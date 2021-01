Vaccin Moderna : efficacité, conservation... Ce qu'on sait du nouveau venu en France

Alors que les premières doses du vaccin de Moderna sont arrivées en France ce lundi, voici ce que l'on sait sur le deuxième laboratoire autorisé dans l'Hexagone.

[Mis à jour le 11 janvier 2021 à 10h48] La campagne de vaccination en France prend un nouveau tournant ce lundi avec l'arrivée de 50 000 doses du vaccin de Moderna, deuxième laboratoire autorisé dans le pays après Pfizer. Vendredi dernier, la Haute autorité de santé a validé la mise en circulation de ce vaccin, qui va donc être acheminé dès ce début de semaine dans plusieurs régions, considérées comme les priorités au vu de la circulation du Covid-19. Il s'agit du Grand Est, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui vont se partager ces 50 000 premières doses sur les huit millions attendues, d'ici le mois de juin, par la France.

Cette arrivée de Moderna "ouvre la voie à une première livraison de doses dès ce lundi, pour un volume de 5 160 flacons contenant chacun 10 doses de vaccin, qui s'ajoute aux livraisons hebdomadaires du vaccin Pfizer ", a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué. Il s'agit bien entendu d'une avancée positive dans cette campagne de vaccination, surtout lorsque l'on sait que ce vaccin possède un avantage non négligeable par rapport à son concurrent - et compatriote - Pfizer.

Les deux laboratoires américains ont produit un vaccin assez similaire, tant d'un point de vue technique - tous deux utilisent l'ARN Messager - que du taux d'efficacité, en l'occurrence 94,1% pour Moderna. Mais ce dernier, contrairement à Pfizer, n'exige pas une conservation à une température de -80°C, ce qui ne facilite pas son transport et son déploiement à travers le pays (des réfrigérateurs spéciaux sont impératifs). Pour le nouveau venu en France, une conservation à -20°C suffit, même si pour l'heure, c'est bien Pfizer qui fait la course en tête avec plus de 100 000 personnes vaccinées depuis ce week-end, selon Olivier Véran, le ministre de la Santé.

