"Vaccination Covid : comment se faire vacciner au plus vite ?"

VACCINATION COVID. Entre l'obligation vaccinale des soignants et l'incitation par l'extension du pass sanitaire, nombre de Français se jettent sur la vaccination. Comment prendre rendez-vous ? Combien de doses faut-il recevoir ? Quel délai entre les injections ? Retrouvez toutes les réponses à vos questions.

Questions / Réponses

Les Français sont-ils favorables à la vaccination obligatoire ? Selon un sondage Elabe pour BFMTV, réalisé entre le 12 et le 13 juillet, 76% des Français approuvent la décision de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. En revanche, bien que majoritaires, ils étaient moins nombreux, dans un sondage précédent diffusé du 6 au 7 juillet, à être d'accord avec l'idée de rendre la vaccination obligatoire pour tous (61%). L'opinion a considérablement évolué, en novembre 2020, ils étaient à peine 38% à tenir ce discours. De manière générale, l'avis sur la campagne de vaccination s'est amélioré, ils sont entre 56% et 60% des Français à la trouver efficace, rapide, cohérente et claire, contre en moyenne 30% en avril 2021.

Le vaccin devient obligatoire, mais pour qui et quand ? C'est confirmé : Emmanuel Macron a annoncé lors d'une allocution le lundi 12 juillet que la vaccination allait devenir obligatoire pour les soignants dans les tout prochains jours. Sont concernés "les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile". La limite pour se faire vacciner a été fixée par le chef de l'Etat au 15 septembre, date à partir des "contrôles seront opérés et des sanctions seront prises", a poursuivi Emmanuel Macron.

Combien de temps ont les soignants pour se faire vacciner ? Les soignants sont les seuls à être soumis à l'obligation vaccinale selon les annonces d'Emmanuel Macron hier, à partir du 15 septembre ils pourront être sanctionnés s'ils n'apportent pas la preuve de la vaccination complète. Il faut tenir compte des 21 jours qui séparent les deux injections et des deux semaines nécessaires après la deuxième piqûre pour obtenir le pass sanitaire, le 13 juillet lors de son passage sur BFMTV-RMC, Olivier Véran a indiqué aux soignants qu'il fallait au plus tard entamer le schéma vaccinal dans "trois ou quatre semaines". Le ministre de la Santé a également fait savoir qu'il allait travailler pour faire en sorte de "gagner quelques jours" sur la période de deux semaines jours qui suit la deuxième injection "pour permettre à ceux qui auront fait la démarche dans les temps de se vacciner de pouvoir être considérés comme suffisamment protégés pour travailler" pour permettre à ceux qui auront fait la démarche dans les temps de se vacciner de pouvoir être considérés comme suffisamment protégés pour travailler".

Combien de personnes faut-il vacciner pour atteindre l'immunité collective ? Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, invitée de BFMTV ce lundi 12 juillet, il faut vacciner la quasi-totalité des Français si l'on souhaite sortir de la crise sanitaire : "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population." Or atteindre ce taux semble difficile sans l'obligation vaccinale, toutefois la scientifique ne se prononce ni en faveur ou en opposition avec le projet de rendre le vaccin obligatoire, elle indique juste que selon elle, les soignants refusant de se faire vacciner ne devraient pas être au contact des malades, "on les met à l'écart" poursuit-elle.

Dans quel pays la vaccination est-elle déjà obligatoire ? Depuis le 25 mai, l'Italie oblige les médecins et personnels de santé à se faire vacciner contre le Covid-19, sous peine de ne plus pouvoir exercer au contact de personnes. Au Royaume-Uni, la décision est proche d'être actée mais la mesure doit encore être votée par le Parlement. Si telle est le cas, toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite, y compris le personnel non médical comme les coiffeurs, esthéticiens et bénévoles devront être vaccinées. En Russie, la décision n'est pas nationale mais locale avec la vaccination obligatoire des employés du secteur des services à Moscou. Même chose aux Etats-Unis, certaines villes comme San Fransisco, ont imposé à leurs employés municipaux d’être vaccinés, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Dans d'autres pays, la vaccination est obligatoire que dans certains lieux comme en Arabie Saoudite ou au Pakistan. Dans le premier pays cité, à partir d’août, en Arabie saoudite, la vaccination sera obligatoire pour entrer dans les établissements gouvernementaux et privés, y compris les lieux d’enseignement et de divertissement, ainsi que dans les transports en commun. Pour retourner sur leur lieu de travail, les employés du privé et du public devront être entièrement vaccinés.

A partir de quand peut-on prendre rendez-vous pour une troisième dose ? Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a rappelé les propos d'Emmanuel Macron dans un point presse organisé le 13 juillet et indique que concernant la troisième dose du vaccin, "les premiers rendez-vous pourront être pris dans les premiers jours de septembre". Les créneaux seront réservées aux personnes vulnérables ayant été vaccinées au début de la campagne.

Comment prendre rendez-vous rapidement ? Trois outils numériques permettent de trouver et réserver un créneau pour se faire vacciner rapidement. D'abord, Doctolib, la plateforme la plus utilisée jusqu'à présent. Elle recense tous les centres de vaccination à proximité et les médecins généralistes ou cabinets infirmiers qui proposent la vaccination, il suffit de s'inscrire sur le rendez-vous disponible de votre choix, la plateforme permet en une fois de programmer les rendez-vous pour les deux injections du vaccin. Ensuite ViteMaDose, ratisse plus large et recense tous les créneaux disponibles sur les plateformes Doctolib, Keldo et Maiia et lorsque les centres de vaccination privilégient uniquement les rendez-vous pris par téléphone, il renseigne le numéro à appeler. Sur CovidListe, il suffit de renseigner ses coordonnées et l'outil vous informe d'un créneau disponible le plus tôt possible, souvent dans la journée, et le plus proche de chez vous. Si aucun créneau n'est encore disponible vous êtes placés sur une liste d'attente et recevez une notifications dès qu'un rendez-vous peut vous convenir, à vous ensuite de le réserver ou d'attendre la prochaine occasion.

