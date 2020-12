Vaccin anti-Covid : feu vert pour Pfizer en Europe... puis en France ?

VACCIN COVID. Le vaccin anti-Covid arrive en Europe ! Les autorités européennes doivent délivrer leur feu vert pour le vaccin de Pfizer dans les prochaines heures. La France devrait suivre et ainsi procéder aux premières vaccinations avant fin 2020.

Attal en dit plus sur la vaccination en France L'actu (3) du 21 décembre - Le gouvernement ne semble plus vouloir reculer : la vaccination contre le Covid-19 débutera bien en cette fin décembre, a priori entre Noël et le jour de l'An. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a apporté quelques précisions lors de son compte-rendu de Conseil des ministres ce lundi 21 décembre. Tout d'abord, le secrétaire d'Etat a confirmé que les tout premiers jours consisteraient d'abord à recueillir le "consentement" d'un maximum de personnes concernées par la première phase de vaccination, à savoir les résidents et personnels des Ehpad. "Nous allons diffuser un guide de recommandations de bonnes pratiques pour les Ehpad", a expliqué Gabriel Attal, ajoutant que le gouvernement voulait "vacciner 1,5 million de personnes durant la première phase", qui s'étalera sur les mois de janvier et février, mais qui va donc démarrer dès cette "fin de semaine" car "la chaîne logistique est opérationnelle". Macron évoque "une date européenne coordonnée, juste après Noël" L'actu (2) du 21 novembre - L'arrivée et l'utilisation du vaccin Pfizer sur le sol français se concrétise un peu plus chaque jour. Emmanuel Macron, qui a présidé un Conseil des ministres en visioconférence ce lundi matin - le chef de l'Etat est toujours à l'isolement du fait de son test positif -, a confirmé ce qui ne fait désormais plus de doute : les premières doses seront bien administrées avant la fin de l'année 2020, même si ces dernières ne seront pas nombreuses dans un premier temps. Le chef de l'Etat, cité par BFMTV, a parlé devant ses ministres d'"une date européenne coordonnée, juste après Noël, donc en toute fin de semaine", confirmant que "l'idée d'une vaccination (en) population générale à ce stade (...) dans des structures ouvertes au grand public" n'était pas retenue à ce stade, seuls, comme prévu, les résidents et personnels d'Ehpad n'étant concernés. "Les prochains jours seront dédiés au recueil du consentement des personnes ciblées par cette vaccination", a précisé Emmanuel Macron. Décision de l'EMA ce lundi pour Pfizer L'actu du 21 décembre - L'arrivée du vaccin de Pfizer et de son partenaire BioNtech dans les pays de l'Union européenne se joue ce lundi. L'agence européenne du médicament (EMA) se réunit ce jour, au lieu de la date initialement prévue du 29 décembre, pour donner son feu vert au duo américano-germanique. Il s'agit en quelque sorte de la réunion finale faisant suite au travail des experts européens, qui étudient les donnés fournies par les deux laboratoires depuis des semaines. Qualité, sécurité, effets secondaires, balance bénéfice-risque... Tout a été passé au crible. Mais une fois le feu vert de l'EMA donné, ce ne sont pas pour autant les Etats-membres qui prennent le relais. En effet, une réponse politique est attendue de la part de la Commission européenne, qui doit aussi se prononcer avant la mise sur le marché d'un médicament ou d'un vaccin. L'institution a trois jours pour rendre son verdict. Après ce seront aux pays de se prononcer, avec, en France, la décision de la Haute autorité de santé. Mais cette étape, compte tenu de l'urgence de la situation et du fait qu'il n'y ait pas, pour l'heure et Europe, à comparer différents vaccins, devrait se faire rapidement. Le point sur cette histoire de paralysie faciale Quatre volontaires du vaccin Pfizer ont développé la paralysie de Bell …La paralysie faciale de Bell (un type de paralysie du nerf facial) pic.twitter.com/Qs0nAZC6L1 — YanaBouki (@lilkey973) December 10, 2020 L'actu (2) du 18 décembre - C'est une rumeur qui court depuis quelques jours sur les réseaux sociaux notamment : le vaccin Pfizer serait responsable d'une paralysie faciale chez quatre des 22 000 personnes vaccinées avec le sérum de ce laboratoire aux Etats-Unis. Mais attention, il convient de faire la lumière sur cette rumeur. Tout d'abord, que voit-on dans ce document publié à l'origine sur Facebook et émanant prétendument de la FDA, l'organisme responsable de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments ? Il y a le texte, assurant que quatre personnes ont développé des syndromes de la paralysie de Bell, qui se caractérise "par une atteinte du nerf facial qui entraîne la paralysie du visage et peut être provoquée par un traumatisme, mais surtout par des bactéries, virus ou maladies", indique France 24. Il y a également des photos des personnes prétendument concernées, mais c'est là que la supercherie est démasquée, car ces clichés sont antérieurs au rapport de la FDA du 10 décembre sur le vaccin de Pfizer. On en trouve même une sur le site du British Medical Journal (BMJ), sur un article consacré à la paralysie de Bell datant de novembre 2019, alors que