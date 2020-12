Vaccin Pfizer : après son lancement, on en sait plus sur les effets secondaires

Au lendemain de son lancement au Royaume-Uni, le vaccin de Pfizer fait déjà parler de lui pour ses effets secondaires. Les autorités sanitaires ont fait de nouvelles recommandations après que deux patients ont mal réagi au vaccin.

[Mis à jour le 9 décembre à 15h59] Le première journée de vaccination contre le Covid-19 dans un pays occidental ne s'est pas faite sans quelques accrocs. Ce mardi 9 décembre, les premières doses du vaccin de Pfizer étaient administrées à des personnes âgées et des personnels soignants au Royaume-Uni, après l'autorisation de ce dernier outre-Manche. Si la France devrait suivre dans les prochaines semaines et reproduire le même schéma, les enseignements sont déjà là.

Sur l'ensemble des personnes vaccinées ce jour, deux ont fait des réactions allergiques, en l'occurrence deux employés du NHS (National Health Service, le service de santé britannique), a indiqué Stephen Powis, le directeur du système de santé publique (MHRA), précisant que "les deux se remettent bien". Ainsi, le MHRA recommande désormais aux personnes sujettes aux allergies de ne pas se faire vacciner.

Plus préoccupant, le docteur June Raine, qui dirige le MHRA, a révélé que les réactions constatées n'avaient pas été observée lors des essais cliniques du vaccin de Pfizer, mais le laboratoire américain a précisé qu'il avait exclu les personnes ayant des antécédents allergiques de ses essais. Une enquête sur le sujet va être menée par les autorités sanitaires britanniques.

Les laboratoires américain et allemand sont engagés dans la phase 3 des essais, il s'agit de la toute dernière avant que soient consolidés les résultats en vue d'une homologation officielle des autorités sanitaires. A ce stade, proche du tout dernier, donc, l'efficacité est évaluée à une échelle importante. Selon Pfizer, le protocole mis en place est extrêmement strict, avec 43 538 participant et la formation d'un groupe de patients témoins ayant reçu un placebo. Les laboratoires ont comparé le nombre de participants infectés par le Covid dans le groupe ayant reçu le vaccin et dans le groupe ne l'ayant pas reçu 7 jours après la deuxième dose et 28 jours après la première. Seules les personnes ayant présenté des symptômes de la maladie, au moins sept jours après le rappel, ont été comptabilisées. Résultat : une efficacité prouvée à 90%. Cela signifie que les personnes vaccinées ont été dix fois moins nombreux à contracter le Covid-19 ou qu'elles ont eu 90% de risque en moins d'être contaminée.

"Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19", peut-on lire dans le communiqué diffusé par Pfizer le 9 novembre. Pour le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, c'est même très clair, le travail effectué par les scientifiques du groupe "fournit la preuve initiale de la capacité du vaccin à prévenir le Covid-19". Voir l'ensemble de l'étude ici.

Le vaccin de Pfizer est déjà disponible au Royaume-Uni, il a été administré à des personnes âgées et des personnels soignants, les prioritaires dans le calendrier vaccinal britannique. Aux Etats-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) doit encore donner son aval et autorise un vaccin à condition que ce dernier possède une protection d'au moins 50% des personnes qui le reçoivent.

La mise sur le marché du vaccin de Pfizer ne sera effective qu'après examen de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Celle-ci est déjà en cours. L'Union européenne a fait savoir, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qu'une commande de 300 millions de doses était sur le point d'être finalisé. L'Union européenne a fait savoir qu'elle garantissait un "accès égal" des tous les Etats membres aux vaccins contre le coronavirus. Compte tenu des délais imprescriptibles de validation et de distribution, il est probable que le vaccin de Pfizer soit disponible en France en début d'année 2021, mais les autorités sanitaires s'assureront d'avoir bien évaluer les "données cliniques" dudit vaccin.

Si les laboratoires privés et les Etats ont passé des accords sur le transfert de doses de vaccin, l'OMS s'est assurée de disposer d'un stock important pour qu'il soit livrer dans l'ensemble des pays. "Lorsqu'un vaccin sûr et efficace aura été trouvé, le mécanisme COVAX (dirigé par l'OMS, l'Alliance GAVI et la CEPI) sera mis en œuvre pour favoriser un accès et une distribution équitables des vaccins, l'objectif étant de protéger les populations de tous les pays", a fait savoir l'organisation il y a quelques semaines. Le vaccin Pfizer a déjà été commandé par de nombreux pays : citons, par exemple, les Etats de l'Union européenne donc, mais aussi les Etats-Unis (100 millions de doses), le Japon (120 millions de doses), le Royaume-Uni (30 millions), le Canada (20 millions), le Pérou (10 millions).