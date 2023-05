Une psychologue révèle 6 phrases toxiques que les personnes "hautement narcissiques" utilisent toujours - et comment y faire face

Le monde est rempli de personnalités difficiles, mais celle qu'il est impossible d'éviter est le narcissique. Ils sont généralement les personnes qui manquent le plus de confiance en eux dans une pièce, mais ont trouvé un moyen de paraître ultra-confiants.

Le Dr Ramani Durvasula est psychologue spécialisé dans l'étude du narcissisme. Elle a découvert que, dans la plupart des cas, les personnes très narcissiques sont des maîtres de la manipulation. Leur objectif principal dans une relation est de compenser leur insécurité en contrôlant et manipulant les autres. Voici six phrases qu'ils utilisent toujours - et comment les gérer :