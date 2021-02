Chiffres vaccination : France, monde... Les dernières données

VACCINATION COVID. Retrouvez les dernières infos sur la campagne de vaccination en France, ainsi que les derniers chiffres.

dernières INFOS

Selon les derniers chiffres à date du 3 février 2021, 1 615 088 personnes avaient reçu au moins une injection du vaccin contre le Covid-19 en France. Cela représente 62 231 vaccinés de plus en 24h. Les personnes totalement vaccinées sont au nombre de 102 297 (+34 304 en 24h). Depuis le 27 décembre et le début de la campagne de vaccination, la France a reçu 2 653 200 doses de vaccins.

Une bonne nouvelle concernant la campagne de vaccination en France a été apportée par Agnès Pannier-Runacher. Dès le mois de mars, la France produira elle-même des doses de vaccins, celui de Moderna d'abord, puis celui de Pfizer/BioNTech courant avril et celui de CureVac en mai. Cela fait suite à l'annonce d'Emmanuel Macron plus tôt dans la semaine, mais la ministre déléguée chargée de l'Industrie a donc apporté ces précisions sur BFMTV ce jeudi, Le Parisien précisant que trois sites français vont être alloués à la production de vaccins.

Emmanuel Macron a promis mardi soir que tous les Français adultes qui le souhaitent pourraient se faire vacciner "avant la fin de l'été". Une affirmation qui peut prêter au doute lorsque l'on observe le rythme de vaccination actuel. Mais pour Élisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS, cet objectif est réalisable. "Je pense que d'ici la fin de l'été, s'ils nous donnent six-sept mois, je pense que si les vaccins sont là, les capacités à vacciner sont suffisantes pour pouvoir vacciner les gens qui le souhaitent. (...) Je pense que c'est théoriquement possible, après on verra", a précisé l'infectiologue sur BFMTV.

Les pharmaciens ont répété leur souhait de venir en aide au monde hospitalier pour accélérer la campagne de vaccination. Cela intervient alors que la Haute autorité de santé a donné son feu vert pour le vaccin AstraZeneca, dont la conservation est plus aisée et semble plus adapté à la vaccination en pharmacie. "On est capables de vacciner 10 millions de personnes par mois, les soignants de ville, médecins, infirmiers, pharmaciens... On le fait pour la grippe", a fait savoir sur BFMTV Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France, mais la campagne n'en est qu'à ses balbutiements. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 02/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 02/02/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 02/02/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 02/02/2021 Île-de-France 218 641 1,78% 8 221 0,07% Nouvelle Aquitaine 183 487 3,06% 14 700 0,25% Auvergne-Rhône-Alpes 181 042 2,25% 9 213 0,11% Occitanie 167 045 2,82% 12 016 0,20% Grand Est 141 183 2,56% 10 939 0,20% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 129 395 2,56% 6 051 0,12% Hauts-de-France 116 751 1,96% 9 698 0,16% Bourgogne-Franche-Comté 103 535 3,72% 6 657 0,24% Normandie 102 920 3,12% 8 308 0,25% Pays de la Loire 94 428 2,48% 5 252 0,14% Bretagne 85 959 2,57% 4 969 0,15% Centre-Val de Loire 70 675 2,76% 5 046 0,20% Corse 10 568 3,07% 941 0,27% La Réunion 4 232 0,49% 9 0,00% Martinique 2 410 0,68% 239 0,07% Guyane 1 261 0,43% 8 0,00% Guadeloupe 894 0,24% 29 0,01% Mayotte 654 0,25% 1 0,00% Saint-Barthélemy 1 0,01% 0 0,00% TOTAL 1 615 081 2,41% 102 297 0,15%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?