Les vaccins sont-ils efficaces contre les variants ? L'efficacité des vaccins contre les variants semblent être prouvée. Emmanuel Macron a avancé des chiffres pour insister sur les effets des vaccins contre les mutations, même les plus robustes, du virus. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé a repris les mêmes informations ce matin lors de son passage sur BFMTV-RMMC. Il explique qu'avec le vaccin, "vous réduisez par 12 le risque de contamination et par 20 le risque de faire une forme grave. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer, l’immunité collective, c’est ça." Le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid-19, mais il évite dans la grande majorité des cas la contraction d'une forme sévère de la maladie et réduit drastiquement la contagiosité du virus.

Faudra-t-il se faire vacciner tous les ans contre le Covid ? Selon le médecin généraliste dijonnais Stéphane Pepe interviewé par France Bleu, il est possible que l'on doive à terme envisager la vaccination contre le coronavirus un peu comme celle contre la grippe, de manière annuelle : "Je pense qu'il faut s'y préparer. Il faut attendre les études, peut-être y aura-t-il des variants nouveaux ? Peut-être les vaccins actuels auront-ils une efficacité moindre ? On prévoit déjà [une troisième injection] chaque fois que quelqu'un se vaccine, et quand on s'aperçoit que le patient reçoit un traitement immunosuppresseur ou une maladie nécessitant une troisième dose, en général on prévoit une troisième dose." Emmanuel Macron a bel et bien annoncé qu'une troisième dose serait nécessaire en septembre pour les premières personnes à avoir été vaccinées en janvier ou février.

Quel est le délai entre les deux injections de vaccin ? Jusqu'à présent le délai préconisé entre les deux piqûres était de six à huit semaines, un délai plus long que celui initialement prévu par les laboratoires pour éviter de surcharger les centres de vaccination et permettre à plus de personnes d'avoir reçu au moins une première dose de vaccin. Le 12 juillet, Emmanuel Macon a indiqué que l'intervalle ente les deux doses serait plus flexible en plus d'être réduit à 21 jours.

Peut-on recevoir sa deuxième dose dans un centre différent de la première ? Oui ! Si le fait de recevoir les deux doses du vaccin contre le Covid au même endroit a longtemps été la règle, freinant de nombreuses personnes craignant pour leurs vacances, il est possible depuis le 5 juillet, de recevoir la deuxième injection dans "n’importe quel autre site", selon les propose du ministre de la Santé Olivier Véran. Sur Doctolib notamment, alors qu'auparavant le deuxième rendez-vous de vaccination était automatiquement fixé selon la date et le lieu de la première injection, il est désormais possible de réserver ses deux injections dans deux centres différents. Début juin, une dérogation permettant "d’avoir deux semaines de battement supplémentaires entre la première et la deuxième injection" avait déjà été accordée, mais cette fois la tâche pour des personnes voulant se faire vacciner à deux endroits différents est grandement facilitée.

Quelles seront les restrictions si l'on n'est pas vacciné contre le Covid ? La décision de l'exécutif d'étendre l'usage du pass sanitaire à de nombreux lieux recevant du public rend de fait la vaccination obligatoire ou presque pour toute activité en intérieur. En dehors des sorties en plein air, comme en forêt, dans un parc ou à la plage, le pass sanitaire va devenir obligatoire partout ou presque : pour aller dans un bar, un restaurant, un cinéma, un musée, un théâtre ou dans un autre lieu culturel. Prendre le train ou l'avion sera aussi soumis à cette obligation. Or le pass sanitaire ne peut être obtenu qu'avec une vaccination prouvée par un QR Code (papier ou numérique) ou une immunité naturelle, autrement dit une ancienne contamination au coronavirus dument démontrée. Un test PCR négatif de moins de 48 heures peut aussi être produit, mais ces derniers deviendront payant dès l'automne, sauf ordonnance médicale.

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner cet été ? Les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet (vaccin obligatoire pour les soignants avant le 15 septembre, fortes incitations pour les autres) ont provoqué un afflux massif de connexions sur le site de prise de rendez-vous Doctolib. Vers 20h30, la plateforme était inaccessible, "en raison d'un trop grand nombre de connexions simultanées". Selon Doctolib, près de 17 000 rendez-vous étaient alors pris chaque minute pour une injection du vaccin contre le Covid. Guillaume Rozier, fondateur de la plateforme "Vite Ma Dose", a pour sa part annoncé que plus de 13 000 visiteurs par minute tentaient de trouver un vaccin sur son site. Pour trouver un rendez-vous, si certaines plateformes sont saturées, sachez que plusieurs solutions alternatives existent que nous listons en bas de cette page.

Y aura-t-il un nouveau rappel de vaccination pour ceux qui sont déjà vaccinés ? Alors que Pfizer a déjà annoncé travailler sur une troisième dose de vaccin contre le Covid, Emmanuel Macron a pour sa part évoqué une campagne de rappel qui commencera début septembre pour les premiers vaccinés, ceux ayant reçu leur première dose en janvier et février. "Pour ceux qui ont été vaccinés les premiers, qui verront prochainement leur taux d’anticorps baisser : dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection", a-t-il déclaré.