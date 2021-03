Confinement en Île-de-France et à Paris : des mesures pas assez restrictives ? Les règles

CONFINEMENT PARIS. Le reconfinement décidé en Ile-de-France, très souple, pourrait ne pas suffire face à la propagation persistante du Covid-19. Retrouvez toutes les règles en vigueur.

[Mis à jour le 23 mars 2021 à 14h41] Cela ne fait que quelques jours que le confinement a été remis en place en Ile-de-France, mais déjà, des voix s'élèvent pour remettre en question son efficacité. Ce reconfinement, marqué par des règles plus souples que lors des deux précédentes éditions, pourrait ne pas suffire alors que les courbes n'en finissent pas de grimper à Paris et dans sa région. En Seine-Saint-Denis par exemple, le taux d'incidence a explosé, pour atteindre quasiment 700 cas positifs pour 100 000 habitants. Le taux d'occupation des services de réanimations par des patients Covid dépasse les 100%.

Dans ce contexte, le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, a jugé ce mardi sur LCI que la nouvelle version du confinement avait peu de chances d'"inverser les courbes qui sont vertigineuses". "Un confinement, c'est quand est chez soi et quand on sort, c'est l'exception", a-t-il tenu à corriger, appelant si nécessaire à un "reconfinement réel". Même son de cloche chez Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, qui a estimé que les mesures en place étaient insuffisantes "pour pouvoir faire rapidement baisser la tension". "Depuis 15 jours, on a une véritable aggravation de la situation, de cette tension du fait de l'accumulation du nombre de importants de formes graves de Covid-19, de la présence d'autres malades. (...) En France, on a choisi d'essayer de vivre avec le virus et on en paye le prix", a-t-il regretté sur France 2 ce mardi. En attendant un éventuel durcissement des mesures, voici les règles à respecter et les tous derniers chiffres sur l'évolution de l'épidémie :

Ce qui est autorisé :

Entre 6h et 19h, sortir pour faire du sport, se promener, sortir son animal de compagnie, à condition de rester dans un rayon limité à dix kilomètres autour de son domicile. Une attestation couvre feu et confinement permet de justifier ses déplacements.

Se rendre dans des commerces vendant des biens de première nécessité. Nouveauté pour ce troisième confinement : les libraires, coiffeurs, chocolatiers, fleuristes et les disquaires restent ouverts.

Les enfants continuent d'aller à l'école ou au collège, les règles ne changent pas. Pour les lycéens, une réduction de la jauge à hauteur de 50% est entré en vigueur, à échelle des lycées et non pas des classes. Les cours d'EPS sont toujours possibles, en gymnase comme en extérieur.

Les déplacements pour consultations, examens et soins, achat de médicaments sont autorisés.

Il est toujours possible de se rendre dans les lieux de culte, qui restent ouverts.

Il est possible de se déplacer pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Il est possible d'effectuer un déménagement résultant d'un changement de domicile et et d'effectuer des "déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale", ne pouvant pas être différés.

Les entreprises sont appelées à poursuivre et renforcer leur politique de télétravail, en maintenant a minima quatre jours à distance.

Les personnes qui résident dans un département qui n'est pas concerné le confinement, mais qui veulent se rendre dans une zone concernée, cela est possible pour "motif impérieux", et dans un périmètre de 30km autour de son domicile.

Ce qui est interdit :

Il est interdit de sortir de chez soi pendant les horaires du couvre-feu, qui débute à 19h et non plus à 18h dans toute la France et qui s'achève à 6h. Seuls les raisons professionnelles, les motifs familiaux impérieux, les missions d'intérêt général, les raisons médicales, les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ou les besoins des animaux de compagnie font l'objet d'une dérogation.

Il n'est plus possible de se déplacer au-delà d'un périmètre de 10km et dans une autre région que l'Ile-de-France, hors motif impérieux ou professionnel.

Il est interdit de former de grands regroupements, il est recommandé de ne pas se réunir à plus de 6 personnes en extérieur.

Il est "recommandé" ne ne pas recevoir de personnes chez soi.

Des sanctions sont prévues en cas de non respect des règles : une première infraction est punie par une amende de 135 euros, l 'amende est majorée et son montant passe à 375 euros en cas de délai dépassé pour le paiement. Un 2e déplacement interdit est sanctionné d'une amende de 200 euros.

Le confinement à Paris et dans l'ensemble de l'Ile-de-France est entré en vigueur samedi 20 mars, 2021 et s'achèvera le 17 avril en théorie. Ce délai pourra être allongé, à prévenu le Premier ministre, en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans l'Île-de-France.

Derniers indicateurs. "Selon le dernier bilan du Covid en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 6494 patients le 22 mars 2021, avec 457 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 1325 malades étaient en réanimation, avec 116 nouvelles entrées dans la journée. 16171 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, soit 83 de plus en 24 heures et 72180 sont sorties de l'hôpital soit 226 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 22 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 115,5%.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Derniers indicateurs. Selon le dernier bilan du Covid en Paris daté du 22 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1361 patients, avec 102 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 363 malades sont en réanimation, avec 29 nouvelles entrées dans la journée. 3505 personnes sont mortes du coronavirus, soit 19 de plus en 24 heures et 14542 sont sorties de l'hôpital soit 48 de plus.