Département Personnes vaccinées (1re dose) au 02/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 02/02/2021 Paris 52 237 2,44% Nord 50 678 1,95% Bouches-du-Rhône 48 939 2,39% Rhône 41 862 2,21% Gironde 38 283 2,31% Seine-Maritime 37 321 2,98% Loire-Atlantique 33 083 2,27% Haute-Garonne 32 674 2,29% Hérault 28 942 2,42% Var 28 206 2,60% Hauts-de-Seine 27 103 1,66% Ille-et-Vilaine 26 785 2,45% Bas-Rhin 26 608 2,32% Alpes-Maritimes 26 595 2,44% Pas-de-Calais 26 153 1,80% Yvelines 25 431 1,75% Charente-Maritime 25 350 3,88% Finistère 24 863 2,72% Val-de-Marne 24 398 1,72% Moselle 23 918 2,30% Essonne 23 259 1,77% Seine-et-Marne 23 104 1,61% Pyrénées-Atlantiques 22 685 3,29% Calvados 22 047 3,18% Isère 22 046 1,73% Seine-Saint-Denis 21 739 1,30% Val-d'Oise 21 370 1,70% Meurthe-et-Moselle 20 246 2,77% Vendée 19 511 2,82% Côtes-d'Armor 19 486 3,25% Côte-d'Or 19 447 3,65% Maine-et-Loire 19 322 2,36% Saône-et-Loire 18 976 3,47% Doubs 18 855 3,47% Loire 18 469 2,41% Gard 18 127 2,41% Haut-Rhin 17 977 2,35% Pyrénées-Orientales 16 804 3,50% Manche 16 212 3,30% Loiret 15 756 2,30% Indre-et-Loire 15 221 2,50% Morbihan 14 825 1,94% Vienne 14 752 3,36% Vaucluse 14 448 2,58% Allier 14 294 4,31% Jura 14 294 5,54% Somme 14 165 2,50% Orne 14 139 5,14% Marne 13 794 2,45% Puy-de-Dôme 13 410 2,00% Oise 13 317 1,60% Drôme 13 282 2,54% Charente 13 272 3,80% Eure 13 201 2,22% Sarthe 12 861 2,29% Aveyron 12 711 4,55% Haute-Savoie 12 591 1,50% Landes 12 441 2,98% Aisne 12 438 2,37% Deux-Sèvres 11 930 3,19% Haute-Vienne 11 607 3,13% Savoie 11 146 2,55% Eure-et-Loir 10 843 2,53% Ain 10 727 1,62% Indre 10 677 4,92% Dordogne 10 616 2,58% Tarn 10 299 2,64% Yonne 10 022 3,01% Nièvre 9 771 4,89% Vosges 9 749 2,71% Mayenne 9 651 3,16% Aube 9 501 3,06% Cher 9 380 3,16% Haute-Loire 8 861 3,89% Lot-et-Garonne 8 818 2,67% Loir-et-Cher 8 798 2,69% Aude 8 726 2,31% Hautes-Pyrénées 8 515 3,71% Corrèze 8 166 3,42% Ardennes 7 972 3,01% Tarn-et-Garonne 7 762 2,96% Gers 7 570 3,95% Ardèche 7 323 2,23% Cantal 7 031 4,90% Alpes-de-Haute-Provence 7 020 4,23% Territoire de Belfort 6 396 4,61% Ariège 6 116 3,99% Meuse 5 824 3,25% Haute-Saône 5 774 2,47% Haute-Marne 5 594 3,32% Creuse 5 567 4,86% Lot 5 528 3,17% Corse-du-Sud 5 365 3,30% Haute-Corse 5 203 2,79% La Réunion 4 232 0,49% Hautes-Alpes 4 187 2,99% Lozère 3 271 4,27% Martinique 2 410 0,68% Guyane 1 261 0,43% Guadeloupe 894 0,24% Mayotte 654 0,23% Saint-Barthélemy 6 0,06% Autre 1 0,01% Autre 1 0,01% TOTAL 1 615 086 2,40%

Combien de personnes vaccinées par âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 02/02/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 02/02/2021 En % des vaccinés 25-29 ans 14 456 255,32% 1006 297,63% 30-39 ans 49 703 877,83% 3993 1181,36% 60-64 ans 106 914 1888,27% 15244 4510,06% 40-49 ans 83 032 1466,48% 7881 2331,66% 50-59 ans 250 131 4417,71% 36648 10842,60% 65-69 ans 69 702 1231,05% 7751 2293,20% 70-74 ans 77 566 1369,94% 5485 1622,78% 75-79 ans 291 844 5154,43% 3720 1100,59% 80 ans et + 665 859 11760,14% 20222 5982,84% Tous âges 1 615 088 28525,04% 102297 30265,38% TOTAL 5 662 100,00% 338 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 02/02/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 58.83 Gibraltar 42.44 Emirats Arabes Unis 34.79 Seychelles 31.38 Angleterre 15.68 Royaume-Uni 14.94 Pays de Galles 13.98 Irlande du Nord 13.64 Écosse 11.33 Bahreïn 10.23 États Unis 9.80 île de Man 9.76 Îles Féroé 8.17 Serbie 7.29 Malte 6.57 Monaco 6.12 Danemark 4.88 Bermudes 4.71 Islande 4.55 Irlande 4.05 Roumanie 3.89 Slovénie 3.70 Lituanie 3.65 Suisse 3.64 Espagne 3.58 Italie 3.51 Portugal 3.32 Pologne 3.25 Hongrie 3.23 Allemagne 3.09 Union européenne 03.05 Grèce 03.03 Estonie 03.03 Finlande 2.96 Chypre du Nord 2.88 Chypre 2.87 Slovaquie 2.84 Suède 2.82 République Tchèque 2.75 Belgique 2.65 Singapour 2.65 Turquie 2.64 Canada 2.61 France 2.37 Norvège 2.32 L'Autriche 2.32 Luxembourg 2.12 Croatie 2.04 Chine 1.67 Pays-Bas 1.62 Lettonie 1.42 Andorre 1.34 Monde 1.33 Arabie Saoudite 1.27 Costa Rica 1.13 Brésil 01.08 Argentine 0.83 Koweit 0.82 Oman 0.73 Russie 0.69 Bulgarie 0.66 Sri Lanka 0.55 Maroc 0.54 Mexique 0.53 Chili 0.40 Népal 0.39 Inde 0.30 Indonésie 0.24 Panama 0.15 Equateur 0.02 Myanmar 0.01 Maldives 0.01 Egypte 0.00 Algérie 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.