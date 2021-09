Vaccin Valneva : bientôt en France ? Quelle efficacité et effets secondaires ?

VALNEVA. Un vaccin contre le Covid-19 fabriqué en France bientôt sur le marché ? Les doses mises au point par le laboratoire Valneva sont en cours d'expérimentation, après des premiers essais montrant son efficacité. Mais lundi 13 septembre 2021, le Royaume-Uni a annulé une commande de 100 millions de doses.

[Mis à jour le lundi 13 septembre à 16h34] C'est un énorme coup dur pour Valneva dans la course à la vaccination contre le Covid-19. Le laboratoire franco-autrichien, basé à Saint-Herblain près de Nantes (Loire-Atlantique), a indiqué lundi 13 septembre 2021 que le Royaume-Uni avait annulé une commande de 100 millions de vaccins, qui devait être livrée en 2021 et 2022. Le gouvernement britannique estime, selon le communiqué du laboratoire, que "Valneva a manqué à ses obligations", ce que Valneva conteste vigoureusement. Un rebondissement alors que les doses produites en France pourraient être mises sur le marché fin 2021.

Le laboratoire a en effet lancé fin août la phase 3 des tests de son vaccin, dont le principe est unique en Europe et se différencie des Pfizer, Moderna ou Astrazeneca. Il s'agit du seul vaccin inactivé et adjuvanté, pensé pour lutter contre le coronavirus. Il se compose de particules inactivées du Covid-19 et de stimulants permettant de produire des anticorps en plus grand nombre. Une technique ancienne qui a fait ses preuves à plusieurs reprises, notamment avec le vaccin contre la grippe. La facilité de conservation de ce candidat vaccin, entre 2 et 8 degrés, lui confère un avantage certain par rapport aux concurrents. Mais que sait-on aujourd'hui de ce vaccin VLA2001 ?

Pour l'heure, les chercheurs travaillent à démontrer l'efficacité du produit mis au point par Valneva. Environ 4000 personnes doivent recevoir le vaccin pour mesurer son efficience durant une nouvelle période d'expérimentation. Lors de la diffusion des résultats de la phase 2, dévoilés début avril, le laboratoire annonçait une production d'anticorps chez 90% des 153 patients-test, âgés de 18 à 55 ans, ayant reçu trois doses. Les résultats de la nouvelle période d'essai, dévoilés "au début du quatrième trimestre", permettront de confirmer ou non son efficacité.

Alors que les effets secondaires des vaccins administrés contre le Covid-19 ont fait couler beaucoup d'encre, Valneva indique que les premiers tests ont mis au jour des "effets indésirables faibles et modérés", précisant que seuls des maux de tête et de la fatigue ont été rapportés par les patients cobayes. "Tous ces effets indésirables ont été transitoires. Aucun effet indésirable grave n'a été rapporté."

La France n'était prioritaire pour se fournir les vaccins Valneva. Les Britanniques ont, jusqu'ici, entièrement financé les essais clinique de la start-up, ainsi que la création d'une usine près d'Edimbourg, et s'étaient positionnés pour être les premiers approvisionnés en vaccins. En plus de la commande de 100 millions de vaccins, désormais annulée, le Royaume-Uni avait posé une option pour l'achat de 90 millions de doses disponibles entre 2023 et 2025. Si ce contrat, évalué à 1,4 milliard d'euros, devait entraîner une arrivée du vaccin en France qu'à l'horizon 2022, le retrait britannique pourrait rebattre les cartes du calendrier de déploiement du vaccin, une fois sa mise sur le marché approuvée. Au plus tôt, si toutes les conclusions sont positives et les autorisations accordées, son arrivée sur le marché pourrait se faire dès début 2021.