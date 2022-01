Masque FFP2 : généralisé dès vendredi ? A quel prix ?

MASQUE FFP2. Jean Castex a annoncé ce jeudi qu'un nouvel avis du Haut Conseil de santé publique est attendu ce vendredi au sujet du masque FFP2. Ce dernier peut-il être généralisé comme d'autres pays européens ? Quelle est la différence avec un masque chirurgical ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 10h39] Un nouvel avis du Haut Conseil de Santé au sujet des masques FFP2 sera rendu vendredi 7 janvier, a annoncé Jean Castex. Invité sur le plateau de BFM TV ce jeudi, le Premier ministre a évoqué le sujet de ces masques jugés plus protecteurs. "Nous avons, au vu de la pandémie, ressaisi le Haut Conseil de santé publique qui devra nous rendre son avis vendredi. S'il nous dit de faire évoluer cette doctrine, on le fera", a expliqué Jean Castex, rappelant la politique actuelle née du précédent avis de ce même Haut Conseil : "Et que disent-ils? Que les masques FFP2 – qui représentent une contrainte très forte – sont réservés au personnel soignant et parmi les patients, aux gens qui font des formes graves, c'est la doctrine actuelle"

Aujourd'hui réservé aux soignants, le masque FFP2 pourrait donc être prochainement généralisé au grand public afin de lutter contre la vague de contamination et l'émergence du variant Omicron si le Haut Conseil de Santé revoit son jugement. Alors que le masque FFP2 a fait son apparition dans l'espace public en Italie, en Autriche, en Grèce et dans quelques Länder allemands, des personnalités politiques et du monde de la santé appellent déjà à ce qu'il soit davantage utilisé.

Qu'est ce qu'un masque FFP2 ?

Face à la prolifération du nouveau variant Omicron, la question de l'efficacité des masques se pose ainsi de nouveau. Pour rappel, le port d'un masque de catégorie 2 de type chirurgical est requis dans de nombreux lieux publics, entreprises, écoles pour les plus de 6 ans mais aussi dans les rues de nombreuses villes. De nombreux experts appellent aussi à la généralisation du masque FFP2. "Le FFP2 a le meilleur pouvoir filtrant, il protège mieux dans les environnements où le virus circule beaucoup. C'est par exemple le cas en intérieur, dans les transports en commun. C'est le meilleur moyen de protection dans les zones denses de population, dans une période où le virus circule de manière extrêmement intense", expliquait ainsi Karine Lacombe, cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine de Paris à l'antenne de LCI le 2 janvier 2022. Quelles sont les différences avec le masque chirurgical devenu objet de la vie courante ? Peut-on en acheter librement ? Voici toutes les réponses.

Savez-vous d'où vient le nom FFP2 ? L'abréviation FFP provient de l'anglais et signifie "Filtering Facepiece particles" (pièce faciale filtrante). Il existe en fait trois types de masques FFP, chacun avec différents taux de filtration et d'infiltration de l'air à l'intérieur du masque :

Le FFP1 filtre 80% des particules de taille moyenne 0,6 µm mais 22% de l'air peut fuiter vers l'intérieur du masque. C'est l'équivalent des masques chirurgicaux.

Le FFP2 filtre 94% des particules pour 8% de fuite

Le FFP3 filtre 99% des particules pour 2% de fuite

Cependant, différents modèles de FFP2 existent. Le masque à 2 ou 3 plis ou celui en bec de canard conservent toute l'efficacité du FFP2 et offrent un degré de confort acceptable. En revanche, le masque à valve n'est pas recommandé malgré ses capacités de filtration. L'air expiré par le porteur d'un masque à valve risque de contaminer l'air environnant et donc de propager le virus autour de lui.

Quelle efficacité pour le masque FFP2 ?

Le masque FFP2 protège davantage d'une possible infection qu'un masque de type chirurgical. Une étude publiée par la revue scientifique américaine PNAS (qui diffuse les études de l'académie américaine des sciences) estime ainsi que le risque d'infection est de 30% lorsque deux personnes munis d'un masque chirurgical discutent et que l'un d'entre eux est contaminé par le Covid-19. Ce pourcentage tombe à 0,4% lorsqu'ils sont dotés de masques FFP2. L'étude en conclut que le port d'un masque approprié en communauté procure une "excellente protection pour soi-même et les autres", rendant la distanciation sociale "moins importante".

Alors que le masque chirurgical empêche surtout de contaminer les autres, le masque FFP2 offre effectivement davantage de garanties dans le sens inverse. "Le masque FFP2 a un pouvoir filtrant plus élevé que le masque chirurgical. Il nous protège, nous-mêmes, d'être affectés par les personnes en face de nous. Le masque chirurgical protège assez bien de l'infection que l'on pourrait transmettre", confirmait Karine Lacombe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine de Paris à LCI le 2 janvier 2022. Le masque FFP2 protège à la fois des gouttelettes que l'on projette et des particules qui restent en suspension dans l'air.

A qui est destiné le masque FFP2 ?

