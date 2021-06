Vaccin Moderna : efficacité, effets secondaires... Les dernières infos

Depuis quelques jours, le vaccin Moderna est désormais disponible dans les pharmacies et avec les médecins traitants. Mais dans les officines, son implantation est chaotique. Pour faciliter la campagne vaccinale, un nouveau test est à l'essai pour connaître l'interchangeabilité des vaccins à ARN messager.

[Mis à jour le 4 juin 2021 à 12h51] Les cartons du vaccin Moderna devaient être livrés depuis quelques jours chez les médecins et dans les pharmacies. Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Du côté des pharmaciens, un total de 350 000 était attendu la semaine dernière, mais n'est toujours pas arrivé. Selon Europe 1, ce retard est majoritairement dû à un camion tombé en panne... avec 145 000 doses de Moderna dans son coffre. "Mes confrères médecins et pharmaciens se lassent de téléphoner pour prendre des rendez-vous, les annuler et les reprendre", a ainsi déploré Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Alors forcément, en France, la vaccination par le produit Moderna tarde. Sur les prés de 27 millions de Français primo-vaccinés, seulement 3 millions d'injections ont été réalisées avec Moderna.

Toutefois, la campagne de vaccination pourrait tout de même s'accélérer dans les prochains jours. En effet, un essai a été lancé en France pour connaître l'interchangeabilité entre les vaccins à ARN messager. Par exemple, vous pourriez être vacciné d'une première dose de Pfizer, puis d'une seconde dose de Moderna. Piloté par l'AP-HP, avec le soutien de l'Inserm, le test vise à "comparer l'efficacité immunologique du schéma vaccinal standard avec deux doses du même vaccin à ARNm à un schéma combinant deux vaccins ARNm différents", indique le communiqué, publié mercredi 2 juin. L'essai a démarré depuis le 28 mai dernier et compte au total 400 participants.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna