"Couvre-feu : la mesure étendue ce dimanche pour de nouveaux départements, la liste"

COUVRE FEU. Le couvre-feu à 18h sera bien étendu ce dimanche dans plusieurs départements comme le Vaucluse, le Cher ou encore le Haut et le Bas-Rhin. Retrouvez la liste et la carte des zones concernées.

[Mis à jour le 8 janvier 2021 à 13h24] "Comme nous l'avons fait la semaine dernière, les préfets vont conduire très rapidement les concertations nécessaires avec les élus de ces territoires pour bien analyser la situation" a expliqué Jean Castex en conférence de presse ce jeudi sur l'élargissement du couvre-feu à 18h. Depuis ce vendredi matin, plusieurs départements n'ont pas perdu de temps et actent cette décision. Dans le Haut et Bas-Rhin, lors d'une réunion ce matin, la préfète, Josiane Chevalier, a indiqué à ses collaborateurs la mise en place dès dimanche de ce nouveau couvre-feu. Dans le Vaucluse et le Cher, même son de cloche selon les informations de BFM TV. D'après plusieurs sources, la liste devrait s'élargir au fur et à mesure de la journée, voici les 10 départements étaient en sursis selon les mots de Jean Castex : Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Allier, le Cher, la Côte-d'Or, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, l'Yonne et la Haute-Savoie. Par ailleurs, le chef du gouvernement a également indiqué que le couvre-feu national serait prolongé jusqu'au 20 janvier... Date d'un nouveau confinement ?

Pour rappel, plusieurs critères sont pris en compte pour décider d'un renforcement du couvre-feu dans un département : si le taux d'incidence dépasse les 250 cas pour 100 000 habitants et si le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid dépasse les 30%.

Sachez également que le couvre-feu a déjà été avancé à 18 heures dans 15 départements depuis le début de l'année. Il s'agit des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Haute-Saône, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Moselle, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Pour ces départements, le couvre-feu débute donc deux heures plus tôt que dans reste de la France. Tous les déplacements sont interdits dans ces horaires, sauf motif impérieux.

Si vous ne voyez pas la carte, cliquez ici.

Pourquoi ces départements sont-ils concernés par ce couvre-feu renforcé ? Le ministère de la Santé a factuellement fixé deux critères pour élaborer la liste des départements concernés par la mesure : un taux d'incidence supérieur à 200 et/ou un taux d'incidence des personnes âgées supérieur à 200. Jérôme Salomon a donné d'autres éléments d'explication dans le Journal du dimanche, le 3 janvier. "Ce sont des zones où il fait plus froid et où le virus circule donc plus", a indiqué le directeur général de la Santé. Il s'agit également de zones frontalières, plus rurales, avec des populations plus vulnérables.

Toutes les mesures sanitaires vont être reconsidérées d'ici vendredi 8 janvier par le gouvernement en concertation avec les élus locaux. D'autres départements pourraient donc être concernés par ce couvre-feu à 18 heures.

Il n'est pas du tout exclu que la capitale ou d'autres départements franciliens soient placés à l'avenir sous un régime plus dur du couvre-feu, avec un début avancé à 18h, compte tenu de l'évolution des indicateurs. A Paris, le taux d'incidence général était de 139 au 31 décembre, 132 en Sein-Saint-Denis, 134 dans le Val-de-Marne, 133 dans le Val d'Oise. Anne Sénéquier, co-directrice de l'observatoire de la santé à l'Iris, s'est montrée assez préoccupée le 3 janvier sur BFMTV : "On était déjà proches de certaines régions concernées par le couvre-feu. En Île-de-France, la densité de population est par ailleurs plus importante et, là, nous avons les retours de vacances. Il pourrait donc y avoir une augmentation du nombre de cas dans les jours qui viennent."

Les informations pratiques sur le couvre-feu

Pour rappel, si la libre circulation est redevenue la règle depuis le 15 décembre en France, avec la fin du confinement stricto-sensu, cela est uniquement valable en journée. Pour la seconde fois, le pays est en effet soumis à la règle du couvre-feu afin de contrôler au mieux l'épidémie du coronavirus tout en permettant aux Français de se déplacer pour les fêtes de fin d'année. En vigueur de 20h à 6h du matin actuellement, le couvre-feu devrait courir jusqu'à la fin janvier, même si la date du 7 janvier est encore annoncée pour faire le point sur la situation. Quelles sont les règles et les exceptions permettant de ce nouveau couvre-feu ? Nos réponses.

Depuis le 15 décembre et jusqu'au 20 janvier, le couvre-feu est en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Les déplacements sont interdits, sauf exceptions, pendant ce créneau horaire. Le reste du temps, les sorties et déplacements sont autorisés, le confinement n'est plus en vigueur. Dans 15 territoires, le couvre-feu a été durci dès le 2 janvier 2021, et débute à 18 heures.

Voici les sorties autorisées pendant les heures du couvre-feu (et qui doivent être justifiées via l'attestation) :

Aller et retour vers et depuis son lieu de travail s'il s'agit d'un travail de nuit ou imposant un retour à domicile après 20 heures (ou un déplacement professionnel ne pouvant être reporté)

Motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants

Motifs médicaux : aller à l'hôpital, rendez-vous pour des examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de médicaments

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile, par exemple)

Aide aux personnes en situation de handicap et leur accompagnant

Promenade d'un animal domestique autour de son domicile.

Malgré la fin du confinement, une attestation de déplacement est toujours en vigueur lors du couvre-feu. Ce document est nécessaire pour toute sortie prévue dans les motifs dérogatoires, entre 20 heures et 6 heures.

Les règles sont les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros peut être infligée en cas de non-respect des mesures instaurées. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, [...] une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait précisé le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

Le couvre-feu a été initialement fixé pour durer jusqu'au 20 janvier, date à laquelle les restrictions devaient prendre fin. Mais cette échéance semble à ce stade très incertaine. Les indicateurs épidémiques étant sur un plateau, voire en hausse pour certains depuis début décembre, il est possible que le gouvernement décide de prolonger la mesure au début de l'année 2021. Des annonces pourraient être faites dès le début du mois de janvier. Les craintes d'un troisième confinement ont même émergé avant les fêtes mais ont été pour l'heure exclues. Olivier Véran en a fait la confirmation le 29 décembre. "Ce que nous écartons, c'est l'idée du confinement", a-t-il expliqué.