Dans un premier temps, les masques FFP2 ont été réservés aux professionnels de santé puisqu'ils provenaient du stock d'Etat. Désormais, ils sont en théorie accessibles pour tout le monde mais seuls les soignants sont contraints de le porter. Si le Haut Conseil de Santé s'est longtemps montré défavorable à la généralisation de son utilisation, le Conseil scientifique le recommande désormais pour "les personnes fragiles". Cette recommandation figurait dans l'avis rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil scientifique dans le contexte des recommandations pour les fêtes de fin d'année 2021. On y trouvait notamment la phrase : "Les personnes les plus fragiles ou non vaccinées peuvent porter un masque de type FFP2 dès que cela est possible, avec toute la complexité néanmoins liée à cet usage".

Le ministre de la Santé Olivier Véran a confié avoir saisi le "Haut Conseil de santé publique" à ce sujet mais la réponse n'a pas été communiquée, laissant donc le masque FFP2 à disposition du grand public mais non requis, contrairement à d'autres pays européens. En Italie, le port du masque FFP2 est ainsi obligatoire dans les transports publics mais aussi les musées, théâtres, cinémas ou stades depuis le 25 décembre 2021. Son prix a du coup été plafonné par les autorités à 75 centimes d'euro pièce. En Grèce, le masque FFP2 est requis depuis le 3 janvier 2022 dans tous les lieux publics ainsi qu'en Autriche dans les lieux publics intérieurs et restaurants et cafés dès qu'un client doit circuler dans l'établissement. Certains Länder allemands ont également pris des dispositions en ce sens.

Le port du masque FFP2 est-il plus inconfortable ?

Oui, selon de nombreux observateurs. Les masques FFP2 impliquent davantage de gênes et d'inconfort que les masques de catégorie 1. L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) évoquait notamment en 2021 "un inconfort thermique et une résistance respiratoire". "Appeler à la généralisation du port du masque FFP2 serait un raccourci erroné, jugeait Sandrine Chazelet, responsable d'études à l'INRS dans un article publié sur le site de l'institut. "En effet, porter celui-ci en situation de travail sur des durées longues demanderait une aptitude au port du masque, ce qui n'est pas anodin. De plus, un masque FFP2, comme tout appareil de protection respiratoire, pour être efficace doit être bien ajusté. Si l'on ne serre pas la barrette nasale, par exemple, autant mettre un masque chirurgical qui sera bien plus confortable."

Le masque enveloppe le nez, la bouche et le menton, et doit être bien plaqué pour assurer la protection. Son port peut exercer une pression et laisser des traces sur le visage en plus de compliquer la respiration. Le ministre de l'Education nationale a expliqué ainsi sa décision de ne pas l'imposer aux enseignants. "Il est très difficile de faire cours avec un masque FFP2", expliquait-t-il au Parisien le 2 janvier 2022 pour justifier cette décision, s'attirant les foudres de plusieurs professeurs expliquant faire cours depuis plusieurs mois munis de masques FFP2 achetés avec leurs deniers personnels.

A quel prix acheter un masque FFP2 ?

Le prix d'un masque FFP2 est plus important que celui d'un masque chirurgical classique. Si le prix a pu atteindre six fois celui du masque chirurgical, l'écart a toutefois tendance à se réduire depuis quelques mois à mesure que la production augmente. Comptez toutefois environ 20 euros pour une boîte de 20 masques FFP2.

Vers une pénurie de masques FFP2 ?

Les stocks de masques FFP2 seraient aujourd'hui de 600 millions, suffisant pour équiper les personnels soignants durant plus de deux mois selon les experts. La généralisation du masque FFP2 aurait de toutes autres conséquences puisque les Français "consomment" 900 millions de masques chirurgicaux par semaine... La production française a fondu depuis 2020 face à la concurrence asiatique les proposant à bas coût. Certains industriels assurent pouvoir fournir 20 millions de masques FFP2 par semaine en cas de besoin.

Les autorités françaises disposent de "seulement" 600 millions de masques FFP2, qu'elles réservent en priorité aux personnels soignants. Ce stock pourrait rapidement se tarir en cas d'explosion de la demande, même si les industriels français disent pouvoir produire 20 à 25 millions d'unités par semaine.

Où acheter un masque FFP2 ?

Malgré les réserves émises sur leur utilisation, les masques FFP2 peuvent se trouver en pharmacie. Aucune ordonnance n'est nécessaire pour en acheter. Les grandes enseignes de bricolage en proposent également à la vente mais, il faut être vigilant à ne pas choisir un masque à valve, inefficace contre le virus. Enfin, on trouve de tout sur les sites de vente en ligne, y compris des masques FFP2. Il suffit alors de s'assurer que les produits comportent le marquage CE, et les symboles FFP2, NF EN 149, N95 ou KN95, qui témoignent de leur qualité et des normes qu'ils respectent. Les masques FFP2 affichent des prix jusqu'à six fois plus cher que les masques chirurgicaux mais l'écart tend à se réduire.

Le masque FFP2 est-il réutilisable ?

La plupart des masques FFP2 sont à usage unique et sont donc à jeter après utilisation. Néanmoins, certains d'entre eux sont réutilisables. Plus chers, ils comprennent certaines mentions faisant part de cette spécificité. Ils doivent ainsi être marqués du logo CE et de la mention NF EN 149 peuvent être lavés jusqu'à 60 fois en cycle court et entre 30 et 60°C.