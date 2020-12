"Couvre-feu : quels déplacements autorisés ? Cas concrets et exceptions"

La réponse est oui. Si un proche arrive à la gare ou à l'aéroport au-delà de 20 heures dans les prochaines semaines, il est possible d'aller les chercher. Il vous suffira de vous munir d'une copie du billet d'avion ou de train et de le présenter en cas de contrôle.

Non. Si les voyages en train et en avion peuvent se faire au-delà de 20 heures, le billet faisant office d'attestation, ce n'est pas le cas des voyages en voiture. Comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il convient d'arriver à son lieu de destination avant 20 heures. Toutefois, une certaine tolérance sera observée à l'approche de l'heure fatidique pour les automobilistes se trouvant à quelques kilomètres de l'arrivée.

Malgré le couvre-feu qui a démarré le 15 décembre et qui va durer au moins jusqu'au 20 janvier, les restaurateurs peuvent pratiquer la livraison à domicile notamment via les plateformes Uber Eats, Just Eat ou encore Deliveroo, comme l'avait indiqué le ministère de l'Economie juste après les annonces de Jean Castex jeudi dernier.

D'après Gérald Darmanin, le gouvernement sera "particulièrement sévère"

FIN DU DIRECT - Le couvre-feu, jusqu’à nouvel ordre, sera en vigueur de 20 heures à 6 heures et les policiers sont d'ores et déjà en place pour faire respecter les mesures sanitaires. "Le gouvernement a décidé d’être particulièrement sévère, indique sur BFM TV le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, au sujet des "fêtes sauvages", organisées notamment à Marseille. Grâce à l’action de la Police nationale, beaucoup de personnes ont été verbalisées, mais aussi le propriétaires du site et ceux qui ont loué la sono et contribué à la fête." Pour rappel, la contravention en cas de non respect du couvre-feu s'élève à 135 euros.