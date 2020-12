"Couvre-feu : les règles détaillées, les exceptions... Le point"

Peut-on circuler la nuit pour éviter les bouchons ?

La réponse est non ! S'il est possible de circuler en train car vous ne pouvez pas faire autrement avec votre billet de train et que ce dernier ne peut bien évidemment pas s'arrêter à 20h en plein milieu de la campagne, vous ne pouvez pas prendre votre véhicule la nuit afin d'éviter les bouchons. Pour vous rassurer, sachez que selon les prévisions de Bison Futé, tout le pays est classé en vert, il ne devrait donc pas avoir de grosse circulation sur les routes. Toutefois, le bon sens sera de rigueur pour les forces de l'ordre qui ne devraient pas vous mettre une amende si vous avez quelques minutes de retard et que vous êtes à proximité de votre destination.