Couvre-feu : vendredi ou samedi ? Paris, Lille, Lyon, Montpellier... Heures et règles à respecter

COUVRE FEU. Un couvre-feu sera instauré à partir de samedi dans toute l'Ile-de-France et dans 8 métropoles pour lutter contre le Covid. Vendredi soir, ou samedi soir, à partir de quand sera-t-il instauré ? Quelles horaires, quelles règles faudra-t-il respecter ? Quelles exceptions sont accordées ?

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 10h53] C'était attendu. Un couvre-feu a bel et bien été décidé par l'exécutif face à la recrudescence des cas de Covid en France depuis la rentrée et pour tenter de freiner la saturation des hôpitaux qui pointe. Emmanuel Macron a livré quelques détails sur la mesure qui devrait entrer en vigueur ce samedi en Ile-de-France et dans 8 métropoles particulièrement frappées par l'épidémie (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Lille, Rouen, Toulouse et Montpellier). Première information clé : le couvre feu débutera samedi soir à 21 heures si on en croit les premiers éléments dévoilés hier soir. La mesure est en effet rendue possible par le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire qui ne sera effectif qu'à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Le couvre-feu ne pourra donc débuter ni ce jeudi soir, ni vendredi soir.

Ensuite, le couvre feu va durer a minima 4 semaines, l'état d'urgence sanitaire permettant à ce stade des mesures exceptionnelles pendant un mois. Pendant cette période, il sera interdit de circuler dans les zones concernées de 21h à 6h du matin, sauf pour motif professionnel ou pour urgence. Il y a de fortes chance en revanche que le couvre-feu dure plus longtemps. Dans son interview sur TF1 et France 2 hier, Emmanuel Macron a indiqué son souhait que le gouvernement se rende "au Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre" les restrictions. On peut donc se préparer à une durée de six semaines pour ce couvre-feu.

"Si on doit réagir, freiner la diffusion du virus, c'est pour protéger, protéger nous-mêmes, les plus vulnérables et notre système de santé, les soignants", s'est justifié le président de la République en annonçant le couvre-feu dans les zones les plus touchées. Si certains doutent de l'efficacité de la mesure et auraient préféré des mesures sur les transports, le télétravail, voire un reconfinement, le chef de l'Etat s'est justifié : "Il serait disproportionné de reconfiner le pays mais il faut freiner la propagation du virus. Ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure pertinente. Ca a nous réussi en Mayenne, en Guyane, en Guadeloupe". De fait, le couvre-feu vise à limiter les chaînes de contamination lors des interactions en soirée, dans les bars, restaurants, lieux culturels ou lors des "pots" après le travail. Si l'essentiel des clusters rapportés dans les points épidémiologiques de Santé publique France concernent les entreprises et les établissements scolaires, il faut avoir à l'esprit que ces derniers ne représentent qu'une part infime des contaminations globales, comme la souligné le ministre de la Santé Olivier Véran en réponse à un tweet de Jean-Luc Mélenchon.

60 % des clusters, ça signifie 10 % des contaminations identifiées. Vous confondez clusters et diagnostics. Dommage de polémiquer à l'heure où nous voulons préserver l'éducation, sauvegarder les emplois, et lutter efficacement contre cette épidémie dans l'intérêt des Français. https://t.co/CWw5JFQpNZ — Olivier Véran (@olivierveran) October 14, 2020

Dans les territoires où le couvre-feu a déjà été utilisé pour freiner le Covid, il est apparu comme relativement efficace soulignent certains épidémiologiques comme Dominique Salmon, qui juge sur le site du journal l'Alsace qu'il est "indispensable de réduire les contacts entre les jeunes le soir", là où se joueraient de nombreuses contamination, formant un vivier pour la maladie qui se propage ensuite à d'autres classes d'âge. Gérard Larcher, président du Sénat, a lui-même souligné l'efficacité d'une telle mesure estimant que le couvre-feu a permis de "réduire de 50% la circulation virale" là où il avait été mis en place.

