soirée (?), aux sorties pour prendre l'air... Ce qui est autorisé entre 21h et 6h. Les règles devraient être encore durcies par rapport au confinement. Ainsi, les autorisations de sorties accordées dans l'attestation de déplacement dérogatoires devraient être limitées. On imagine ainsi que le motif pour "la courte sortie autour de son domicile" sera annulée. Seules les urgences (se rendre dans un établissement de soin, rendre visite à un proche dépendant) devraient être maintenues.

Des précisions sont encore attendues de la part du ministère de l'Intérieur mais on imagine que les motifs urgents en vigueur durant le couvre-feu d'octobre seront repris. Voici les exceptions au couvre-feu qui étaient alors valables :

Travail. "Evidemment, pour toutes celles qui rentrent du travail après 21 heures, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation", avait annoncé le chef de l'Etat le 14 octobre lors de la mise en place du premier couvre-feu. Les travailleurs nocturnes devraient donc faire partie de ceux bénéficiant d'exceptions aux règles du couvre-feu.

"Evidemment, pour toutes celles qui rentrent du travail après 21 heures, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation", avait annoncé le chef de l'Etat le 14 octobre lors de la mise en place du premier couvre-feu. Les travailleurs nocturnes devraient donc faire partie de ceux bénéficiant d'exceptions aux règles du couvre-feu. Urgence sanitaire. Il était aussi autorisé de se déplacer pour se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie de garde ou pour d'autres motifs médicaux.

Il était aussi autorisé de se déplacer pour se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie de garde ou pour d'autres motifs médicaux. Transports. Cette fois, si le premier couvre-feu n'interdisait pas les déplacements interrégions, les règles plus strictes du confinement seront en place avec l'interdiction de voyager. Comme lors du reste de la journée.

Cette fois, si le premier couvre-feu n'interdisait pas les déplacements interrégions, les règles plus strictes du confinement seront en place avec l'interdiction de voyager. Comme lors du reste de la journée. Proche en situation de dépendance . Comme pour le confinement le reste de la journée, les proches aidants devraient pouvoir rendre visite à un proche en situation de dépendance.

. Comme pour le confinement le reste de la journée, les proches aidants devraient pouvoir rendre visite à un proche en situation de dépendance. Animal de compagnie. C'est l'une des questions. Sera-t-il possible de sortir "à proximité du domicile" pour sortir son animal de compagnie comme lors du premier couvre-feu d'octobre ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les règles devraient être les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros pourra être infligée en cas de non-respect des mesures de couvre-feu. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait ajouté le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

Lire aussi