Vaccination des enfants : inévitable pour contrer le Covid ?

VACCINATION ENFANT. Afin d'obtenir l'immunité collective, la question de la vaccination des enfants se pose de plus en plus. Quel vaccin ? Pourrait-il être obligatoire ? Voici ce qu'il faut savoir.

L'immunité collective passera-t-elle obligatoirement par la vaccination des enfants ? Alors que la stratégie vaccinale monte en puissance en France et que de plus en plus de personnes sont éligibles, la vaccination des enfants devient un enjeu majeur selon plusieurs spécialistes. Pour Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale interrogé par Libération, "en termes d'immunité collective, il est logique de vacciner les enfants". Selon lui, le but n'est pas forcément de "protéger" les enfants contre le virus car ces derniers sont peu enclins à développer des formes graves, mais plus "pour limiter la diffusion du virus à leurs grands-parents".

Problème, il faut sensibiliser les jeunes et les convaincre. Pour Alain Fischer "les plus jeunes ne sont pas tous convaincus de l'intérêt de se faire vacciner. Ce sont eux que nous devons convaincre, pour eux et leurs proches" explique-t-il. "Nous devons tout faire pour que la vaccination devienne une norme sociale". De son côté, le gouvernement commence également à ouvrir la porte à une vaccination des enfants. Invitée d'Europe 1 ce 11 avril, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, a indiqué que le scénario "était sur la table" tout en expliquant qu'"aujourd'hui les vaccins pour les enfants ne sont pas disponibles, car ils font l'objet d'essais cliniques particuliers et de validations particulières."

Pour l'heure, aucun vaccin n'est éligible aux enfants et plusieurs essais cliniques sont en cours pour valider ou non l'efficacité de ces derniers. Sachez toutefois que vendredi 9 avril, Pfizer-BioNTech a formulé une demande d'extension de l'autorisation en urgence de son vaccin aux adolescents âgés de 12 à 15 ans. Il y a quelques semaines, après les résultats des essais cliniques de phase 3 cités par le Parisien, Pfizer/BioNTech indiquait que son vaccin était efficace à 100% chez les adolescents de cette tranche d'âge. Quelques jours auparavant, Moderna avait elle aussi annoncé avoir commencé des essais de son propre vaccin contre le Covid-19 sur des milliers d'enfants âgés de 6 mois à 11 ans.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Emmanuel Macron y tient, la vaccination ne doit pas être obligatoire mais fortement recommandée afin de retrouver le plus vite possible une vie normale. Pour les enfants, la tendance semble être la même. Agnès Pannier-Runacher a précisé sur Europe 1 qu'il n'était pas question de rendre obligatoire cette vaccination (lorsqu'elle sera disponible) dans la mesure où elle ne l'est pas pour les adultes.