"Vaccination Covid : objectif 50 millions de primo-vaccinés fin aout, comment prendre rendez-vous ?"

VACCINATION COVID. Le gouvernement a revu ses objectifs à la hausse en matière de vaccination et espère atteindre au moins 50 millions de primo-vaccinés pour fin août au lieu de 40 millions initialement. Pour y parvenir, Jean Castex a promis aux Français l'ouverture de cinq millions de rendez-vous supplémentaires, ne reste plus qu'à réserver un créneau.

Questions / Réponses

A quel moment est-on pleinement vacciné ? Attention, si avoir les deux doses de vaccin est souvent la condition pour être totalement vacciné, ce n'est pas systématiquement le cas. Première précision, la vaccination est complète, pour la plupart des gens, seulement deux semaines après l'injection de la seconde dose, le délai correspond au temps nécessaire à l'incubation du vaccin. Mais il existe d'autres cas de figure où la vaccination complète s'obtient différemment : pour les personnes déjà infectées par le Covid-19 il ne suffit que d'une seule dose de vaccin pour être pleinement protégées contre le virus ; il suffit également d'une dose unique de vaccin avec le produit Janssen du laboratoire Johnson & Johnson, le délai d'incubation est alors de quatre semaine ; enfin les personnes immunodéprimées doivent à contrario recevoir non pas deux mais trois doses d'un vaccin pour être protégée.

Combien de doses sont administrées chaque jour ? En juin, la campagne vaccinale était dans le creux de la vague et à peine 140 000 premières doses de vaccins étaient administrées quotidiennement en moyenne. Mais les annonces du chef de l'Etat, le 12 juillet, ont donné un coup de fouet à la campagne et plus de dix jours après, la dynamique autour de la vaccination reste importante. Avec cet élan de mobilisation qui semble durer le nombre moyen de premières doses injectées chaque jour est remonté à 300 000. Si on compte toutes les piqûres réalisées, première et seconde dose, on passe alors à 700 000 injections par jour en moyenne selon les données de Santé publique France, rapportées par ce journaliste du Parisien. • Le nombre d'habitants en France qui reçoivent une 1ère dose de vaccin chaque jour (en moyenne glissante) remonte à 300 000, quasiment 2 fois plus que début juillet.

• En comptant aussi les 2èmes injections, près de 700 000 doses sont administrées chaque jour. ????#Covid19



1/5 pic.twitter.com/GHelbeu0Ki — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) July 22, 2021

Peut-on recevoir sa deuxième dose dans un centre différent de la première ? Oui ! Si le fait de recevoir les deux doses du vaccin contre le Covid au même endroit a longtemps été la règle, freinant de nombreuses personnes craignant pour leurs vacances, il est possible depuis le 5 juillet, de recevoir la deuxième injection dans "n’importe quel autre site", selon les propose du ministre de la Santé Olivier Véran. Sur Doctolib notamment, alors qu'auparavant le deuxième rendez-vous de vaccination était automatiquement fixé selon la date et le lieu de la première injection, il est désormais possible de réserver ses deux injections dans deux centres différents. Début juin, une dérogation permettant "d’avoir deux semaines de battement supplémentaires entre la première et la deuxième injection" avait déjà été accordée, mais cette fois la tâche pour des personnes voulant se faire vacciner à deux endroits différents est grandement facilitée.

Quel est le délai d'attente entre la prise de rendez-vous et la vaccination ? Le raz-de-marée qui a déferlé sur la campagne vaccinale après le discours d'Emmanuel Macron, le 12 juillet, a contribué à augmenter le délai entre la prise de rendez-vous et l'injection de la première dose de vaccin, initialement de 8 jours. L'attente a pu aller jusqu'à 17 jours au plus long, lorsque les rendez-vous se faisaient plus rares. Très vite il a été demandé à Doctolib de réorganiser les centres de vaccination pour réduire au plus vite ce délai. Ce vendredi 23 juillet, la plateforme a indiqué sur Twitter que le délai entre les deux événements n'était plus que de 11,5 jours. ???? Hier, plus de 297 000 Français ont pris leur rendez-vous de vaccination sur Doctolib.

Le délai d'attente moyen entre la prise de rendez-vous et la vaccination diminue encore pour arriver hier à 11,5 jours.#VaccinationCovid — Doctolib (@doctolib) July 23, 2021

Les cap des 50 millions de primo-vaccinés fin août est-il atteignable ? Il y a de l'ambition mais l'objectif est "logistiquement" réalisable selon Guillaume Rozier, fondateur du site CovidTracker qui suit de près l'évolution de l'épidémie et de la vaccination et interrogé par franceinfo. Sur le plan technique, le gouvernement devrait disposer de suffisamment de doses et de volontaires pour faire tourner les centres de vaccination de sorte à protéger un peu plus de 12 millions de Français d'ici le mois d'août. Le seul point qui pouvait faire défaut était la raréfaction des rendez-vous disponibles, mais Jean Castex a promis, mercredi 21 juillet au JT de 13h de TF1 l'ouverture dans les prochaines semaines de 5 millions de créneaux supplémentaires pour la vaccination, ajoutés à ceux déjà disponible dans la courant du mois d'août, l'objectif est atteignable. Seulement à l'issue, "cela va dépendre de la demande des Français, qu'on ne peut pas prédire", a précisé Guillaume Rozier.

