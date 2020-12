"DIRECT. Couvre-feu : en vigueur depuis ce mardi, nouvelles règles et horaires"

Depuis ce mardi matin, exit le confinement, place au couvre-feu : les Français sont désormais libres de se déplacer la journée, mais doivent rester chez eux de 20h à 6h. Dérogations, sanctions, règles pour Noël... Toutes les infos.

Sommaire Heure du couvre-feu

Attestation de couvre-feu

Dérogations au couvre-feu

Sanctions et amende du couvre-feu

Pas de couvre-feu à Noël Les infos pratiques Après un mois et demi de confinement, c'est le retour du couvre-feu ce mardi 15 décembre. Jusqu'au 20 janvier au moins, il est désormais autorisé de se déplacer en liberté sur l'ensemble du territoire national en journée, sauf entre 20 heures et 6 heures. La mesure est plus stricte qu'à l'automne dernier car les salles de spectacle et de cinéma, les restaurants et les musées resteront fermés. Une attestation de déplacement dérogatoire spéciale couvre-feu a été mise en ligne par le gouvernement, mais attention, les motifs de sorties exceptionnelles sont réduits par rapport au confinement. Par exemple, il n'est plus possible de sortir se promener ou de faire du sport pendant les horaires du couvre-feu, il convient désormais de faire cela en journée. Les sanctions possibles en vigueur sont les mêmes que pour le confinement, à savoir une amende de 135 euros et une majoration lourde en cas de récidive. Une exception est à noter pour le soir de Noël : ce soir-là, dans la nuit du 24 au 25 décembre, le couvre-feu ne sera pas appliqué. Mais attention, cette exception ne concerne pas la nuit du 31 décembre. Les dernières infos en direct Recevoir nos alertes live !

09:36 - La culture, sous couvre-feu, continue de protester Alors que le couvre-feu entre en vigueur ce mardi, le monde de la culture n'a pas pu redémarrer. Jean Castex l'a annoncé la semaine dernière lors d'une conférence de presse, préférant ne pas favoriser les flux de contaminations. Cette décision ne passe pas auprès de tout un pan d'acteur de ce domaine et certains compte bien se faire entendre. La CGT-Spectacle a appelé les salariés du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel à dénoncer la "politique du yoyo du gouvernement", en se rassemblant place de la Bastille, à Paris, ce mardi à midi. Autre événement prévu : un rassemblement prévu devant le théâtre de l'Atelier, dans le quartier de Montmartre, à l'initiative des acteurs Jacques Weber, Audrey Bonnet et François Morel. 09:13 - Peut-on prendre son train après 20h ? Oui, malgré le couvre feu mis en place dès demain, les trains circuleront normalement a indiqué la SNCF. Par conséquent, il est inutile de modifier votre billet de train, ce dernier vaudra de justificatif en plus de l'attestation dérogatoire du couvre-feu qui inclut cette option. Il suffit de cocher la case "déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements

de longues distances". 08:58 - Les restaurants fermés au-delà du couvre-feu ? Cette possibilité prend de la consistance, après les déclarations, hier, de Bruno Le Maire. Et ce mardi, c'est Jean Castex qui a fait planer la menace d'une poursuite de fermeture des restaurants et bars au-delà du 20 janvier, date prévue de réouverture. Le Premier ministre, invité de Europe 1, a jugé qu'il ne pouvait "pas garantir" que ces établissements "rouvriront le 20 janvier", compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation sanitaire une fois les fêtes passées. 08:50 - L'interdiction d'ouverture des théâtres ne passe pas De plus en plus d'acteurs du monde du spectacle montent en première ligne dans les médias ces derniers jours pour dénoncer la mesure du couvre-feu qui implique, toujours, la fermeture des salles. Ce mardi matin, alors que la mesure entre en vigueur, Jean-Michel Ribes, sur RTL, s'étonnait par exemple que "les deux plus grands théâtres de la Nation ne sont jamais fermés, l'Assemblée nationale et le Sénat, pas fermés car utiles". "Le monde de la culture ne serait pas utile alors ?", s'est interrogé le directeur du théâtre du Rond-Point, à Paris. Dans le même temps, Jeanne Balibar, actrice, était sur France Inter et osait la comparaison avec le Portugal, où les mesures concernant la culture sont moins strictes. "Je m’envole tout à l’heure pour aller jouer au Portugal, un pays qui n’a jamais fermé ni ses cinémas, ni ses théâtres, ni ses musées, ni même ses restaurants depuis le 1er juin. Ça veut dire qu’on peut parfaitement faire autrement", jugeait-elle. 08:39 - Quelle différence avec le premier couvre-feu ? Pour rappel, la France a déjà connu la mesure du couvre-feu, c'était en octobre dernier, pendant les 15 derniers jours du mois, avant que la situation sanitaire ne s'aggrave et que le gouvernement ne doive imposer un second confinement. Pa rapport à celui qui entre en vigueur ce mardi, le couvre-feu d'octobre était moins strict. Déjà, les horaires était plus resserrés : le créneau 21h-6h est désormais étendu à 20h-6h. Et puis cette fois, point de restaurants, de bar, de musées, ou encore de salles de spectacles ou de cinéma. Tous ces lieux, ouverts en octobre, resteront clos pendant toute la durée du couvre-feu, au moins jusqu'au 20 janvier 2021. 14/12/20 - 23:58 - Vous pouvez toujours assister à une cérémonie religieuse [Fin du direct] Depuis le 3 décembre 2020, les cérémonies dans les lieux de culte peuvent rassembler plus de 30 personnes suite à une réclamation du Conseil d'Etat. Face aux nouvelles mesures et au couvre-feu mis en place, la jauge n'évoluera pas. 14/12/20 - 23:41 - Quelles règles pour fêter Noël ? Jean Castex avait détaillé deux recommandations "pour un Noël sans Covid : limitez vos interactions au cours des cinq jours précédents, restez le plus possible chez vous." Le Premier ministre a par ailleurs conseillé aux Français de rassembler un maximum de 6 personnes autour de la table pour les fêtes, sans compter les enfants. Les rassemblements extérieurs ou festifs sont par ailleurs interdits. 14/12/20 - 23:20 - Quelle amende en cas de non-respect du couvre-feu ? Si vous sortez de votre domicile entre 20h et 6h du matin sans attestation ou justificatif, vous risquez 135 euros d’amende. Le gouvernement précise que "les contrôles seront renforcés". Jean Castex avait lui-même indiqué que le couvre-feu serait "strictement contrôlé". 14/12/20 - 23:02 - Pendant le couvre-feu, un billet d’avion ou de train "vaut dérogation" Le ministre délégué aux Transports a précisé le 11 décembre dernier sur Twitter que les déplacements en train ou en avion étaient autorisés pendant le couvre-feu de 20h à 6h. "Vous avez réservé un billet de train ou d’avion, mais il vous fait partir ou arriver pendant le couvre-feu ? Pas besoin de l’annuler : votre billet vaut dérogation", a précisé Jean-Baptiste Djebbari. 14/12/20 - 22:40 - Une exception au couvre-feu pour le réveillon de Noël Alors que de nombreux pays vont devoir passer un Noël très particulier, le gouvernement a autorisé les Français à se réunir pour les fêtes de Noël en levant le couvre-feu le 24 décembre. Attention, ce dernier sera bien présent le 25 décembre, même si de nombreuses familles se réunissent toute la journée le jour de Noël. 14/12/20 - 22:17 - Comment remplir la nouvelle attestation couvre-feu ? Le gouvernement a mis en ligne l’attestation qui devra être présentée aux forces de l’ordre en cas de contrôle lors d’un déplacement entre 20h et 6h à partir du mardi 15 décembre. Elle se présente de la même façon que l’attestation du confinement. Il faut remplir les informations personnelles : prénom, nom, adresse, date et heure de sortie. Ce sont les motifs de déplacement qui ont changé. On y trouve ainsi les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, ceux liés à des transits pour des déplacements de longues distances ou encore les déplacements pour motif familial impérieux. 14/12/20 - 21:56 - La nouvelle attestation de déplacement pendant le couvre-feu est disponible Le ministère de l’Intérieur a mis en ligne la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire qui devra être présentée pour toute sortie entre 20h et 6h à partir du mardi 15 décembre. Elle est accessible sur le site du gouvernement à cette adresse : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/.

À quelle heure commence et se termine le couvre-feu ? Le couvre-feu entre en vigueur le 15 décembre : il est instauré de 20 heures à 6 heures. C'est une heure plus tôt qu'envisagé en premier lieu par Emmanuel Macron. Ce couvre-feu sera levé exceptionnellement le soir du Réveillon de Noël mais s'appliquera lors de la Saint-Sylvestre. Et les contrôles seront stricts : "L'objectif est de limiter au maximum les mouvements", a martelé Jean Castex le jeudi 10 décembre, lors d'une conférence de presse. Les balades et activités sportives sont interdites entre 20 heures et 6 heures du matin. A noter que les règles de couvre-feu ne concernent pas les ultra-marins.

L'attestation de déplacement est-elle nécessaire durant le couvre-feu ? L'attestation de déplacement n'est plus obligatoire lors des sorties en journée, à compter de ce mardi 15 décembre, mais seulement lors du couvre-feu, entre 20 heures et 6 heures. A partir du 15 décembre, à 20 heures, il n'y aura plus de limites de temps passé dehors ou de kilomètres. Les personnes pourront rejoindre leur lieu de congés ou retrouver leur famille dans une autre ville. "L'idée est de limiter ses déplacements durant la période de 20 heures à 6 heures", a insisté en conférence de presse Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Quelles sont les dérogations au couvre-feu ? Le gouvernement a mis en place une liste de motifs valables pour être exemptés du couvre-feu :

"se rendre ou revenir de son lieu de travail, effectuer un déplacement professionnel ne pouvant être reporté ;

des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants ;

des motifs médicaux : aller à l'hôpital, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de médicaments ;

participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile) ;

les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

promener un animal domestique autour de son domicile".

Quelles sanctions et quelle amende pour non respect du couvre-feu ? Les règles sont les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros pourra être infligée en cas de non-respect des mesures instaurées. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait ajouté le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

Quel couvre-feu pour Noël ? Le couvre-feu implique une exception de taille : il ne concerne pas le 24 décembre. "Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions", a indiqué le premier ministre, Jean Castex. Cependant, il sera bien en vigueur lors du 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, afin d'éviter de créer de nouveaux clusters lors de rassemblements festifs.