Les autorités Guyanaises saluent aussi le résultat du couvre feu : Clara de Bort, directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) juge ainsi que "les couvre-feux ont été très efficaces. Le nombre de cas a cessé d'augmenter très rapidement", même si elle tempère en prévenant que le nombre de malades ne va pas "chuter drastiquement, le lendemain ou le surlendemain du couvre-feu car il s'écoule toujours un certain temps entre la contamination, l'incubation et l'apparition des symptômes". La limitation des rencontres après le travail, la fermeture de fait des bars, restaurants, lieux culturels, des commerces, mais aussi la baisse de la consommation d'alcool en soirée seraient particulièrement bénéfiques abonde Gabriel Serville, député de la 1re circonscription de Guyane.

Le couvre-feu apparaissait visiblement comme une nécessité aux yeux de plusieurs membres de l'exécutif face à la recrudescence des contaminations au Covid-19, mais aussi face à l'afflux grandissant des malades dans les hôpitaux et les services de réanimation. Dans les zones concernées, le couvre-feu est accueilli de manière inégale, mais plusieurs élus locaux souligne la nécessité d'agir. C'est le cas de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse qui a estimé ce jeudi matin sur RTL que "la situation des hôpitaux dans les grandes métropoles et en Ile-de-France est très alarmante". "Face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que de nous résoudre au couvre-feu", indique l'élue de droite. "Nous devons nous retrousser les manches parce qu'il faut sauver des vies et sauver l'activité économique. Le couvre-feu est aujourd'hui la seule réponse crédible à cette situation […] assez dramatique".

Le couvre-feu va toucher au bas mot près de 20 millions de Français et débutera très exactement ce samedi 17 octobre à 21 heures dans les zones concernées. L'état d'urgence, qui avait été révoqué le 10 juillet dernier avec la fin du confinement généralisé, sera de retour dès le samedi 17 octobre à minuit selon un décret présenté et adopté en Conseil des ministres ce mercredi matin. L'AFP avait confirmé cette information peu après 19h, soit moins d'une heure avant l'interview télévisée très attendue d'Emmanuel Macron. L'instauration de l'Etat d'urgence sanitaire n'étant effective que dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit, l'application de la mesure ne pouvait débuter que le soir suivant.

Autre précision : si l'état d'urgence, qui donne les moyens juridiques d'un couvre-feu, sera instauré sur "l'ensemble du territoire national", le couvre-feu en lui-même concernera bien uniquement des métropoles placées en zone d'alerte maximale et citées par le président de la République.

Si l'idée du couvre-feu avait déjà été évoquée par le gouvernement, la question de l'horaire restait en suspens avec plusieurs possibilités étudiées : 20 heures, 21 heures, 22 heures ou 23 heures. Emmanuel Macron a tranché et annoncé un couvre-feu en vigueur dès 21h dans les métropoles concernées. Des dérogations seraient bien entendues possibles pour les personnes travaillant en soirée ou encore les motifs familiaux impérieux, à l'image de ce qui était en vigueur lors du confinement. A noter que ce couvre-feu sera en vigueur jusqu'à 6 heures du matin chaque jour.

Le couvre-feu sera donc instauré dès le samedi 17 octobre pour une durée de quatre semaines consécutives, a annoncé Emmanuel Macron ce mercredi soir. Ce qui indique un couvre-feu en vigueur au moins jusqu'au 14 novembre prochain. Le président de la République a toutefois indiqué vouloir une durée de six semaines, précisant que le gouvernement demandera au Parlement une prolongation de cette mesure de deux semaines pour une fin prévue dès lors le 1er décembre. "C'est le temps qui nous paraît utile", a-t-il expliqué. Derrière ce décalage, on trouve une explication juridique. Le couvre-feu ne peut être déclaré que pour un mois "sur la base d'indicateurs sanitaires très dégradés". Au-delà, il faudra l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat pour prolonger sa durée.

Le couvre-feu sera effectif de 21h à 6h du matin chaque jour dans les zones concernées. L'enjeu est simple mais important selon le chef de l'Etat, diminuer les interactions sociales et les risques de contaminations. "On n'ira plus au restaurant, faire la fête, chez des amis", a-t-il notamment précisé. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une "interdiction de circulation", selon Emmanuel Macron lui-même, mais de limiter les réunions privées.

