"Bulle sociale" : bientôt pas plus de 8 ou 10 personnes dans notre entourage ?

Pour limiter la propagation du coronavirus, les autorités sanitaires appellent déjà les Français à limiter les contacts avec ses proches. Ils pourraient être davantage incités à se former une "bulle sociale".

La crise sanitaire du coronavirus n'est pas près de s'achever, la France fait même face à une "second vague épidémique", selon le mot du Premier ministre sur France Info lundi. Le gouvernement s'est donné comme objectif de freiner autant que possible la diffusion de la maladie, afin que les services hospitaliers ne soient pas débordés dans les semaines à venir. Et pour cela, l'exécutif ne dispose que d'un panel d'options limité. Le plus efficace, d'un point de vue sanitaire, serait de mettre en place un nouveau reconfinement généralisé, mais le prix social et économique serait bien trop lourd. Les alternatives des reconfinements locaux ou de couvre-feux dans les villes les plus touchées sont sur la table, Emmanuel Macron fixera la ligne à suivre lors d'une interview ce mercredi à 20h. Il pourrait recommander à tous de se constituer une "bulle sociale" délimitée.

C'est quoi une "bulle sociale" ?

Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les mesures imaginées par les autorités sanitaires et le gouvernement reposent sur le même principe : pour endiguer le virus, il faut limiter le nombre d'interactions sociales afin de limiter au maximum les contaminations. C'est pour cette raison que le concept de "bulle sociale" est apparu ces dernières semaines. De quoi s'agit-il ? L'idée est simple : en limitant le nombre de personnes de son entourage que l'on fréquente, en se formant donc une "bulle sociale", pour une période donnée, tout un chacun contribue à isoler le virus. Selon des indiscrétions persistantes, le président va insister ce mercredi soir sur la nécessité de délimiter un nombre de personnes à recevoir à son domicile.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Reste qu'il est concrètement impossible d'imposer une mesure coercitive en la matière : ni l'Etat, ni la police ni la justice ne peuvent s'immiscer dans la vie privée sans motif justifié, c'est même l'un des fondements de l'Etat de droit. Le gouvernement et le chef de l'Etat ne peuvent qu'inciter les Français et miser sur la responsabilité collective. De telles recommandations ont déjà été exprimées en Belgique par les autorités, qui avaient fixé une barre de 4, puis de 15 puis de 5 personnes à fréquenter au maximum entre mai et fin septembre. La mesure a finalement été abandonnée, sans que son efficacité ait pu véritablement être mesurée.