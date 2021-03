Carnaval à Marseille : des images choc et des inquiétudes sur la propagation du Covid

A Marseille, un carnaval organisé non loin de la Canebière ce dimanche fait scandale et concentre les inquiétudes en pleine remontée du Covid-19. 6 500 personnes, dont beaucoup sans masque, étaient regroupées.

Les images sont saisissantes et pourraient passer pour une publicité contre les gestes barrières. A Marseille ce dimanche, un carnaval ayant réuni pas moins de 6 500 personnes, selon la police, fait tâche alors que le gouvernement vient de décider d'un reconfinement dans 16 départements. Les Bouches-du-Rhône ne font pas partie de ceux-là, mais l'organisation de ce carnaval est difficilement explicable, confinement ou non, étant donné la "troisième vague" du Covid-19 qui déferle, selon les mots du Premier ministre Jean Castex. Sur les images largement relayées sur les réseaux sociaux, on voit des centaines de fêtards déguisés, parfois masqués, mais on ne parle pas ici de FFP2 ou de protections chirurgicales.

L'ambiance est survoltée et les gestes barrières oubliés. "C'est tout à fait inacceptable alors que tous les Français font des efforts, s'adaptent, s'organisent pour respecter au maximum les différentes réglementations qui ont lieu pour lutter contre cette épidémie, on voit un certain nombre de fêtards qui ont, dans l'irresponsabilité totale, participé à ce carnaval", a réagi ce lundi matin Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur, sur France Info, précisant que "plusieurs dizaines de verbalisations" ont été adressées aux fêtards.

Une foule de milliers de personnes bravent l'interdiction à #Marseille pour célèbrer le Carnaval. pic.twitter.com/HmMMxc7tAB — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) March 21, 2021