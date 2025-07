Otages français en Iran : Cécile Kohler et Jacques Paris inculpés d'espionnage pour le compte d'Israël

La sœur de Cécile Kohler, Noémie, avait dénoncé auprès de l'AFP une attaque "complètement irresponsable" qui "met nos proches en danger de mort". Cécile Kohler est détenue depuis plus de trois ans avec son compagnon Jacques Paris dans ce centre pénitentiaire. "On n'a aucune nouvelle, on ne sait pas s'ils sont encore vivants, on est paniqués", ajoutait-elle, appelant les autorités françaises à "condamner ces frappes extrêmement dangereuses" et à faire libérer les prisonniers français.

"Tous les prisonniers sont en danger" affirme-t-elle. "Depuis le début de la guerre, c'est ce qu'on craint. On craint que Cécile et Jacques meurent sous les bombes. On craint aussi que tout ce chaos engendré par des frappes sur la prison puissent occasionner des émeutes qui puissent déborder les autorités iraniennes et que ça puisse finir dans le sang", alertait la sœur de l'enseignante sur France info.

Emmanuel Macron "attend leur retour en France"

Incarcérés depuis le 7 mai 2022, Cécile Kohler et Jacques Paris sont au cœur d'intenses tractations diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a récemment déclaré devant le Sénat avoir "adressé aux autorités iraniennes comme aux autorités israéliennes des messages les alertant sur la présence dans la prison d'Evin de nos deux compatriotes et sur la nécessité, s'agissant des autorités iraniennes, de les libérer sans délai pour assurer leur sécurité".

Le 21 juin, Emmanuel Macron a réitéré sa position dans un appel téléphonique avec le président élu iranien Masoud Pezeshkian. "Cécile Kohler et Jacques Paris doivent être libérés. Leur détention inhumaine est injuste. J'attends leur retour en France", a-t-il plaidé avec vigueur auprès de Masoud Pezeshkian. Le matin même du 23 juin, l'ambassadeur d'Iran en France a affirmé sur RTL être "favorable à une libération rapide" des deux Français.

Libéré le 20 mars, Olivier Grondeau a lui aussi été détenu à Evin, une prison tristement célèbre pour accueillir les personnes accusées d'espionnage ou d'atteinte à la sécurité nationale par le régime islamique.