le Covid-19 n'existait pas. Il convient malgré tout de savoir que la publication de la FDA contient bien une alerte sur une paralysie chez quatre des 22 000 personnes ayant été vaccinées. Mais il n'est pas possible, pour l'heure, de mettre ces incidents en corrélation avec l'injection du sérum de Pfizer. La FDA recommande ainsi de "surveiller" l’apparition de cette pathologie. Le vaccin, "la seule possibilité de s'en tirer" L'actu du 18 décembre - Le professeur Axel Kahn était invité sur le plateau de LCI et il estime, comme bon nombre de ses confrères, que le vaccin reste "la seule possibilité de s'en tirer". Autrement dit, le généticien et président de la Ligue contre le cancer compare deux possibilités, soit la France attend l'immunité collective spontanée, soit elle provoque l'immunité collective via la vaccination. "A Paris, 26% des personnes ont été contaminées, et vous voyez le nombre de morts. Pour avoir une immunité collective spontanée, il faudrait accepter qu'il y ait quatre fois plus de morts que cela. Qui peut l'accepter ? Si nous voulons l'immunité collective, il faut ajouter une immunité vaccinale", explique-t-il. Axel Kahn, interrogé sur les risques que peuvent comporter un vaccin, juge que la balance bénéfice-risque est largement en faveur des différents sérums disponibles, comme celui de Pfizer qui a déjà commencé à être administré dans plusieurs pays et dont quelques effets indésirables importants ont été à déplorer. "Plusieurs centaines de milliers de personnes ont commencé à être vaccinées en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis, et il y a eu trois accidents rapportés. Deux accidents allergiques chez des personnes qui n'auraient pas dû être vaccinées, et une réponse importante en Alaska. C'est un pourcentage qui n'est pas anormal", détaille le généticien, qui assure que dès qu'il le pourra, il se fera vacciner en public. Un nouveau vaccin signé par l'UE ? L'actu (2) du 17 décembre - Alors que l'Union européenne a déjà commandé six vaccins de différents laboratoires pharmaceutiques, un septième pourrait prochainement suivre. Après AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, Pfizer-BioNTech, CureVac et Moderna, la Commission européenne a fait savoir que des pourparlers avaient été engagés avec Novavax. Il s'agit d'une société américaine de biotechnologie, qui pourrait venir ajouter 100 millions de doses supplémentaires de vaccin anti-Covid, en plus des près de deux milliards de doses déjà commandées par l'UE. "Le contrat envisagé avec Novavax donnerait la possibilité (...) d'acheter 100 millions de doses supplémentaire", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne, ce jeudi 17 décembre, alors que la généralisation du coup d'envoi des campagnes de vaccination s'accélère ces derniers jours. Ce serait, dans un premier temps, le vaccin de Pfizer qui serait utilisé car c'est le premier à passer sous le contrôle de l'Agence européenne des médicaments. Des vaccins avant fin 2020 en France, ça se précise L'actu du 17 décembre - Au lendemain de l'annonce de Jean Castex à l'Assemblée nationale, sur le fait que la vaccination en France "pourrait commencer dès la dernière semaine de décembre", c'est une nouvelle fois Ursula van der Leyen qui a fait une déclaration majeure ce jeudi. La vaccination contre le Covid-19 débutera dans tous les pays de l'Union européenne à partir du 27 décembre, a fait savoir la présidente de la Commission européenne. On se rapproche donc véritablement des premières injections avant la fin de l'année en France. Ce jeudi, le gouvernement doit présenter son plan vaccinal au Sénat, après l'avoir fait devant les députés de l'Assemblée. Cette fois, c'est Olivier Véran qui sera à la tâche, remplaçant Jean Castex qui a été contraint d'être placé à l'isolement après la révélation du test positif d'Emmanuel Macron. Castex conforte van der Leyen, des vaccins en France dans une semaine ? L'actu (2) du 16 décembre - Comme prévu, Jean Castex s'est présenté devant les députés à l'Assemblée nationale ce mercredi, mais on ne s'attendait pas forcément à une annonce de cette ampleur. Le Premier ministre a confirmé les propos prononcés un peu plus tôt dans la journée par Ursula van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui avait annoncé au Parlement européen que les premiers vaccins, en Europe, pourraient intervenir d'ici une semaine que tous les pays débuteraient leurs campagnes en même temps. "Les vaccinations pourraient commencer dès la dernière semaine de décembre, elle s'échelonnera sur une période de six à huit semaines", a lancé le chef du gouvernement. Jean Castex a donné plus détails sur la stratégie française de vaccination. "Nous avons privilégié les vaccins les plus avancés, Moderna et Pfizer, d'autres pourraient arriver dans les mois qui viennent malgré les incertitudes. Dans la foulée (de l'autorisation européenne, ndlr), la Haute autorité de santé donnera son avis quant aux conditions d'utilisation, c'est là que sera lancée la campagne vaccinale", a-t-il ajouté, réaffirmant la stratégie française, comme celle de nombreux pays, qui réside en la vaccination en priorité des "publics les plus