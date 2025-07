Vigilance orages : encore une trentaine de départements en alerte, des risques d'inondation signalés

Depuis mercredi, une perturbation orageuse touche la France. Ce jeudi 3 juillet, 32 départements sont en vigilance jaune pour "orages", notamment dans la moitié est.

Mercredi après-midi et en soirée, des orages localement virulents ont frappé le pays. Dans l'Yonne notamment, des torrents de pluies se sont abattues, souvent accompagnées de grêles et de rafales de vent. Le Var, la Marne, le Calvados et le Rhône ont aussi fait face à de violents orages. Ce jeudi, des orages sont encore possibles, mais le nombre de départements en vigilance s'est réduit de moitié. Ils sont notamment situés dans l'est et le sud : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, La Haute-Corse, la Corse-du-Sud, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, l’Isère, le Jura, la Haute-Loire, la Lozère, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, les Vosges et le Territoire de Belfort sont concernés.

Selon les prévisions météo de jeudi de Météo France, de nouveaux orages éclateront dans le quart sud-est dans l'après-midi, avec des températures toujours aussi hautes, allant rarement sous les 30°C. Les reliefs tels que le Massif central, le Jura, les Alpes et les Pyrénées seront touchés. "Des pluies orageuses débordent sur le nord du Languedoc et l'intérieur de la Provence, ainsi que sur les Préalpes", précise Météo France. La Corse pourrait également être touchée.

À ces orages pourraient s'ajouter des risques d'inondations. Trois départements du sud-est ont été placés en vigilance "pluie-inondation" : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Le cours d'eau du tronçon Calavon-Coulon, allant de Cavaillon à Manosque, est en vigilance jaune pour risque de crues du fait des orages.

Retour au calme vendredi

Le temps devrait se calmer en soirée. Pour la journée de vendredi, la vigilance orages sera levée presque partout. La canicule devrait aussi prendre fin vendredi, après le passage de cet épisode orageux. Il fera toujours chaud, mais les températures se rapprocheront des normales de saison. Météo France prévoit entre 21°C et 33°C vendredi après-midi, des températures maximales bien loin des 41°C de mardi. La grande différence se fera surtout sentir la nuit, avec des températures qui ne dépasseront pas les 20°C au nord.