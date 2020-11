Vaccin Pfizer anti-Covid : bientôt en France ? Des risques ? Ce qu'on sait à ce stade

"Il faut être prudent et attendre les résultats finaux de Pfizer"

L'info du 10 novembre - Au lendemain de l'annonce de Pfizer, tous les infectiologues ayant pris la parole dans les médias ont fait part de leur réserves, même s'ils se réjouissent des travaux présentés par les groupes américain et allemand. "C'est une excellente nouvelle, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut être prudent, qu'il faut attendre, d'abord les résultats finaux, c'est une étude intérimaire qui a été présentée", a prévenu Christian Brechot, virologue, ancien directeur de l'Inserm et de l'Institut Pasteur, sur BFMTV. Le Pr Yves Gaudin, virologue et chercheur au CNRS, a aussi exprimé ses réserves sur LCI. "L'étude ne permet pas de constater à ce stade s’il va y avoir une réponse de longue durée, ni si l’innocuité est garantie. Il peut y avoir des complications, des déclenchements de maladies auto-immunes et ce n’est pas un mois et demi après la vaccination qu’on peut le savoir. C’est d’ailleurs pour cette raison que les phases 3 sont longues, elles durent d’habitude entre 3 et 5 ans". Le professeur Jean-Paul Stahl abonde sur franceinfo : "La priorité c'est la sécurité, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a aucun effet secondaire significatif pour pouvoir le mettre sur le marché en toute sécurité".

Une question majeure est désormais mise en avant par les virologues : le vaccin de Pfizer sera-t-il de nature à stopper l'épidémie de Covid dans le monde ? le Pr Vincent Maréchal, virologue et professeur à l’université de la Sorbonne, interrogé sur LCI, insiste sur ce point : "Soit le vaccin est stérilisant et permet d’interrompre la transmission du virus, alors on pourrait travailler à une immunité de groupe. Soit le vaccin empêche l’apparition de la maladie mais pas sa transmission, dans ce cas il faudrait vacciner de manière ciblée les personnes les plus fragiles". Odile Launay, professeure en maladie infectieuse à l'Université de Paris, ajoute sur franceinfo : "Si ce vaccin évite la transmission, effectivement, on pense qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait 70% de la population qui soit immunisée pour que le virus arrête de circuler. Mais on peut aussi avoir une approche différente, une vaccination pour une protection individuelle. Dans ce cas-là, il faudra vacciner le plus grand nombre possible de personnes qui sont susceptibles de faire des formes graves".