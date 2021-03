Sanofi : ce que l'on sait du deuxième vaccin développé par le laboratoire français

Le laboratoire français a annoncé le lancement des essais cliniques de son deuxième vaccin contre le coronavirus, produit avec l'Américain Translate Bio. Des résultats sont attendus pour le troisième trimestre 2021.

[Mis à jour le 12 mars 2021 à 17h08] Le laboratoire français Sanofi va lancer les premiers essais de son deuxième vaccin contre le coronavirus, fabriqué avec l'Américain Translate Bio, comme l'annonce un communiqué de l'entreprise publié vendredi 12 mars. Il s'agit donc des phases 1 et 2 des essais cliniques, celles qui prévoient de tester le sérum sur l'homme. À ce stade, l'objectif est de tester l'innocuité du vaccin, donc de vérifier s'il n'est pas nuisible. Les essais vont également commencer à déterminer son efficacité. Il faudra attendre la phase 3 de l'essai clinique, celle où le vaccin est testé à grande échelle sur plusieurs milliers de personnes, pour savoir s'il est réellement efficace contre le Covid-19.

415 personnes vont ainsi participer à ces premiers essais, dont les résultats sont attendus pour le troisième trimestre. Ce vaccin est le deuxième élaboré par Sanofi. Son premier, produit avec GSK avait pris beaucoup de retard. En cause : des premiers essais cliniques qui n'avaient pas été "à la hauteur des espérances", notamment chez les personnes âgées. En décembre dernier, les laboratoires annonçaient ainsi que leur produit ne serait finalement prêt qu'à la fin de l'année 2021, soit avec six mois de décalage. Il s'agissait d'un vaccin qui fonctionnait avec une protéine recombinante. Le deuxième sérum qui va commencer à être testé repose quant à lui sur la technologie de l'ARN messager, comme les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Le pourcentage d'efficacité du vaccin de Sanofi Pasteur contre le Covid-19 n'est pas connu. Cependant, dans leur communiqué diffusé en décembre 2020, Sanofi et GSK avaient donné des précisions sur la réaction des patients testés à leur vaccin. Chez les adultes âgés de 18 à 49 ans vaccinés, les résultats des tests ont ainsi montré une réponse immunitaire comparable à celle des patients guéris d'une infection Covid-19. La faible réponse immunitaire observée chez les plus de 50 ans serait, elle, liée à une concentration d'antigènes insuffisante pour permettre à l'antiviral d'être efficace chez toutes les tranches d'âge. Pour le vaccin à ARN messager, l'efficacité doit être démontrée lors des prochaines phases des essais cliniques.

Alors que Sanofi et GSK espéraient pouvoir livrer leur vaccin au premier semestre 2021, l'échéance de mise à disposition est désormais repoussée à la fin de l'année 2021, "sous réserve des résultats de phase 3 et des autorisations réglementaires", précise l'entreprise. Pour le vaccin à ARN fabriqué par Sanofi et Translate Bio, aucune date approximative n'a été fixée. Le communiqué du vendredi 12 mars affirme seulement que "des résultats intermédiaires sont attendus au troisième trimestre de 2021", pour les essais cliniques.

Le vaccin de Sanofi, développé en partenariat avec GSK, va être disponible dans tous les pays de l'Union européenne, l'UE ayant d'ores et déjà commandé 300 millions de doses. Ces dernières doivent être réparties équitablement en fonction de la population de chaque Etat-membre. Mais ce n'est pas tout : le Canada et les Etats-Unis ont commandé respectivement 72 et 100 millions de doses du vaccin de Sanofi.