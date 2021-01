Vitamine D et Covid : que sait-on de son efficacité contre le virus ?

Et si la vitamine D permettait de limiter les formes graves du coronavirus chez les personnes les plus fragiles ? Des médecins estiment qu'il serait utile d'en prescrire davantage aux Français. Explications.

[Mis à jour le 19 janvier 2021 à 18h15] Attention à ne pas se méprendre : la vitamine D n'est en rien le traitement miracle qui permettrait de se prémunir des formes graves du nouveau coronavirus. Mais les études scientifiques réalisées ces derniers mois vont toutes dans le même sens : la vitamine D aurait des vertus contre le Covid-19, avec un potentiel effet protecteur contre les infections développées lors d'une contamination au virus. Au mois de mai, alors que la France sortait du premier confinement, l'Académie de Médecine avait conseillé, dans ses recommandations, de prescrire la vitamine D aux personnes âgées et fragiles. Ce mardi 19 janvier, ce sont 73 médecins spécialistes et six associations de médecins qui lancent un appel pour que la vitamine D soit davantage administrée à la population française.

"Un nombre croissant d'études scientifiques montrent que la supplémentation en vitamine D pourrait contribuer à réduire l'infection par le Sars-CoV-2 ainsi que le risque de formes graves de Covid-19, de passages en réanimation et de décès", indiquent les spécialistes, parmi lesquels les Sociétés françaises d'endocrinologie, de pédiatrie et de gériatrie et gérontologie. La tribune, transmise à l'AFP, rappelle que "40% à 50% de la population française" présentent des carences en vitamine D et que cette insuffisance est nettement plus significative "chez les personnes à risque de formes graves de Covid-19".

"Un adjuvant à toute forme de thérapie"

Auprès de France Inter, le professeur Cédric Annweiler, chef du service de gériatrie au CHU d'Angers, à l'origine de l'appel, donne des éléments de précision sur les effets identifiés de la vitamine D. "Des études françaises ont montré que chez les personnes âgées, celles qui reçoivent régulièrement des suppléments de vitamine D ont un risque diminué de 90% de faire une forme grave si elles contractent l'infection. Vu la situation de l'épidémie, même si ça ne remplace ni les vaccins ni les gestes barrières, ce serait dommage de se priver de cette arme supplémentaire". Selon les experts, la vitamine D pourrait bien avoir un effet protecteur contre les "orages cytokiniques" générés dans les formes graves de la maladie. Cela du fait de sa capacité à réguler la synthèse de protéines, à commencer par le fameux récepteur ACE2, ciblé par le Covid-19 pour rentrer dans les cellules.

"La vitamine D module le fonctionnement du système immunitaire par stimulation des macrophages et des cellules dendritiques Elle joue un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à l'origine du syndrome de détresse respiratoire aigu qui caractérise les formes sévères et souvent létales de Covid-19", estimait en mai l'Académie de médecine, qui ajoutait : "Une corrélation significative entre de faibles taux sériques de vitamine D et la mortalité par Covid-19 a été montrée. [...] Ceci expliquerait que les nourrissons qui reçoivent régulièrement de la vitamine D fassent des formes asymptomatiques de Covid-19 et moins de complications. La vitamine D ne peut être considérée comme un traitement préventif ou curatif de l'infection due au SARS-CoV-2 ; mais en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, elle pourrait être considérée comme un adjuvant à toute forme de thérapie".