Ce qui est interdit entre 21h et 6h. Les interdictions en horaires de couvre-feu concernent principalement les sorties. Il ne sera pas possible de se trouver dehors sans justificatif, mais aussi de faire du sport en extérieur, comme un footing ou du vélo.

Ce qui est autorisé entre 21h et 6h. C'est encore à prendre avec des pincettes en attendant les précisions sur le couvre-feu, mais il devrait être possible de circuler librement entre 6 heures et 21 heures, le couvre-feu n'étant pas synonyme de confinement. "ll n'y aura pas d'interdiction de circuler mais une stricte limitation" aux heures du couvre-feu, a résumé le président. Il sera notamment possible en soirée de quitter les zones concernées, de partir en week-end ou en vacances. "On n'empêchera pas les gens de partir en vacances", a explicitement indiqué le chef de l'Etat. Une dérogation sera néanmoins nécessaire dans certaines situations.

C'est encore à prendre avec des pincettes en attendant les précisions sur le couvre-feu, mais il devrait être possible de circuler librement entre 6 heures et 21 heures, le couvre-feu n'étant pas synonyme de confinement. "ll n'y aura pas d'interdiction de circuler mais une stricte limitation" aux heures du couvre-feu, a résumé le président. Il sera notamment possible en soirée de quitter les zones concernées, de partir en week-end ou en vacances. "On n'empêchera pas les gens de partir en vacances", a explicitement indiqué le chef de l'Etat. Une dérogation sera néanmoins nécessaire dans certaines situations. Ce qui reste flou. Pour les bars, restaurants et lieux culturels, les règles sont encore floues. Les cinémas, théâtres, restaurants et autres commerces "fermeront" lors du couvre-feu, a indiqué Emmanuel Macron dans son interview. Néanmoins, les règles du couvre-feu ne mentionneraient pas explicitement leur fermeture, même si les bars sont de fait déjà fermés en zone d'alerte maximale. Si les restaurants sont restés ouverts pour leur part, il sera impossible d'entrer ou de sortir de ce genre d'établissement à partir de 21 heures sans autorisation. Les déplacements à des fins privées sont aussi en question : a priori il sera possible d'aller passer la soirée et la nuit chez un proche, à condition d'y arriver avant 21 heures et de partir après 6 heures du matin. Pour de telles réunions, Emmanuel Macron a demandé aux Français de respecter les gestes barrière et de limiter les réunions à 6 personnes. Le Premier ministre Jean Castex et plusieurs ministres doivent intervenir ce jeudi 15 octobre à 14h pour donner le détail des règles à respecter lors du couvre-feu et lever certaines interrogations.

En envisageant le couvre-feu, le gouvernement peut mettre en difficulté de nombreux secteurs comme la restauration. Après la fermeture des bars, mettre un couvre feu à 21h impliquera automatiquement la fermeture prématurée de ces derniers avec peut-être un seul service précoce. "Le monde de la culture pourrait également subir de nouveaux "dégâts" car les spectacles, les salles de cinéma, le théâtre ne pourront plus ouvrir sauf peut être dérogation pour ceux qui ont des places et qui peuvent justifier leurs sorties face aux forces de l'ordre. Les chauffeurs de VTC ne pourront plus également exercer le soir, eux qui appellent déjà à l'aide le gouvernement depuis plusieurs semaines.

Transports. Emmanuel Macron a indiqué qu'"il n'y aura pas de restrictions des transports" lors du couvre-feu et que les salariés concernés pourront "continuer à aller travailler la nuit, ou en soirée, ou le matin tôt". La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a indiqué ce jeudi 15 octobre sur RTL que l'offre de transport serait dans un premier temps maintenue, même si des ajustements pourraient être envisagés par la suite en fonction de l'affluence. "Nous allons évidemment maintenir tous les transports ouverts. […] Après, nous apprécierons en fonction de la fréquentation, de la jauge, et des impératifs du couvre-feu comment nous adaptons le service", a-t-elle déclaré.