vulnérables". Van der Leyen : "D'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé" L'actu du 16 décembre - Au lendemain de l'annonce de l'examen avancé au 21 décembre du vaccin Pfizer par l'Agence européenne du médicament, c'est une nouvelle déclaration de taille que vient de faire, ce mercredi matin, Ursula van der Leyen. "D'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, donc les vaccinations pourront commencer immédiatement", a tout simplement déclaré la présidente de la Commission devant le Parlement européen. Mais ce n'est pas la seule information lâchée par la dirigeante allemande, qui a également fait savoir que "les vaccinations pourront commencer immédiatement" après l'autorisation du vaccin de Pfizer. Enfin, Ursula van der Leyen a révélé que tous les pays européens débuteraient leurs campagnes de vaccination "au même moment". Cela implique que la France injecte les premières doses avant la fin 2020, alors que cela était pressenti pour début 2021. "C'est une tâche immense", a-t-elle tenu à ajouter, évoquant les différentes campagnes selon les pays. En France, toujours ce mercredi, le gouvernement va présenter sa stratégie vaccinale devant les députés à l'Assemblée nationale, où le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran doivent s'exprimer à partir de 16h30, avant un débat sans vote. Les deux hommes seront ce jeudi au Sénat pour le même exercice. Le vaccin Pfizer bientôt autorisé en France ? L'actu du 15 décembre - A l'image des Etats-Unis et du Royaume-Uni, la France pourrait autoriser prochainement le vaccin Pfizer/BioNtech. Il deviendrait ainsi le premier vaccin contre le Covid-19 à être utilisé dans le pays. Dans un communiqué publié ce mardi, l’Agence européenne des médicaments (AEM) annonce qu'elle va se réunir le 21 décembre afin de se pencher sur la question de l'autorisation du sérum du duo germano-américain. C'est cet organisme qui fait autorité pour l'utilisation et le commerce de tous les vaccins et médicaments en Europe. Cette nouvelle fait suite à une pression mise par l'Allemagne pour que l'AEM se prononce plus tôt sur le vaccin Pfizer et a été accueilli avec entrain au sein de l'Union européenne. "Je salue la décision de l’AEM d’avancer sa réunion pour discuter du vaccin Pfizer-BioNTech avant Noël", a rapidement réagi la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans un message publié sur Twitter, estimant "probable que les premiers Européens soient vaccinés avant la fin 2020". Le ministre allemande de la Santé a déclaré de son côté que les premières vaccinations, dans son pays, pourraient intervenir très rapidement après le jugement de l'AEM, évoquant même "un maximum de deux à quatre jours". La France n'a pas encore réagi officiellement à cette annonce. La pharmacovigilance se met en place L'actu du 14 décembre - Alors que se profilent, début 2021, les premières vaccinations contre le Covid-19 en France, l'importance de rassurer les Français, particulièrement réticents face à la vaccination, se fait sentir. Une pharmacovigilance va donc se mettre en place dans les prochaines semaines et dès les premiers vaccinés, un rapport sur les effets indésirables sera publié chaque semaine. Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) seront chargés de faire remonter les informations liés à la vaccination, comme les effets secondaires. Un "dispositif renforcé" sera mis en place pour faciliter leur déclaration, comme l'a fait savoir l'Agence du médicament (ANSM). "L'enjeu majeur est (...) d'identifier des effets indésirables qui n'auraient pas été observés lors des essais cliniques", a expliqué Céline Mounier, la directrice de la surveillance à l'ANSM, lors d'un point presse. Ainsi, professionnels de santé, laboratoires, mais également patients vaccinés seront sollicités pour signaler auprès des CRPV tout effet indésirable, qui constitueront ces rapports hebdomadaires, notamment via un portail sur Internet "Nous mettrons en ligne chaque semaine" ces rapports, a ajouté Céline Mounier. A partir de ces informations, des "travaux d'expertise" qui permettront "de confirmer ou d'infirmer le signal et de caractériser [le] niveau de risque" de chaque effet indésirable seront réalisés. Vers les premières injections aux Etats-Unis L'actu (2) du 11 décembre - Après le Royaume-Uni, les Etats-Unis s'apprêtent à devenir le deuxième pays occidental à procéder à la vaccination contre le Covid-19. Comme les Britanniques, les Américains vont débuter leur campagne de vaccination avec le vaccin de Pfizer, associé à BioNtech. L'autorisation de mise sur le marché devrait intervenir très prochainement après qu'un comité d'experts indépendants a recommandé à l'Agence américaine des médicaments (FDA) d'autoriser le sérum du duo américano-germanique. Les premières injections sont attendues pour la semaine prochaine. Lors d'une conférence de presse organisée début décembre, Jean Castex, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, a donné des précisions sur la stratégie du gouvernement sur la grande campagne de vaccination qui approche, qui va débuter en France fin décembre 2020 ou au plus tard en janvier 2021. Plusieurs phases vont se succéder :

Une première phase de janvier à février concernera 1 million de personnes : les résidents et les soignants en Ehpad.

En février-mars, la vaccination "sera ensuite élargie aux plus de 75 ans, puis de 65 à 74 ans, puis aux professionnels de la santé et du médico-social âgés d'au moins 50 ans ou présentant des comorbidités", cela concernera 14 millions de personnes dites à risque.

Enfin, "au début du printemps", le reste de la population pourrait être vacciné, avec en priorité les personnes de 50 à 64 ans, les personnels de sécurité, d'éducation, les personnes vulnérables et précaires.

Par ailleurs, le gouvernement a nommé le professeur Alain Fischer à la tête d'un "Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé d'appuyer le gouvernement". Le Premier ministre a également révélé que le vaccin serait gratuit et la vaccination pas obligatoire. Elle ne concernera que les personnes majeures. La France dispose pour l'heure d'un potentiel de 200 millions de doses, qui permettront de vacciner 100 millions de personnes "sachant que le vaccin nécessite deux doses à quelques semaines d'intervalle". La France devrait débourser 1,5 milliard d'euros pour ces vaccins, attribués au budget de la sécurité sociale. L'enjeu de cette campagne de vaccination contre le Covid-19 s'annonce d'importance en vue de la fin de l'épidémie, surtout en France où le virus a tué plus de 50 000 personnes et où la réticence envers la vaccination est encore très vive. Pour rappel, il convient que 67% de la population soit vaccinée, selon la revue scientifique Nature, pour atteindre l'immunité collective.

Alors que les premiers vaccins contre le Covid-19 arrivent, le gouvernement français a d'ores et déjà budgétisé le coup de l'opération. La France compte investir 1,5 milliards d'euros en 2021 pour les différentes campagnes de vaccination. "On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales et pour pouvoir, dans la foulée, immédiatement lancer un vaccin", faisait savoir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mi-novembre. Concrètement, la France compte recourir au premier vaccin disponible s'il est efficace, mais des pré-commandes diverses ont été passées via l'Union européenne. Six vaccins et plus d'un milliards de doses ont fait l'objet de commandes, réparties entre les laboratoires suivants : Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson et CureVac.

Aucune date précise n'a été communiquée sur l'arrivée des premiers vaccin anti-Covid en France, mais un calendrier se dessine, alors qu'Ursula von der Leyen, à la mi-décembre, faisait savoir que les pays de l'UE pourrait débuter leurs campagnes avant la fin de l'année. Emmanuel Macron et Jean Castex ont tous les deux fait savoir, fin novembre, que les premières doses étaient espérées entre fin décembre et début janvier. C'est à cette période que l'Agence européenne des médicaments devrait donner ses premiers feux verts à des laboratoires. Ainsi, les premières vaccinations en France pourraient intervenir à la toute fin 2020, qui concerneront "les personnes les plus fragiles" comme l'a fait savoir Emmanuel Macron. La campagne de vaccination de masse, elle, pourrait débuter au printemps 2021.

Si les vaccins des différents laboratoires ont le même objectif, à savoir immuniser contre le Covid-19, tous n'emploient pas la même technique pour ce faire. Il existe des fonctionnements diverses :

Pfizer et Moderna utilisent tous les deux la technique de l'ARN Messager. Cette dernière vise à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher une protection contre le virus. L'ARN messager du vaccin s'insère et prend le contrôle de cette machinerie pour faire fabriquer un antigène spécifique du coronavirus : la " spicule" du coronavirus, sa pointe si reconnaissable qui se trouve à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer. Cette pointe, inoffensive en elle-même, sera ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps, et ces anticorps vont rester. Cette méthode jamais utilisée pour l'homme pourrait provoquer quelques complications notamment sur la conservation du vaccin qui se ferait à de très basses températures.

AstraZeneca, Sputnik et Johnson&Johnson utilisent la technique du vecteur viral. Contrairement au procédé originel, celui-ci, relativement récent à l'échelle de l'histoire de la vaccination, n'injecte pas l'agent infectieux d’une pathologie, en l'occurrence le Covid-19, sous forme vivante ou inactive. A la place, on injecte à l'Homme un "vecteur inoffensif contenant un ou plusieurs gènes de l’agent infectieux codant les antigènes capables d’être reconnus par le système immunitaire", comme l'indique le site de la fédération pour la recherche sur le cerveau. Il existe deux types de vecteurs viraux. Il y a ceux qui sont dits intégratifs, lorsque l’ADN du vecteur viral s’intègre dans l’ADN de l’hôte et les non intégratifs, lorsque le gène thérapeutique demeure dans la cellule sans s’intégrer au génome de l’hôte (Source : Inserm). Plusieurs vaccins bien connus utilisent cette technique, à l'image du sérums contre l'hépatite B.

Sanofi, le vaccin français, utilise la technique à base de protéine recombinante. Il s'agit d'une protéine produite par une cellule dont le génome a été transformé par recombinaison génétique.

Aux Etats-Unis comme en Europe, la distribution des premiers vaccins anti-Covid se rapproche, alors que Moderna et Pfizer ont déposé leurs demandes d'autorisation de mise sur le marché des deux côtés de l'Atlantique. Cette vague de vaccination à venir se devrait pas se faire sans désagréments, ont averti fin novembre des médecins américains, qui ont encouragé les responsables de la santé publique ainsi les laboratoires à avertir la population sur les très probables effets secondaires des vaccins. A l'occasion d’une réunion avec les conseillers des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains (CDC), le docteure Sandra Fryhofer s'est interrogé sur la possibilité que de nombreuses personnes renoncent à se faire administrer la deuxième dose du vaccin, découragés par ces effets secondaires justement.

Des volontaires aux essais de Pfizer et Moderna, les deux laboratoires américains les plus avancés, ont témoigné en faisant état de fièvre élevée, des courbatures, des maux de tête et de grande fatigue ressentis après avoir été vacciné. Mais il s'agit de phénomène on ne peut plus normal, à en croire Bruno Pitard, chercheur du CNRS au Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers, interrogé par Ouest France. "Un vaccin n’est jamais indolore, ce n’est pas un Doliprane. C’est totalement normal qu’il y ait des effets secondaires. (...) On injecte le vaccin dans le muscle pour le système immunitaire donc ce sont des effets secondaires communs, il n’y a rien d’étonnant", estime-t-il.

La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche. La tâche du gouvernement s'annonce ardue puisque selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, 59% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus.

On tient cette idée de la députée UDI Valérie Six : et si, d'ici quelques mois, un "passeport" était nécessaire pour se rendre dans les lieux de cultures (musées, cinémas, théâtres...) et dans les restaurants, actuellement tous fermés ? Ce fameux passeport prouverait que son détenteur est vacciné contre le Covid-19 et qu'il ne présente ainsi aucun risque. "Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui", a expliqué la parlementaire, estimant que "l'enjeu est de faire comprendre que se faire vacciner est un acte citoyen, que cela nous permettra collectivement de retrouver une vie sociale, une vie culturelle". Chacun sera juge de cette idée, qui existe déjà en Israël, mais Emmanuel Macron a promis devant les Français qu'il ne souhaitait pas rendre le vaccin obligatoire et cette mesure viendrait contrevenir quelque peu à ce principe pour toute personne désireuse de retrouver une "vie normale".

Depuis que la vaccination a débuté dans plusieurs pays, la pharmacovigilance est naturellement de mise. Chaque information émanant des personnes vaccinées sont analysées et traitées afin d'en savoir plus, chaque jour, sur ce fameux vaccin. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, où le vaccin de Pfizer/BioNtech est administré depuis la mi-décembre, plusieurs personnes vaccinées - en l'occurrence des soignants - ont développé de graves réactions allergiques suite à l'injection, l'une d'entre elle ayant par exemple été victime d'un choc anaphylactique seulement dix minutes après la prise du vaccin. Si toutes ces personnes ont récupéré depuis, cela pose tout de même question. A tel point que les autorités sanitaires américaines et britanniques ont réagi en prenant des mesures.

Aux Etats-Unis, il est désormais conseillé que la vaccination ne soit pratiquée uniquement dans des établissements disposant d'équipements spéciaux, notamment d'oxygène et d'épinéphrine, alors qu'au Royaume-Uni, les personnes ayant déjà été victimes de fortes allergies sont carrément priées de ne pas se faire vacciner pour l'instant. En France, on reste plus mesuré, à l'image du communiqué de la Fédération française d'allergologie. "Les antécédents d’allergie ou d'anaphylaxie ne constituent en aucun cas une contre-indication systématique à cette vaccination", peut-on lire. Quoi qu'il en soit, ces cas d'allergie post-vaccination sont suivis de très près et des études sont en cours pour en déterminer la cause. L’Agence américaine des médicaments (FDA) s'est dite "au courant d’informations sur une réaction anaphylactique chez une personne ayant reçu le vaccin contre le Covid-19. L’agence va continuer à travailler avec les CDC (Centres de prévention des maladies) et Pfizer pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé", twittait la FDA lors de la découverte du premier cas.