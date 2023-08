Covid : à quelle date démarrera la nouvelle campagne de vaccination ?

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 va être lancée à l'automne prochain en France. Essentiellement destinée aux personnes à risque, elle sera menée conjointement à celle contre la grippe saisonnière.

Nous n'avons pas fini d'entendre parler du Covid-19 en France. Dans une note d'information interministérielle publiée le 19 juillet 2023 et relayée par franceinfo, la direction générale de la Santé (DGS) dresse les contours de la prochaine campagne de vaccination contre le Covid-19, qui débutera à l'automne prochain et sera surtout destinée aux personnes à risque. Cette campagne de vaccination contre le Covid-19 sera menée conjointement à celle contre la grippe saisonnière.

Dans son dernier point de situation publié le 11 août dernier, qui porte sur la semaine du 31 juillet au 6 août, Santé publique France rapporte que les indicateurs sur le Covid-19 "restent à des niveaux faibles", mais prévient néanmoins que "la situation actuelle nécessite de rester vigilant". Il y a en effet eu une légère augmentation des passages aux urgences pour cause de Covid-19, tous âges confondus, durant la semaine du 31 juillet au 6 août par rapport à la semaine précédente (928 contre 712). Si la DGS a assuré, lors d'un point le 11 août dernier relayé par Ouest-France, que les autorités ne sont "pas inquiètes", la vigilance reste donc de mise.

La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 et la grippe saisonnière débutera le 17 octobre prochain en métropole, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane. Elle commencera dès le 6 septembre pour les habitants de Mayotte. La DGS précise cependant qu'"en cas de reprise épidémique anticipée de Covid-19, la campagne de vaccination contre le Covid-19 sera mise en place sans délai". "Il n'est pas prévu de période de priorisation pour les personnes ciblées par les recommandations grippe et Covid-19", ajoute la DGS.

Il est recommandé aux personnes à risque de se faire vacciner contre le Covid-19 lors de cette nouvelle campagne. Ces personnes à risque sont détaillées dans un document de la Haute autorité de santé (HAS) publié en février dernier. Il s'agit notamment des personnes âgées de 65 ans et plus, et des personnes âgées de 6 mois ou plus atteintes de comorbidités et ayant donc un risque plus élevé de forme grave de la maladie. Les comorbidités citées par la HAS sont les suivantes : hypertension artérielle compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démence.

Il est également recommandé aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées de se faire vacciner. Sont également incitées à se faire vacciner les personnes vivant dans l'entourage ou ayant des contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial, mais aussi les personnes atteintes d'autres comorbidités. Dans ce dernier cas, il faut prendre en compte la situation médicale individuelle.

Si vous ne faites pas partie des personnes à qui il est recommandé de se faire vacciner, sachez que vous avez tout de même la possibilité de participer à cette nouvelle campagne vaccinale. "La vaccination est prise en charge à 100% pour tous", rappelle l'Assurance-maladie dans un document publié sur son site le 4 août dernier. Il faut cependant veiller à ce que votre dernière injection de vaccin ou infection au Covid-19 ait eu lieu il y a au moins six mois pour recevoir un nouveau vaccin. Ce délai concerne d'ailleurs tous les Français.

La DGS détaille dans sa note d'information interministérielle les vaccins contre le Covid-19 disponibles au 6 juillet en France. Pour la primo-vaccination, il s'agit notamment des trois vaccins monovalents Pfizer, destinés respectivement aux personnes âgées de 6 mois à 4 ans, de 5 à 11 ans et de 12 ans et plus. Est également disponible le vaccin Novavax (12 ans et plus).

En qui concerne les doses additionnelles ou de rappels, sont disponibles les vaccins suivants : les vaccins Pfizer bivalents adaptés (12 ans et plus), le vaccin Moderna bivalent adapté (30 ans et plus), le vaccin Novavax (12 ans et plus) et le vaccin Sanofi (18 ans et plus). Dans son document publié en février dernier, la HAS "recommande préférentiellement l'administration des vaccins bivalents adaptés à Omicron, quel(s) que soi(en)t le(s) vaccin(s) administré(s) précédemment".

La DGS ajoute par ailleurs que "les laboratoires Pfizer, Moderna et Novavax devraient en outre proposer de nouveaux vaccins adaptés aux variants en circulation pour l'automne". En effet, comme le rappelle franceinfo, ces laboratoires développent actuellement de nouveaux vaccins destinés à s'attaquer au variant XBB1.5, un sous-variant du Covid-19 qui ressemble au variant Eris, désormais majoritaire dans l'Hexagone. Mais la date de mise à disposition de ces nouveaux vaccins "est encore très incertaine", écrit la DGS.

Comme indiqué plus haut, cette campagne de vaccination contre le Covid-19 est menée conjointement à celle contre la grippe. La DGS rappelle à ce sujet que "la réalisation concomitante des vaccins contre la grippe et le Covid-19 est possible". "Concrètement, les deux injections peuvent être pratiquées dans un même temps, sur deux sites de vaccination distincts (par exemple, une injection dans chaque bras)", poursuit la DGS, indiquant par ailleurs "qu'il n'y a pas de délai particulier à respecter entre les deux vaccinations si celles-ci ne peuvent pas être réalisées concomitamment".