Emmanuel Macron a indiqué qu'"il n'y aura pas de restrictions des transports" lors du couvre-feu et que les salariés concernés pourront "continuer à aller travailler la nuit, ou en soirée, ou le matin tôt". La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a indiqué ce jeudi 15 octobre sur RTL que l'offre de transport serait dans un premier temps maintenue, même si des ajustements pourraient être envisagés par la suite en fonction de l'affluence. "Nous allons évidemment maintenir tous les transports ouverts. […] Après, nous apprécierons en fonction de la fréquentation, de la jauge, et des impératifs du couvre-feu comment nous adaptons le service", a-t-elle déclaré. Travail. Concernant les travailleurs nocturnes, Emmanuel Macron a bien précisé que des exceptions seront en vigueur pour ces derniers. "Evidemment, pour toutes celles qui rentrent du travail après 21 heures, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation", a annoncé le chef de l'Etat.

Concernant les travailleurs nocturnes, Emmanuel Macron a bien précisé que des exceptions seront en vigueur pour ces derniers. "Evidemment, pour toutes celles qui rentrent du travail après 21 heures, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation", a annoncé le chef de l'Etat. Urgence sanitaire. "Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. On va définir les cas de bon sens qui permettront de circuler", a aussi indiqué Emmanuel Macron.

Ce jeudi 15 octobre sur France Info, le Porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a esquissé d'autres exceptions : "Evidemment on peut promener rapidement son chien, c'est du bon sens". Encore une fois, ce qui est interdit ou autorisé sera détaillé plus précisément à partir de 14 heures ce jeudi par le Premier ministre Jean Castex.

La somme avait été fixée lors du confinement et était restée la même pour le refus de port du masque dans les zones où ce dernier était de venu obligatoire. Le non-respect du couvre-feu fera l'objet d'une amende de 135 euros. "Il y aura des contrôles et des amendes", a confirmé Emmanuel Macron mercredi soir, évoquant "1 500 euros en cas de récidive". "Il faut que chacun soit conscient des risques et des enjeux. Les Français ont été exemplaires pendant le confinement, car ils ont compris que c'était pour protéger les plus fragiles et les soignants", a justifié le chef de l'Etat pour qui les contrôles sont nécessaires "si on ne veut pas prendre des mesures plus dures dans 15 jours ou un mois".

"La situation de notre pays est extrêmement difficile et elle va conduire le gouvernement à adopter des mesures complémentaires pour faire face", avait déclaré le Premier ministre Jean Castex devant le Sénat ce mercredi 14 octobre, quelques heures avant la prise de parole présidentielle. Signe que la situation est grave, le chef du gouvernement, qui devait se rendre en Corse pour la fin de semaine, devrait finalement rester à Paris, proche de Matignon, "mobilisé sur la gestion de la crise sanitaire".

Huit grandes métropoles, celles d'Aix-Marseille, Lille, Lyon, Grenoble, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse seront concernées par ces mesures de couvre-feu en plus de l'ensemble de la région Ile de France, Paris compris, a précisé Emmanuel Macron dans son interview ce mercredi.

L'idée d'un couvre-feu à Paris est apparue en premier lieu compte tenu de la présence de la capitale parmi les zones d'alerte maximale. Ce statut oblige déjà les bars et les salles de sport à fermer, mais il pourrait bientôt imposer la mise en place d'un couvre-feu dans l'ensemble de la ville. A Paris, les indicateurs mesurant la propagation du Covid-19 continuent de se dégrader : le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid est désormais de 42% et le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) atteint le chiffre record de 422. Ces chiffres font naturellement de Paris la ville la plus exposée au couvre-feu.

Comme à Paris, les indicateurs liés au Covid-19 ne sont pas bons à Marseille, également en zone d'alerte maximale. La cité phocéenne fait face à un taux d'incidence de 221. Le département des Bouches-du-Rhône présente le plus haut taux de personnes hospitalisées pour Covid-19 avec 142 hospitalisations au 12 octobre. Dans ce contexte, un couvre-feu ne pouvait pas être exclu. Confirmation mercredi 14 octobre au soir lors des nouvelles annonces d'Emmanuel Macron. La métropole d'Aix-Marseille fait partie des zones concernées par l'application du couvre-feu.

