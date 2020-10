Attestation couvre-feu : un nouveau document bientôt obligatoire, les infos

Avec l'instauration d'un couvre-feu dès le 17 octobre en Ile de France et dans 8 grandes métropoles, une attestation devrait être délivrée pour être autorisée à circuler durant la période du couvre-feu. Emmanuel Macron a déjà annoncé que des contrôles auraient lieu.

Après l'attestation de déplacement dérogatoire, l'attestation employeur puis celle de plus de 100 kilomètres en vigueur pendant le confinement de mars dernier, un nouveau formulaire va être publié, celui permettant de circuler pendant le couvre-feu annoncé mercredi 14 octobre par Emmanuel Macron. En Ile de France et dans les 8 métropoles concernées (Aix-Marseille, Montpellier, Lyon, Lille, Rouen, Saint-Etienne, Grenoble et Toulouse), ce document sera obligatoire pour circuler durant les heures de couvre-feu, soit de 21h à 6 heures du matin dès le 17 octobre minuit. "Il y aura des contrôles et il y aura des amendes, comme il y en a déjà. Ce sera une amende de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive", a précisé le chef de l'Etat, confirmant donc un montant similaire à celui appliqué pendant le confinement aux contrevenants. "Je crois en la responsabilité de chaque citoyen, mais bien évidemment, il y aura des contrôles", a-t-il ajouté.

Quelles autorisations de circulation ?

Y'aura-t-il des exceptions ? Oui, mais elles seront visiblement limitées aux obligations professionnelles et aux urgences. "Evidemment, pour toutes celles qui rentrent du travail après 21 heures, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation, a annoncé Emmanuel Macron. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. On va définir les cas de bon sens qui permettront de circuler." L'enjeu est de diminuer les déplacements et interactions sociales le soir. "On n'ira plus au restaurant, faire la fête, chez des amis", a-t-il notamment précisé. Pour l'heure, aucun document n'a été publié par le ministère de l'Intérieur mais il devrait être diffusé avant samedi 17 octobre, date d'entrée en vigueur de ce couvre-feu dans les zones concernées. Il pourrait être disponible sous un format numérique, reproduisant le modèle utilisé dans un deuxième temps lors du confinement de mars 2020.