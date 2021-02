Masque catégorie 1 : obligatoire ? Comment le reconnaître ?

MASQUE CATEGORIE 1 - Les masques de catégorie 1 sont désormais les seuls en tissu autorisés à l'école, à côté des masques chirurgicaux jetables ou des masques FFP2. Quelles sont les différences avec les autres masques en tissu, comment les reconnaître ? Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper au moment d'équiper votre enfant.

La fourniture d'un masque de protection contre le Covid-19 reste à la charge des parents qui doivent équiper leurs enfants pour l'école. Mais, depuis le 8 février 2021, une nouveauté de taille est intervenue : l'interdiction des masques en tissu de catégorie 2 ou ceux fabriqués à la maison. Seuls sont désormais autorisés les masques de catégorie 1 en tissu ou les masques chirurgicaux jetables (ceux avec la face extérieure bleue, que beaucoup de Français ont adopté). Les masques FFP2 sont également autorisés mais déconseillés car peu agréables sur une durée importante et difficiles à enfiler et à porter correctement, surtout pour des enfants. Comment dès lors savoir si le masque en tissu que vous avez acheté est de catégorie 1 et sera accepté ? Quelles sont les différences avec les masques de catégorie 2, les contrôles qui seront effectués ? On vous dit tout !

Qu'est ce qu'un masque de catégorie 1 ?

Les masques en tissu ont été classés par catégorie selon le niveau de filtration requis. Pour savoir si votre masque est de catégorie 1, il suffit de se reporter à l'étiquette normalement présente sur l'emballage ou l'un des côtés du masque. Il doit mentionner sa catégorie 1. Vous pouvez également vous reporter au logo normalement recommandé et mis en place au début de l'épidémie de Covid-19 et adapté le 28 janvier 2021. Ce logo est notamment disponible sur le site du gouvernement réservé aux entreprises : entreprises.gouv.fr.

© Gouv.fr

Pourquoi les masques de catégorie 2 sont-ils déconseillés, et même interdits dans les écoles ?

L'obligation du port d'un masque de catégorie 1 dans les écoles fait suite à plusieurs recommandations, notamment une du Haut Conseil de la Santé publique, datant du 18 janvier dernier. Dans cet avis, consultable sur le web, l'instance recommandait 3de substituer aux masques de catégorie 2 et aux masques de fabrication artisanale, des masques grand public de catégorie 1, en raison de leur meilleur pouvoir filtrant ". Cette recommandation a été suivie d'un décret publié le 27 janvier 2021 adaptant la réglementation sur les masques. Les masques de catégorie ne sont plus considérés comme des masques de protection à part entière contre le coronavirus Covid-19, notamment depuis l'émergence des variants, jugés plus contagieux. Enfin, depuis le 8 février 2021, les masques de catégorie 2 ne sont plus acceptés à l'école.

Quelles sont les différences entre les masques de catégorie 1 et ceux de catégorie 2 ?

Pour comprendre cette nouvelle réglementation, il faut se pencher sur les pouvoirs de filtration des masques. Il existe en effet une grande différence entre un masque de catégorie 1 qui a dû passer de nombreux tests pour être homologués de la sorte et un masque de catégorie 2 moins protecteur. Pour être homologué catégorie 1, un masque doit assurer une filtration d'au moins 90% des micro-particules de plus de 3 microns, contre 70% pour un masque de catégorie 2.

Un masque chirurgical jetable est-il un masque de catégorie 1 ?

Oui, les masques de catégorie 1 regroupent aussi bien les masques en tissu homologués catégorie 1 que les masques chirurgicaux jetables que vous pouvez trouver notamment en grande surface ou en pharmacie. Les masques de catégorie 1 regroupent en effet selon le décret du 27 janvier 2021 :

Masques chirurgicaux correspondant à la norme EN 14683 + AC : 2019.

Masques de forme chirurgicale assurant une protection via filtration d'au moins 90% des micro-particules de plus de 3 microns.

Masques FFP2 et FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009.

Sont concernés également les masques en tissu dits "grands publics non sanitaires" aux caractéristiques suivantes :

L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 %.

La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures.

La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal.

La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et "ne comprend pas de couture sagittale" ( couture centrale passant sur le nez et la bouche).

Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages.

Où acheter un masque de catégorie 1 ?

Si vous souhaitez opter pour un masque de catégorie 1 réutilisable, il conviendra de bien vérifier le logo présent sur le masque. Ceux en tissu peuvent être achetés en supermarché comme en pharmacie. Il est de même pour les masques chirurgicaux jetables. Les masques FFP2 peuvent être trouvés dans certaines pharmacies ou magasins de bricolage. Retenez qu'ils sont plus délicats à porter et donc plutôt déconseillés pour des enfants. Vous pouvez aussi vous reporter à nos guides d'achat dédiés.

Un masque de catégorie 1 doit pouvoir être lavé au moins 5 fois pour obtenir cette homologation. Le protocole de lavage a été précisé dans une note de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. "Le masque doit être lavé en machine pendant au moins 30 minutes à 40 degrés ou à la main avec du savon pour un usage ménager." La capacité maximale de lavage doit être indiquée sur le masque. Sachez qu'ils ne peuvent dépasser les 50 lavages.