Quels sont les objectifs du gouvernement pour la campagne de vaccination ? A l'origine le gouvernement espérait atteindre les 40 millions de Français ayant reçu une première injection à la fin du mois d'août, mais l'engouement soudain pour la vaccination après l'annonce de la mise en place du pass sanitaire a nettement accéléré le rythme de la campagne de vaccination. A la date du 23 juillet, plus de 37,8 millions de primo-injections ont été réalisées, en conséquence, l'exécutif a revu ses objectifs à la hausse en avançant le cap des 40 millions à fin juillet et en plaçant un nouveau seuil à atteindre pour la fin août : 50 millions de primo-vaccinations.

Quel est le délai entre les deux injections de vaccin ? Jusqu'à présent le délai préconisé entre les deux piqûres était de six à huit semaines, un délai plus long que celui initialement prévu par les laboratoires pour éviter de surcharger les centres de vaccination et permettre à plus de personnes d'avoir reçu au moins une première dose de vaccin. Le 12 juillet, Emmanuel Macon a indiqué que l'intervalle ente les deux doses serait plus flexible en plus d'être réduit à 21 jours.

Reste-t-il des rendez-vous disponibles pour se faire vacciner ? Sur les rendez-vous déjà ouverts et recensés par ViteMaDose, l'outil dédié aux vaccins créé par Guillaume Rozier, 246 668 créneaux sont encore disponibles à la date du 16 juillet, à 8h. C'est en particulier dans les nord de la France et la région Auvergne-Rhône-Alpes que le plus de rendez-vous sont disponibles mais l'on peut en trouver partout en France.

Y aura-t-il un nouveau rappel de vaccination pour ceux qui sont déjà vaccinés ? Alors que Pfizer a déjà annoncé travailler sur une troisième dose de vaccin contre le Covid, Emmanuel Macron a pour sa part évoqué une campagne de rappel qui commencera début septembre pour les premiers vaccinés, ceux ayant reçu leur première dose en janvier et février. "Pour ceux qui ont été vaccinés les premiers, qui verront prochainement leur taux d’anticorps baisser : dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection", a-t-il déclaré.

Y a-t-il suffisamment de dose pour la vaccination ? Emmanuel Macron a assuré lors de son allocution du 12 juillet que 9 millions de doses étaient disponibles et que les commandes continuaient d'arriver. Le site CovidTracker, qui suit également l'évolution des livraisons et des injections des vaccins, indique qu'entre le 7 et le 18 juillet, plus de 2 millions de nouvelles doses du vaccin Pfizer étaient attendues en plus des 670 800 doses Moderna.

Pourra-t-on se faire vacciner facilement pendant l'été ? "Que ce soit près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner", a exhorté Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 juillet, évoquant "un été de mobilisation pour la vaccination, pour vacciner un maximum de personne, partout". Un appel appuyé aux personnes souffrant d'obésité ou de comorbidités a aussi été lancé.

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner cet été ? Les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet (vaccin obligatoire pour les soignants avant le 15 septembre, fortes incitations pour les autres) ont provoqué un afflux massif de connexions sur le site de prise de rendez-vous Doctolib. Vers 20h30, la plateforme était inaccessible, "en raison d'un trop grand nombre de connexions simultanées". Selon Doctolib, près de 17 000 rendez-vous étaient alors pris chaque minute pour une injection du vaccin contre le Covid. Guillaume Rozier, fondateur de la plateforme "Vite Ma Dose", a pour sa part annoncé que plus de 13 000 visiteurs par minute tentaient de trouver un vaccin sur son site. Pour trouver un rendez-vous, si certaines plateformes sont saturées, sachez que plusieurs solutions alternatives existent que nous listons en bas de cette page.

Après la vaccination, où puis-je trouver mon QR code ? Outil important du pass sanitaire, le QR code permet d'accéder à l'attestation de vaccination afin de prouver ses différentes injections de vaccin contre le Covid-19. Au moment de la première injection, un premier justificatif est transmis au vacciné, où il est inscrit "en cours". En effet, le QR code final survient réellement après la seconde injection, au moment où le volontaire sera considéré comme entièrement vacciné. Pour rappel, le QR code sera bientôt nécessaire pour voyager ou encore pour se rendre dans des événements ou des lieux où le Pass sanitaire est obligatoire.

J'ai déjà eu le Covid-19, dois-je me faire vacciner ? Initialement, les autorités scientifiques estimaient que la vaccination n'était pas nécessaire pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19, du fait de la production d'anticorps en réponse à l'infection. Avec le développement de variants du Covid notamment, la position des autorités sanitaires a évolué. Désormais, le fait d'avoir contracté la maladie est considéré équivalent à une première injection de vaccin. Pour cette raison, il est recommandé aux personnes ayant été infectées par le Covid-19 de se faire vacciner, en une seule injection au lieu de deux, avec un délai entre l'infection (considérée comme une primo-injection), et la vaccination.