En alerte maximale depuis plusieurs jours, la métropole de Lyon sera également concernée par la mise en place d'un couvre feu notamment à cause de l'augmentation des patients dans les services de réanimation. Son maire Grégory Doucet n'était pas contre l'idée mais ne veut pas un simple empilement des mesures. "Il faut regarder quelles seraient les conditions de ce couvre-feu", expliquait-il en début de semaine. "Je l'ai dit à Jean Castex (le 1er Ministre) il y a quelques jours, on a besoin (les élus locaux) d'avoir des données qui nous permettent d'anticiper et aussi d'avoir une analyse des mesures qui ont déjà été prises. Et ainsi de pouvoir tirer des leçons de ces mesures. Parfois, on a un peu l'impression qu'on est dans un empilement de mesures, sans savoir si la mesure d'avant a permis d'empêcher la propagation du virus."

Depuis le jeudi 8 octobre, Olivier Véran a décidé de passer la métropole de Saint-Etienne en zone d'alerte maximale. Malgré ce passage et les différents mesures, la situation se dégrade de plus en plus selon les chiffres de Santé publique France. Avec un taux d'incidence de 491 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 20,7%, les indicateurs sont les plus élevés du côté de la ville verte. La métropole de Saint-Etienne est donc concernée par le couvre-feu dès le 17 octobre.

Avec un taux dincidence de 491 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 20,7%, nous avons les indicateurs #COVID__19 les plus dégradés en France dans la Métropole de #SaintEtienne. La 2e vague de la pandémie ressemble furieusement à un début de tsunami sanitaire. pic.twitter.com/4Xwp3euKTy — Régis JUANICO (@Juanico) October 13, 2020

En Haute-Garonne et particulièrement à Toulouse, le couvre-feu sera instauré, a annoncé Emmanuel Macron. Alors que la ville rose est passée en alerte maximale depuis mardi minuit et que de nombreuses restrictions ont été instaurées comme la fermeture totale des bars, la mesure semblait effectivement proche d'être appliquée. Cette dernière n'est pas forcément accueillie les bras ouverts par les forces de l'ordre comme l'expliquent les principaux syndicats. "Nous serons chargés de l'appliquer comme on le fait déjà pour faire respecter le port du masque ou la fermeture des bars (...) mais le couvre-feu risque d'alourdir nos missions".

Surprise sans doute pour le maire de Montpellier Michaël Delafosse. Sur l'antenne de BFM TV, mardi soir, il assurait encore qu'un couvre-feu "n'est pas à l'ordre du jour". "Je ne sais pas ce que le chef de l'Etat déclarera mais sur chacune des décisions qui ont été prises il y a eu des contacts avec le ministère de la Santé ou du préfet". Pourtant, le maire indiquait également que la métropole allait connaître des semaines difficiles après le passage en zone d'alerte maximale. Finalement, Montpellier fait bien partie des métropoles concernées par ce couvre-feu.

Lille fait également partie des métropoles en alerte maximale depuis plusieurs jours et donc des zones qui étaient potentiellement concernées par la mesure d'un couvre-feu. Le ministère de la Santé s'inquiéterait particulièrement de la situation sanitaire à Lille. En 24h, 85 nouveaux patients ont été hospitalisés, 15 en réanimation pour 8 décès supplémentaires. Confirmation ce mercredi soir par Emmanuel Macron, Lille fait bien partie des métropoles concernées par ce couvre-feu.

Vous l'ignorez peut être mais le couvre-feu est déjà présent sur l'un des territoires français, la Guyane. Mise en place en mars dernier dans plusieurs grandes villes comme à Cayenne (interdiction de sortir de 17h à 5h au plus fort de la crise, désormais de 23h à 5h), la mesure a été efficace selon Clara de Bort, directrice générale de l'ARS Guyane. Selon les chiffres de l'ARS, le nombre de contaminations a baissé en 4-5 jours et les hospitalisations ont diminué une quinzaine de jours après l'instauration de la mesure.