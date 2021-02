Vaccin AstraZeneca : de nouveaux retards, mais une efficacité défendue

AstraZeneca a annoncé de nouvelles difficultés d'approvisionnement pour les doses promises à l'UE, mais a vu le gouvernement français monter au créneau pour défendre son efficacité.

[Mis à jour le 24 février 2021 à 15h38] Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour le vaccin AstraZeneca. Porté aux nues pour sa facilité de transport et de conservation lors de son homologation dans l'Union européenne fin janvier dernier, le sérum a vu sa réputation être entachée lorsque quelques semaines plus tard, la Haute autorité de santé décommandait son usage pour les personnes de plus de 65 ans, ouvrant la porte à un manque d'efficacité en comparaison à ses concurrents déjà installés, Pfizer/BioNtech et Moderna. Et puis en cette fin février, voilà que le laboratoire issu d'une union anglo-suédoise annonce des retards dans la livraison des doses promises à l'UE au deuxième semestre 2021.

Le géant pharmaceutique a reconnu de nouvelles difficultés de production dans ses usines situées dans les Etats-membres et a révélé devoir recourir à "sa capacité mondiale afin d'assurer la livraison de 180 millions de doses à l'UE au second semestre". Plus en détail, "environ la moitié du volume attendu doit provenir de la chaîne logistique dans l'UE", le reste proviendra du réseau international, a précisé le porte-parole d'AstraZeneca. Tout cela intervient alors que des difficultés avaient déjà eu lieu pour les livraisons du premier semestre, provoquant des tensions avec Bruxelles. Des tensions qui semblent avoir été apaisées depuis, à en croire les déclarations d'Ursula von der Leyen. "Les fabricants de vaccins sont nos partenaires dans cette pandémie" et en cas de nouvelles difficultés, "nous (les) résolvons généralement à l'amiable", a précisé la présidente de la Commission européenne, dans une interview au journal allemand Augsburger Allgemeine.

En France, alors que débute la vaccination en médecine de ville justement avec le vaccin AstraZeneca, le gouvernement tente d'inverser cette image ternie au travers les déclarations officielles de plusieurs membres, à commencer par Agnès Pannier-Runacher, qui défendait le vaccin coproduit par l'université d'Oxford sur LCI. "Il y a ce que les gens pensent et ce que les études scientifiques montrent. Les dernières études scientifiques montrent que le vaccin AstraZeneca est très efficace sur les formes graves. Et c'est ce qu'on recherche", a affirmé la ministre déléguée à l'Industrie. Quelques jours plus tôt, c'est Alain Fischer qui se voulait l'avocat d'AstraZeneca. "Le message principal c'est de dire que le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin, qui protège bien et qui est sûr", plaidait sur Europe 1 le responsable de la stratégie vaccinale du gouvernement.

Qui peut recevoir le vaccin d'AstraZeneca ?

La Haute autorité de Santé préconise de vacciner avec le produit AstraZeneca "les professionnels de santé et du médico social, et les personnes âgées entre 50 et 65 ans, en commençant pas ceux qui présentent des comorbidités". La stratégie vaccinale reste de donner la priorité aux publics les plus vulnérables face au Covid-19. À partir du 25 février, le vaccin AstraZeneca sera disponible pour les personnes entre 50 et 64 ans, atteintes de comorbidités, le tout administré en médecine de ville.

En revanche, le vaccin pose tout de même une question cruciale, est-il efficace sur les seniors ? La Haute autorité a décidé de ne pas le recommander aux personnes âgées de plus de 65 ans. Selon Alain Fischer, il est "peut-être plus prudent de n'utiliser que les vaccins ARN" pour le moment. Pour rappel, même si l'Agence européenne a validé le traitement, l'autorité avait précisé qu'il n'y avait "pas encore assez de résultats chez les participants" de plus de 65 ans pour calculer l'efficacité du vaccin sur ce groupe. Mercredi, l'OMS a toutefois indiqué qu'elle recommandait l'utilisation du produit même pour les plus de 65 ans.

Le vaccin sera distribué dans les pharmacies. Et il reviendra aux médecins d'injecter les doses. Chaque médecin pourra ainsi aller prendre 10 dose dès le 22 février, puis 20 ou 330 doses à partir du 1er mars.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le projet de vaccin mené par AstraZeneca n'a pas atteint l'efficacité de ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna, qui revendique au moins 90% d'efficacité. Le laboratoire britannique et suédois a fait savoir que son vaccin anti-Covid était efficace à 70%, mais il convient néanmoins de préciser qu'il s'agit d'une moyenne. En effet, deux schémas vaccinaux ont été employés par AstraZeneca. Le premier, qui sera probablement retenu, atteint bien 90% d'efficacité. Le deuxième ne parvient à atteindre que 62%. Le groupe pharmaceutique a malgré tout tenu à faire savoir que malgré cette efficacité moyenne moindre, son vaccin bénéficiait d'un avantage non-négligeable : son transport et sa conservation sont plus aisés que celui de Pfizer, qui nécessite d'être stocker à des températures extrêmement faibles. Celui d'AstraZeneca exige seulement des températures d'un réfrigérateur classique.