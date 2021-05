Vaccin COVID : comment choisir son vaccin anti-coronavirus

Peut-on choisir son vaccin Covid ? Comment prendre rendez-vous pour se faire administrer une dose ? Voici toutes les informations pratiques sur la campagne de vaccination en France.

La vaccination s'est ouverte à tous ce lundi 31 mai en France : les majeurs peuvent tous prendre rendez-vous, en centre de vaccination, en pharmacie ou chez un médecin. Quatre vaccins sont disponibles en France : celui de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna, celui de Janssen et celui d'AstraZeneca. Peut-on choisir et demander au professionnel de santé qui s'occupe de notre vaccination le produit que l'on souhaite se voir administrer ? Non. En revanche, le type de vaccin dépend du lieu de vaccination et il est possible de choisir où se faire vacciner. Le point par âge.

Pour les plus de 55 ans

L'AstraZeneca et le Janssen sont administrés : sur son lieu de soin, chez son médecin traitant, chez son médecin du travail, en pharmacie, en cabinet infirmier ou sage-femme, à domicile.

Le Moderna est administré : sur son lieu de soin, chez son médecin traitant, chez son médecin du travail, en pharmacie, dans un centre de vaccination

Le Pfizer est administré : dans un centre de vaccination, sur son lieu de soin

Pour les personnes âgées de 18 à 54 ans

L'Astrazeneca n'est pas administré

Le Moderna est administré : sur son lieu de soin, chez son médecin traitant, chez son médecin du travail, en pharmacie, dans un centre de vaccination

Le Pfizer est administré : dans un centre de vaccination, sur son lieu de soin

Pour les personnes âgées de 16 à 17 ans souffrant d'une pathologie à très haut risque

Le Pfizer est administré : dans un centre de vaccination, sur son lieu de soin

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid ?