"Vaccin contre le Covid : la mort d'une patiente en Ehpad après vaccination est-elle liée à un effet secondaire ?"

VACCINATION COVID. Alors que la vaccination contre le coronavirus a débuté en France et promet de monter en puissance, un premier point sur les effets secondaires a été livré par l'ANSM. Un décès a été rapporté dans un Ehpad deux heures après l'administration du vaccin, mais aucun lien n'a été établi...

Le vaccin contre le Covid a été administré à 318 216 personnes en France, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce jeudi 14 janvier 2021 dans la soirée. En 24 heures, se sont ainsi près de 70 000 personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires.

Alors que 47% des Français auraient l'intention de se faire vacciner contre le virus selon un sondage Elabe relayé par BFMTV, et même 56% selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour France Info et Le Figaro, le débat sur les effets secondaires du vaccin contre le Covid continue à alimenter des craintes légitimes, mais aussi des fantasmes. Dans un point de situation daté du 14 janvier, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), a voulu faire preuve de transparence. Elle rapporte "6 effets indésirables graves avec une évolution favorable", après administration du vaccin Comirnaty, produit par Pfizer et BioNTech. Parmi ces effets indésirables, survenus lors de la troisième semaine de vaccination, on compte quatre cas de réactions allergiques et deux cas de tachycardie. Une trentaine d'autres cas non graves, toujours en lien avec le vaccin Pfizer, ont par ailleurs été enregistrés.

Un décès est aussi mentionné dans ce rapport, celui d'une personne résidant en Ehpad et vaccinée contre le Covid-19 ce mercredi 13 janvier. Cette personne est morte environ deux heures après avoir reçu le vaccin Pfizer. Mais l'ANSM précise qu'"aucun effet indésirable immédiat n'a été constaté suite à la vaccination [...]. Le patient ne présentait pas de signes physiques de réactions allergiques. Au regard de ces éléments, des antécédents médicaux et du traitement lourd de la personne, rien ne permet de conclure que ce décès est en lien avec la vaccination".

Une accélération de la vaccination lundi

Dans une conférence de presse ce jeudi 14 janvier, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé que le vaccin sera accessible dès le 18 janvier pour les personnes souffrant de pathologies et pouvant développer une forme grave de la maladie, quel que soit leur âge. 800 000 personnes sont concernées. La vaccination sera aussi ouverte, comme prévu, à toutes les personnes de plus de 75 ans. 700 centres de vaccinations seront ouverts en France lundi prochain.

Pour se faire vacciner, les prises de rendez-vous sont déjà possibles sur le site www.sante.fr ou par téléphone au 0800 009 110, numéro ouvert dès ce vendredi. On peut aussi passer par la page dédiée de Doctolib, sur la plateforme de KelDoc et sur la plateforme consacrée à la vaccination Covid du site Maiia. "Si cela prend du temps, soyez rassuré, vous serez vaccinés", a promis Olivier Véran.

Le Premier ministre et son ministre de la Santé ont néanmoins appelé à la patience. Si la France disposera de suffisamment de doses pour vacciner 2,5 millions de personnes "d'ici à fin la fin du mois de février" (Véran), la vaccination ne pourra pas nous préserver de manière suffisante "avant plusieurs mois" a prévenu Jean Castex, appelant au respect des mesures barrières. Le couvre-feu sera avancé à 18 heures dans toute la France dès ce samedi.

La vaccination a débuté le 27 décembre en France, elle ne concerne pour l'heure que les personnes majeures. La France dispose d'un potentiel de 200 millions de doses, qui permettent de vacciner 100 millions de personnes sachant que le vaccin nécessite deux doses à quelques semaines d'intervalle. La France va débourser 1,5 milliard d'euros pour ces vaccins, attribués au budget de la sécurité sociale. Pour rappel, il convient que 70% de la population soit vaccinée, selon la revue scientifique Nature, pour atteindre l'immunité collective.

Calendrier de la vaccination Phase Public concerné Vaccin utilisé Phase 1, jusqu'au 1er février Sont concernées au moins 1 million de personnes :

- les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins

- les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques

- les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans

- les personnes âgées de plus de 75 ans (dès le 18 janvier)

- les personnes à risques souffrant de pathologies graves (dès le 18 janvier) Pfizer-BioNTech Phase 2, févier et mars Sont concernées 14 millions de personnes :

- d'abord les personnes âgées de plus de 75 ans

- puis les personnes âgées de plus de 65 ans

- les personnels soignants âgés de plus de 40 ans Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca si validé Phase 3, à partir d'avril Sont concernées :

- d'abord les personnes âgées de 50 à 64 ans

- les personnels de l'Education nationale

- les personnes vulnérables et précaires

- les personnels de sécurité

- puis toute la population majeure Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca si validé

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France, mais la campagne n'en est qu'à ses balbutiements. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus.

Région Nombre de personnes vaccinées au 14/01/2021 % de la population vacciné au 14/01/2021 Île-de-France 61 173 0,50% Nouvelle-Aquitaine 34 689 0,58% Auvergne-Rhône-Alpes 32 705 0,41% Occitanie 31 897 0,54% Grand Est 28 256 0,51% Hauts-de-France 24 870 0,42% Normandie 23 599 0,71% Provence-Alpes-Côte d'Azur 21 372 0,42% Bourgogne-Franche-Comté 18 422 0,66% Pays de la Loire 15 326 0,40% Bretagne 13 967 0,42% Centre-Val de Loire 9 836 0,38% Corse 1 436 0,42%

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Nombre de vaccinés dans le monde (12 janvier / Our World data) Pays Nb de vaccinés % de la population Vaccin utilisé Total Monde 29,42 millions <0,38% - Etats-Unis 9,33 millions 2,82% Pfizer-BioNTech Chine 9 millions 0,63% CNBG, Sinovac Royaume-Uni 2,84 millions 4,19% Pfizer-BioNTech / Astra-Zeneca Israël 1;93 million 22,34% Pfizer-BioNTech Emirats Arabes Unis 1,28 million 19,90% Pfizer-BioNTech Italie 800 730 1,32% Pfizer-BioNTech Russie 800 000 0,55% Sputnik V Allemagne 688 782 0,82% Pfizer-BioNTech Espagne 488 122 1,04% Pfizer-BioNTech Canada 388 493 1,03% Pfizer-BioNTech Pologne 309 620 0,82% Pfizer-BioNTech France 189 834 0,29% Pfizer-BioNTech Arabie Saoudite 178 337 0,51% Pfizer-BioNTech Roumanie 140 447 0,73% Pfizer-BioNTech Danemark 117 104 2,02% Pfizer-BioNTech Argentine 107 542 0,24% Spoutnik V

Quels sont les différents vaccins contre le Covid-19 ?

La course au vaccin contre le Covid aura été l'enjeu sanitaire mais aussi économique de ces derniers mois, les grands laboratoires pharmaceutiques en ayant fait une priorité. C'est l'américain Pfizer allié à l'allemand BioNTech qui a raflé la mise en fin d'année 2020 en étant le premier à apporter une réponse positive à la batterie de tests menés. Le 9 novembre, son candidat vacci Comirnaty montrait une efficacité de 90% à la suite d'une analyse intermédiaire de l'essai clinique de phase 3, dernier stade avant l'homologation. Quelques jours plus tard un autre labo Américain, Moderna, démontrait avoir obtenu des résultats similaires.

Comparaison entre les différents vaccins anti-Covid Laboratoire - nom du vaccin Efficacité Fonctionnement Disponibilité Doses commandées par l'UE Pfizer / BioNTech 95% Vaccin de type ARN Disponible en UE 300 millions Moderna 94,5% Vaccin de type ARN Disponible en UE 160 millions AstraZeneca 70% Vaccin à vecteur viral Disponible hors UE 400 millions Gamaleya - Sputnik V 95% Vaccin à vecteur viral Disponible hors UE 0 Sinovac 50% Vaccin inactivé Disponible hors UE 0 Cansino biologics Evaluation en cours Vaccin à vecteur viral Disponible hors UE 0 Janssen / Johnson & Johnson Evaluation en cours Vaccin à vecteur viral Printemps 2021 400 millions Sinopharm Evaluation en cours Vaccin inactivé Disponible hors UE 0 Novavax Evaluation en cours Vaccin protéïque Printemps 2021 0 Bharat Evaluation en cours Vaccin inactivé Printemps 2021 0 Curevac Evaluation en cours Vaccin de type ARN Non communiqué 405 millions

Si les vaccins des différents laboratoires ont le même objectif, à savoir immuniser contre le Covid-19, tous n'emploient pas la même technique pour ce faire. Il existe des fonctionnements diverses :

Pfizer et Moderna utilisent tous les deux la technique de l'ARN Messager. Cette dernière vise à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher une protection contre le virus. L'ARN messager du vaccin s'insère et prend le contrôle de cette machinerie pour faire fabriquer un antigène spécifique du coronavirus : la " spicule" du coronavirus, sa pointe si reconnaissable qui se trouve à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer. Cette pointe, inoffensive en elle-même, sera ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps, et ces anticorps vont rester. Cette méthode jamais utilisée pour l'homme pourrait provoquer quelques complications notamment sur la conservation du vaccin qui se ferait à de très basses températures.

AstraZeneca, Sputnik et Johnson&Johnson utilisent la technique du vecteur viral. Contrairement au procédé originel, celui-ci, relativement récent à l'échelle de l'histoire de la vaccination, n'injecte pas l'agent infectieux d’une pathologie, en l'occurrence le Covid-19, sous forme vivante ou inactive. A la place, on injecte à l'Homme un "vecteur inoffensif contenant un ou plusieurs gènes de l’agent infectieux codant les antigènes capables d’être reconnus par le système immunitaire", comme l'indique le site de la fédération pour la recherche sur le cerveau. Il existe deux types de vecteurs viraux. Il y a ceux qui sont dits intégratifs, lorsque l’ADN du vecteur viral s’intègre dans l’ADN de l’hôte et les non intégratifs, lorsque le gène thérapeutique demeure dans la cellule sans s’intégrer au génome de l’hôte (Source : Inserm). Plusieurs vaccins bien connus utilisent cette technique, à l'image du sérums contre l'hépatite B.

Sanofi, le vaccin français, utilise la technique à base de protéine recombinante. Il s'agit d'une protéine produite par une cellule dont le génome a été transformé par recombinaison génétique.

La France compte investir 1,5 milliard d'euros en 2021 pour les différentes campagnes de vaccination. Pour l'heure, seuls deux vaccins sont autorisés dans l'Hexagone : Pfizer et Moderna, dont le gouvernement a passé commande pour, à terme, respectivement 50 et 24 millions de doses, via une commande globale de l'Union européenne pour les Etats membres. Six autres vaccins ont fait l'objet de commandes, réparties entre les laboratoires suivants : AstraZeneca (44 millions de doses commandées), Sanofi-GSK (45 millions), Johnson&Johnson (35 millions) et CureVac (34 millions).

La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche. La tâche du gouvernement s'annonce ardue puisque selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, 59% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus.

Le ministère de la Santé a déployé un service en ligne sur le site Sante.fr, permettant d'identifier très rapidement un centre de vaccination autour de chez soi. Retrouvez le dispositif ci-dessous, très simple d'utilisation : il suffit de rentrer une adresse pour découvrir la liste des lieux de vaccinations les plus proches. Des difficultés de connexion sont constatées ce jeudi 14 janvier, compte tenu du nombre de demandes d'inscriptions.

Les inscriptions pour les personnes souhaitant se faire vacciner, sous réserve d'être éligible à la vaccination, seront ouvertes ce jeudi 14 janvier. Pour l'heure, seules les personnes de plus de 75 ans (Ehpad et hors Ehpad) et les soignants peuvent y avoir recours. Dès ce jeudi, il est possible de prendre rendez-vous sur l'une des trois plateformes choisies par le gouvernement, centralisées sur le site sante.fr (Doctolib, Maiia et Keldoc via la plateforme ci-dessus). Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone, le numéro va prochainement être communiqué.

Les personnes désireuses de se faire vacciner et qui ne sont pas résidents d'Ehpad - ceux qui le sont pourront bénéficier d'une vaccination in situ - doivent se rendre dans des centres, ouverts à échelle départementale. "Un centre par département a déjà été ouvert. Il y en aura 300 à partir de lundi, puis progressivement 600 jusqu'à fin janvier", expliquait jeudi dernier le ministre de la Santé Olivier Véran, précisant que "chaque commune n'aura pas son propre centre, ce serait incohérent vu le nombre de doses et de personnes à vacciner".

Dès la prise de rendez-vous, un formulaire sera alors soumis afin d'obtenir des vérifications sur le profil du patient et ainsi vérifier si la vaccination contre le Covid-19 n'est pas incompatible. Allergies, traitement médical... Voici le genre d'informations qui sera vérifié. Ce sera la dernière étape avant la vaccination, le gouvernement ayant simplifié la procédure en ne rendant pas obligatoire la consultation pré-vaccinale chez son médecin traitant. Il conviendra ensuite d'attendre entre trois et six semaines avant de se rendre à nouveau dans un centre afin de procéder à la deuxième injection inhérente au vaccin anti-Covid tel qu'il existe aujourd'hui. A noter que pour le moment et si les vaccins continuent de présenter les mêmes indications et les mêmes contre-indications, il n'y aura pas lieu de choisir tel ou tel vaccin, ils seront proposés indifféremment.

Pour l'heures, seul un cas d'effet indésirable au vaccin anti-Covid a été recensé en France. Olivier Véran a précisé ce mardi qu'il s'agissait d'une réaction allergique mais sans gravité. Le ministre de la Santé a ajouté que cela correspondait à la moyenne observée à l'étranger, à savoir un cas d'effet indésirable pour 100 000 vaccins injectés.

Aux Etats-Unis comme en Europe et en France, la distribution des premiers vaccins anti-Covid se poursuit. Cette vague de vaccination se devrait pas se faire sans désagréments, avaient averti fin novembre des médecins américains, qui ont encouragé les responsables de la santé publique ainsi les laboratoires à avertir la population sur les très probables effets secondaires des vaccins. A l'occasion d’une réunion avec les conseillers des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains (CDC), le docteure Sandra Fryhofer s'est interrogé sur la possibilité que de nombreuses personnes renoncent à se faire administrer la deuxième dose du vaccin, découragés par ces effets secondaires justement.

Des volontaires aux essais de Pfizer et Moderna ont témoigné en faisant état de fièvre élevée, des courbatures, des maux de tête et de grande fatigue ressentis après avoir été vacciné. Mais il s'agit de phénomène on ne peut plus normal, à en croire Bruno Pitard, chercheur du CNRS au Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers, interrogé par Ouest France. "Un vaccin n’est jamais indolore, ce n’est pas un Doliprane. C’est totalement normal qu’il y ait des effets secondaires. (...) On injecte le vaccin dans le muscle pour le système immunitaire donc ce sont des effets secondaires communs, il n’y a rien d’étonnant", estime-t-il.

Depuis que la vaccination a débuté dans plusieurs pays, la pharmacovigilance est naturellement de mise. Chaque information émanant des personnes vaccinées sont analysées et traitées afin d'en savoir plus, chaque jour, sur ce fameux vaccin. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, où le vaccin de Pfizer/BioNtech est administré depuis la mi-décembre, plusieurs personnes vaccinées - en l'occurrence des soignants - ont développé de graves réactions allergiques suite à l'injection, l'une d'entre elle ayant par exemple été victime d'un choc anaphylactique seulement dix minutes après la prise du vaccin. Si toutes ces personnes ont récupéré depuis, cela pose tout de même question. A tel point que les autorités sanitaires américaines et britanniques ont réagi en prenant des mesures.

Aux Etats-Unis, il est désormais conseillé que la vaccination ne soit pratiquée uniquement dans des établissements disposant d'équipements spéciaux, notamment d'oxygène et d'épinéphrine, alors qu'au Royaume-Uni, les personnes ayant déjà été victimes de fortes allergies sont même priées de ne pas se faire vacciner pour l'instant. En France, on reste plus mesuré, à l'image du communiqué de la Fédération française d'allergologie. "Les antécédents d'allergie ou d'anaphylaxie ne constituent en aucun cas une contre-indication systématique à cette vaccination", peut-on lire. Quoi qu'il en soit, ces cas d'allergie post-vaccination sont suivis de très près et des études sont en cours pour en déterminer la cause. L'Agence américaine des médicaments (FDA) s'est dite "au courant d'informations sur une réaction anaphylactique chez une personne ayant reçu le vaccin contre le Covid-19. L'agence va continuer à travailler avec les CDC (Centres de prévention des maladies) et Pfizer pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé", twittait la FDA lors de la découverte du premier cas.

On tient cette idée de la députée UDI Valérie Six : et si, d'ici quelques mois, un "passeport" était nécessaire pour se rendre dans les lieux de cultures (musées, cinémas, théâtres...) et dans les restaurants, actuellement tous fermés ? Ce fameux passeport prouverait que son détenteur est vacciné contre le Covid-19 et qu'il ne présente ainsi aucun risque. "Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui", a expliqué la parlementaire, estimant que "l'enjeu est de faire comprendre que se faire vacciner est un acte citoyen, que cela nous permettra collectivement de retrouver une vie sociale, une vie culturelle". Chacun sera juge de cette idée, qui existe déjà en Israël, mais Emmanuel Macron a promis devant les Français qu'il ne souhaitait pas rendre le vaccin obligatoire et cette mesure viendrait contrevenir quelque peu à ce principe pour toute personne désireuse de retrouver une "vie normale".